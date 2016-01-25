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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 20 (12.02.2019)]

 АНОНС 
За кадром волонтёрства

«Путевые заметки» Андрея Урганта о волонтёрах «Норникеля»» норильчане увидят под занавес Форума социальных технологий «Город — это мы».
Репетиции спектакля идут полным ходом. В основе — реальные истории людей, готовых помочь другим.
Премьерный показ состоялся ещё осенью в Красноярске — в рамках экомарафона «ПонесЛось!». Зрители тепло приняли постановку. Вскоре она была представлена в Чите, Москве и Мончегорске.
«Путевые заметки» стали кульминацией марафона волонтёрской деятельности прошлого года. Как и другие мероприятия экомарафона, спектакль направлен на помощь тем, кто в ней нуждается. Все средства, собранные в результате продажи билетов, были переданы приюту для бездомных животных в Мончегорске.
В Норильске собранные средства перешлют в местный благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду».
— Проблеме поддержки детей, оставшихся без попечения родителей или нуждающихся в неотложном лечении, уделяется много внимания. А вот брошенным домашним питомцам — нет. А ведь в каждом городе таких четвероногих сотни, — отметил один из участников спектакля, объясняя, почему финансовая поддержка направляется именно в зооприюты.
Шесть составляющих
Спектакль длится чуть более 40 минут, но за это время зрители успеют увидеть шесть разных историй из жизни волонтёров. Все истории, отобранные Андреем Ургантом, творческим руководителем постановки, схожи удивительной простотой и пронзительностью, герои здесь — обычные люди: дети, старики. Именно поэтому они понятны каждому. Неизменными персонажами каждого отрывка являются волонтёры «Норникеля». В двух представленных на суд зрителей историях задействованы норильские добровольцы.
Больничная клоунада
Больничные клоуны — пожалуй, одно из самых закрытых волонтёрских сообществ, которое не стремится привлекать новых участников, уж слишком специфична их деятельность.
Клоун должен помочь маленьким пациентам не бояться неприятных медицинских процедур, настроить их на выздоровление и просто поднять настроение.
Александр Саулин — корпоративный волонтёр, актёр спектакля, исполняет роль именно такого клоуна, а, по сути, играет самого себя, ведь больничная клоунада знакома ему не понаслышке.
Действие на сцене происходит без слов, игру актёров сопровождает только фоновая музыка. Несмотря на это, сюжет абсолютно понятен.
— Больничные клоуны, как никто другой, вкладывают душу в свою работу. В каждого ребёнка, независимо от того, какой он: здоровый или нет. Мы не делаем разницы, — рассказывает Александр. — Людям свойственно черстветь с возрастом, а жить в мире безразличных людей не хочется, думаю, ни нам, ни нашим детям.
В финале спектакля из зрительного зала выходят актёры, в руках у каждого бабочка, символизирующая его душу. Таким способом Андрей Ургант решил показать, что, отдавая своё время и силы, волонтёры дарят частичку себя тем, кому помогают.
Норильчане смогут увидеть «Путевые заметки» 15 февраля в 17.30 во Дворце культуры комбината.

Клоун должен помочь маленьким пациентам не бояться неприятных медицинских процедур, настроить их на выздоровление и просто поднять настроение.

Анна Сарафанова
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