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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 20 (12.02.2019)]

 Подмостки 
Таймыр в «Зазеркалье»

Театр юного актера «Зазеркалье» ТДШИ за творческий год создал пять мини–спектаклей по сказкам северных народов и завершил оригинальный проект «Земля Таймыра».
В роли внука Тойбу – Роман Феофилактов родом из долган
В минувшее воскресенье на сцене Талнахской детской школы искусств подвели итоги этого большого проекта, который состоялся благодаря поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Юные артисты показали пять ярких сказочных историй, основанных на эпосе коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Среди зрителей были их родители, работники детских садов, педагоги и ученики ТДШИ, которые тоже помогали в осуществлении проекта. Но, прежде всего, просветительские постановки рассчитаны на дошколят. Юным артистам во главе с руководителем «Зазеркалья» Ингой Садовской очень хотелось весело и интересно рассказать малышам об основных коренных этносах Таймыра — нганасанах, долганах, энцах, ненцах и эвенках. Они выступали и на празднике встречи солнца в Талнахском филиале Музея Норильска, приняли участие в Первом молодёжном форуме коренных малочисленных народов Таймыра, празднике закрытия детского этнолагеря на турбазе «Оль–Гуль», в фестивале «Большой Аргиш». Без сомнения, призыв талнахских детей познавать родной Таймыр, беречь его тепло в сердце и душе был услышан многими: за 23 показа, с апреля прошлого года, их работу увидели почти полторы тысячи ребят, не считая взрослых.
Три года назад, когда «Зазеркалье» возглавила Инга Садовская, было решено особо заняться темой коренных народов. Погрузиться в мир их эпоса помогли и в Таймырском доме народного творчества. Эскизы для 24 костюмов, каждый из которых достоверен по орнаменту и цвету, создала, а потом и воплотила в жизнь
завкостюмерной ТДШИ Оксана Куковицкая. Так родились мини–спектакли по таймырским сказкам, среди которых нганасанская «Солнцева дочь», долганская «Булчут», энецкая «Найденные люди», ненецкая сказка–игрушка и эвенкийская «Кукушка» с кукольным представлением.Всего было создано девять мини–спектаклей.
Над проектом потрудились и ребята, которые занимаются на художественном отделении под руководством Алёны Шушпановой. Они подготовили не только замечательную выставку рисунков по мотивам северных сказок, но и сделали перчаточные куклы, изображающие обитателей тундры.
Сейчас в «Зазеркалье» занимаются 36 ребят, от 9 до 15 лет. Мы пообщались с Алисой Шеметовой, которая учится в третьем классе театрального отделения ТДШИ. Она поделилась, что приняла участие в двух сказках, благодаря чему она и её друзья и много узнала о Таймыре.

Ирина Даниленко
Фото Ирины Даниленко
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