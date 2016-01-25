[Индекс номера 20 (12.02.2019)]



Учитель, которого ждут

Идеальная норильчанка

В Норильске на прошлой неделе завершился городской конкурс «Учитель года — 2019». В гостях у «Заполярки» — финалистка, абсолютный победитель муниципального этапа состязания, преподаватель биологии норильской гимназии № 1 Елена Чалова.

Елене 42 года, в её жизненном рюкзаке немало побед, как личных, так и профессиональных. Чалова, по словам её коллег, из тех, рядом с кем всё электризуется, наполняется позитивом, и сама она как будто светится. «То количество приёмов, которые она показала на 25–минутном мастер–классе, просто зашкаливало», — рассказывают о ней члены жюри муниципального этапа «Учителя года». Мы решили встретиться с ней и узнать, откуда, собственно, огонь? — Елена, о вас говорят, что вы невероятно удачно провели открытое занятие в 20–й школе. Каково это — работать с чужими учениками? — На самом деле из всех четырёх этапов самым сложным для меня оказался как раз урок. Во–первых, потому что время было ограничено — всего 30 минут, а не 40, как мы привыкли. И нужно было обязательно продемонстрировать какую–то «фишку», а для этого и тема должна быть интересная, согласитесь. Но тему не я выбирала, её заявляли администраторы той школы, в которой проходил урок: ну, чтобы у них всё в рамках программы шло. Представьте: школа чужая, дети незнакомые, лимит времени, и потом, заходишь в класс, а там 30 взрослых и 15 детей... 45 человек на уроке! Мне достался 8«Б» класс и тема «Витамины». Плотность урока оказалась высока, конечно. В итоге дети прониклись и, как мы говорим, «всё взяли». В общем, с занятия я вышла в восторге. Сама удивилась, что столько показала за полчаса. Значит, слияние с детьми произошло. Причём мой родной гимназический класс приревновал меня «по–чёрному», когда узнал, что я с другой школой им «изменяю». ...Уверена, все участники конкурса были очень сильными. Но жюри, имея в виду определённые критерии, выбрало тех, кого выбрало. Просчитать это невозможно: до последнего этапа мы не знали, как в этом смысле «карта ляжет». С открытого урока я вышла в восторге. Сама удивилась, что столько показала за полчаса. • Есть учителя, которые воспринимают конкурс как оценку методической грамотности. А это же конкурс! На нём должны «гореть»: дети, учителя и зрители. Так было на уроках почти всех финалистов и призёров. Но победил сильнейший! Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга норильского образования • Наша звёздочка, сияет, лучится — блестящий педагог. Этот человек доказал, что её жизнь, профессиональная прежде всего, тратится на стоящее дело. Оксана Витвар, директор Норильского филиала Института повышения квалификации работников образования — Расскажите немного о себе. Откуда вы родом, где учились? — Я — идеальная норильчанка, мой ребёнок — четвёртое поколение семьи, живущей в Норильске, я — третье. У меня три высших образования: два педагогических (я учитель начальных классов и учитель биологии) и одно — непедагогическое, менеджер–управленец. Много лет работала завучем, по семейным обстоятельствам ушла просто преподавать. Моя дочь Алиса на этом конкурсе тоже сильно переживала и радовалась вместе со мной. — А родители? — Они болели за меня на материке. — Поделитесь секретом своей молодости... — Заряжаюсь энергией от всего, что люблю. Веду активный образ жизни, занимаюсь альпинизмом, туризмом, веду фитнес в клубе карате. Уважаю общение, людей. Вот и всё, пожалуй. Мой родной вид спорта — лёгкая атлетика, это он дал толчок к тому, чтобы ходить в горы, в тундру. У меня все друзья — туристы, барды, путешественники, я обожаю стихи и песни, походы и костры. Жаль, что не всегда и не на всё хватает времени. — Какие события и люди оказались значимыми в вашей жизни? — Отец всегда повторял: «Твой прадед мечтал, чтобы кто–то из детей или внуков имел высшее образование». Это прочно засело в голове. В итоге я такая «учёная» (смеется. — Авт.). С детства грезила стать океанологом или врачом: обожала всех лечить и «болела» морем. Но однажды зашла в педагогическое училище на день открытых дверей и сначала влюбилась в здание, обстановку, а потом и в педагогов. Училась всегда с удовольствием. А вот в профессию меня влюбила директор 31–й школы Валентина Александровна Дегтярёва, под её началом я делала первые шаги в педагогике. Фраза «умение дарить крылья» — это как раз о ней. Всю жизнь благодарю её за мудрость, любовь к школе, постоянно вспоминаю своего наставника. Можешь сделать лучше хотя бы одного ребёнка — вложи в него свою любовь и знания. И это работает!... — А курьёзы с вами случались во время работы с детьми? — Однажды я проспала на работу. Мне тогда было 22 или 23 года... Мой класс все два часа не просто чинно сидел за партами, но ещё и водил за нос администрацию школы. На многочисленные вопросы директора «Где ваша Елена Александровна?» дети, не сговариваясь, отвечали: «В учительской», или «Проверяет дежурных по постам», или «Вышла за журналом» и т. д. Когда хохочущая директор после второго урока встретила меня на пороге школы, то даже не сделала замечания. Она только сказала: «Очень давно не видела, чтобы ученики так оберегали и защищали педагога». Так я окончательно поверила в профессию и детей. Вообще я счастливчик — в жизни встречала необыкновенных людей, и событий прекрасных было предостаточно. А трудности? Хм... Они случались, безусловно. И даже такие, которые способны сломать человека. Но! Некоторые ситуации откалибровали окружение, в результате рядом остались только надёжные, самые родные, преданные и близкие люди. Остальные просто стали моими учителями, моими зеркалами. Потому что многому научили. — Какие сегодня дети? Чем они отличаются от тех, что были прежде? — Нынешние дети — это тоже наше отражение. Мы заняты — и им не до нас. Мы расстроены или раздражены — и они закрываются. Гаджеты, многоканальное телевидение, мгновенный доступ к любой информации в интернете в огромном ассортименте — всё это разучило ребят добывать информацию из книг, общаться, просто сидя на скамейке или качелях, гуляя по городу. Они уже не радуются конфете, банальной мандаринке... Нынешнее юное поколение привыкло потреблять, а не давать, они с этим как будто рождаются. Поэтому сегодня в любой ситуации, будь то выход в горы, урок или соревнование, я стараюсь донести, что такое ответственность, взаимопомощь, выручка, умение на практике использовать знания, полученные в школе. Так они познают мир. Пусть даже сначала моими глазами, через мои эмоции, но потом ведь уже сами! Вот мамочка моя считает: «Можешь сделать лучше хотя бы одного ребёнка — вложи в него свою любовь и знания». И это работает!... Современные дети, возвращаясь к вашему вопросу, они не хуже и не лучше. Просто они другие. Но когда говоришь с ними искренне — слышат всё. И даже «плохиши» раскрываются, тянутся к успеху, добру, и стопроцентно — к теплу. В любой ситуации, будь то выход в горы или соревнование, я стараюсь научить использовать знания, полученные в школе. Так дети познают мир. — Ехать в Красноярск не боитесь? Там, на региональном уровне «Учителя года», задания похлеще местных? — Знаю, что непросто будет. Но страха не чувствую. Я же туристка. Моя дочь Алиса на этом конкурсе тоже сильно переживала и радовалась вместе со мной.

