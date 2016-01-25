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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 20 (12.02.2019)]

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Норильск - Владивосток

Сегодня шестеро десятиклассников норильской гимназии № 1 отправляются на Фестиваль добровольцев.
Ещё вчера во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке для участия в программе «Фестиваль добровольцев» начали съезжаться школьники–добровольцы и команды детских волонтёрских организаций из многих городов России. Наш регион представляет отряд Nord Profi гимназии № 1.
На смене, которая продлится до 3 марта, ребята познакомятся с работой волонтёрских центров Дальнего Востока, примут участие в разработке и защите добровольческих проектов. Также участники фестиваля посетят теоретические и практические занятия, мастер–классы и площадки по обмену опытом.
Главная цель программы — повышение социальной активности школьников через расширение представлений о технологиях добровольческой деятельности.
Оргкомитет фестиваля учредил несколько номинаций: «Лучшая визитка добровольческой команды», «Лучший мастер–класс», «Лучший социальный проект», «Лучшая добровольческая команда» и «Признание коллег». При подведении итогов команда–победитель получит кубок Фестиваля добровольцев. Наши ребята настроены решительно: «Кубок будет наш». А побеждать им не впервой — Nord Profi принял участие в онлайн–конкурсе «Добровольцы России», где занял почётное второе место. И как раз в качестве поощрения ребята получили возможность побывать на фестивале во Владивостоке.
Стоит отметить, что для школьников эта поездка не станет отдыхом от уроков — организаторы фестиваля настоятельно рекомендуют взять с собой тетради и учебники, получить от своих преподавателей индивидуальные задания по предметам. Помимо школы, работающей на базе центра «Океан», ребята будут посещать и бассейн.
Дорога на фестиваль норильчанам предстоит сложная: время ожидания рейса во Владивосток из Новосибирска составит 10 часов. Это время решено использовать с пользой — например, доехать до ближайшего торгового центра и сходить в кино или посетить аквапарк. Сопровождать ребят будет руководитель их волонтёрского отряда — учитель истории гимназии № 1 Марина Садирова.
Путёвку и перелёт туда оплачивает принимающая сторона; авиабилеты домой — администрация города в рамках программы «Развитие образования на 2017–2021 годы». В данной программе есть пункт «Мероприятия — стимулирование талантливых и одарённых детей», и данная поездка как нельзя лучше под него подходит.

Красноярский край на Фестивале добровольцев во Владивостоке представляет отряд Nord Profi гимназии № 1.

Надежда Савельева
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