Марина Хорошевская Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и из личного архива www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Елене 42 года, в её жизненном рюкзаке немало побед, как личных, так и профессиональных. Чалова, по словам её коллег, из тех, рядом с кем всё электризуется, наполняется позитивом, и сама она как будто светится.«То количество приёмов, которые она показала на 25–минутном мастер–классе, просто зашкаливало», — рассказывают о ней члены жюри муниципального этапа «Учителя года». Мы решили встретиться с ней и узнать, откуда, собственно, огонь?— На самом деле из всех четырёх этапов самым сложным для меня оказался как раз урок. Во–первых, потому что время было ограничено — всего 30 минут, а не 40, как мы привыкли. И нужно было обязательно продемонстрировать какую–то «фишку», а для этого и тема должна быть интересная, согласитесь. Но тему не я выбирала, её заявляли администраторы той школы, в которой проходил урок: ну, чтобы у них всё в рамках программы шло. Представьте: школа чужая, дети незнакомые, лимит времени, и потом, заходишь в класс, а там 30 взрослых и 15 детей... 45 человек на уроке!Мне достался 8«Б» класс и тема «Витамины». Плотность урока оказалась высока, конечно. В итоге дети прониклись и, как мы говорим, «всё взяли». В общем, с занятия я вышла в восторге. Сама удивилась, что столько показала за полчаса. Значит, слияние с детьми произошло. Причём мой родной гимназический класс приревновал меня «по–чёрному», когда узнал, что я с другой школой им «изменяю». ...Уверена, все участники конкурса были очень сильными. Но жюри, имея в виду определённые критерии, выбрало тех, кого выбрало. Просчитать это невозможно: до последнего этапа мы не знали, как в этом смысле «карта ляжет».— Я — идеальная норильчанка, мой ребёнок — четвёртое поколение семьи, живущей в Норильске, я — третье. У меня три высших образования: два педагогических (я учитель начальных классов и учитель биологии) и одно — непедагогическое, менеджер–управленец. Много лет работала завучем, по семейным обстоятельствам ушла просто преподавать. Моя дочь Алиса на этом конкурсе тоже сильно переживала и радовалась вместе со мной.— Они болели за меня на материке.— Заряжаюсь энергией от всего, что люблю. Веду активный образ жизни, занимаюсь альпинизмом, туризмом, веду фитнес в клубе карате. Уважаю общение, людей. Вот и всё, пожалуй.Мой родной вид спорта — лёгкая атлетика, это он дал толчок к тому, чтобы ходить в горы, в тундру. У меня все друзья — туристы, барды, путешественники, я обожаю стихи и песни, походы и костры. Жаль, что не всегда и не на всё хватает времени.— Отец всегда повторял: «Твой прадед мечтал, чтобы кто–то из детей или внуков имел высшее образование». Это прочно засело в голове. В итоге я такая «учёная» (смеется. — Авт.). С детства грезила стать океанологом или врачом: обожала всех лечить и «болела» морем. Но однажды зашла в педагогическое училище на день открытых дверей и сначала влюбилась в здание, обстановку, а потом и в педагогов.Училась всегда с удовольствием. А вот в профессию меня влюбила директор 31–й школы Валентина Александровна Дегтярёва, под её началом я делала первые шаги в педагогике. Фраза «умение дарить крылья» — это как раз о ней. Всю жизнь благодарю её за мудрость, любовь к школе, постоянно вспоминаю своего наставника.— Однажды я проспала на работу. Мне тогда было 22 или 23 года... Мой класс все два часа не просто чинно сидел за партами, но ещё и водил за нос администрацию школы. На многочисленные вопросы директора «Где ваша Елена Александровна?» дети, не сговариваясь, отвечали: «В учительской», или «Проверяет дежурных по постам», или «Вышла за журналом» и т. д.Когда хохочущая директор после второго урока встретила меня на пороге школы, то даже не сделала замечания. Она только сказала: «Очень давно не видела, чтобы ученики так оберегали и защищали педагога». Так я окончательно поверила в профессию и детей.Вообще я счастливчик — в жизни встречала необыкновенных людей, и событий прекрасных было предостаточно. А трудности? Хм... Они случались, безусловно. И даже такие, которые способны сломать человека. Но! Некоторые ситуации откалибровали окружение, в результате рядом остались только надёжные, самые родные, преданные и близкие люди. Остальные просто стали моими учителями, моими зеркалами. Потому что многому научили.— Нынешние дети — это тоже наше отражение. Мы заняты — и им не до нас. Мы расстроены или раздражены — и они закрываются. Гаджеты, многоканальное телевидение, мгновенный доступ к любой информации в интернете в огромном ассортименте — всё это разучило ребят добывать информацию из книг, общаться, просто сидя на скамейке или качелях, гуляя по городу. Они уже не радуются конфете, банальной мандаринке... Нынешнее юное поколение привыкло потреблять, а не давать, они с этим как будто рождаются.Поэтому сегодня в любой ситуации, будь то выход в горы, урок или соревнование, я стараюсь донести, что такое ответственность, взаимопомощь, выручка, умение на практике использовать знания, полученные в школе. Так они познают мир. Пусть даже сначала моими глазами, через мои эмоции, но потом ведь уже сами!Вот мамочка моя считает: «Можешь сделать лучше хотя бы одного ребёнка — вложи в него свою любовь и знания». И это работает!...Современные дети, возвращаясь к вашему вопросу, они не хуже и не лучше. Просто они другие. Но когда говоришь с ними искренне — слышат всё. И даже «плохиши» раскрываются, тянутся к успеху, добру, и стопроцентно — к теплу.— Знаю, что непросто будет. Но страха не чувствую. Я же туристка.

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