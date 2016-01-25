[Индекс номера 20 (12.02.2019)]



Спорт-тайм

И грянул гром

В 12–м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» играл дома с БЛиКом из Нефтеюганска. Не встретив практически никакого сопротивления, норильчане одержали безоговорочную победу над дебютантом лиги — 5:0 и 9:2.

Подчистую На пятой минуте Ришат Котляров перехватил мяч вблизи своей штрафной, прошёл с ним до десятиметровой отметки и из–под двух защитников нанёс мощнейший удар точно в девятку ворот — 1:0. После этого темп встречи заметно спал. На десятой минуте на площадке появился новичок норильчан бразилец Родригиньо, чемпион Бразилии прошедшего сезона. Но и с его выходом в игре мало что изменилось: хозяева продолжили растранжиривать свои моменты, а гости так и не решились на что–то более–менее серьёзное. В итоге в первом тайме зрители больше не увидели забитых мячей. После перерыва картина игры заметно изменилась. На 27–й минуте вновь отличился лучший бомбардир Суперлиги Руслан Кудзиев: получив передачу от перехватившего мяч Болинья, он вышел на ударную позицию и со второго раза пробил бросившегося на перехват вратаря гостей Дмитрия Медведева — 2:0. Пять минут спустя отличился уже и сам Болинья: поборовшись за мяч, бразилец сыграл в комбинацию с Родригиньо и Кудзиевым, после чего элегантно, одним касанием переправил снаряд в цель — 3:0. На 35–й минуте Котляров промчался по правому флангу, сделал выверенную передачу на Канивца, и 11–й номер норильчан успешно замкнул прострел — 4:0. Через три минуты Николай, получив передачу из глубины поля от того же Котлярова, оформил дубль — 5:0. Окрыленные успехом норильчане создали ещё как минимум дюжину опасных моментов, но, пересчитав штанги и перекладины и проверив на прочность стража ворот нефтеюганцев, так и не увеличили своё преимущество. Не увенчались успехом и попытки БЛиКа хоть как–то реабилитироваться: им не хватило ни сил, ни мастерства, чтобы взломать оборону хозяев, к тому же не оплошал Дмитрий Бондарев, сменивший в воротах Ивана Поддубного за пять минут до конца игры. На кураже В отличие от первой игры, в которой одни атаковали, а другие оборонялись, в ответном поединке обе команды показали интересную, динамичную игру, даже когда исход встречи был предрешён. И вновь счёт открыли хозяева: на первой минуте Болинья получил дальний пас из глубины площадки, отыграл на Сергеева и, не встретив никакого сопротивления, с ответной передачи послал мяч в сетку — 1:0. На седьмой минуте великолепный гол на свой счёт записал Котляров, который в затянувшейся атаке выждал подходящий момент и запустил снаряд точно под перекладину — 2:0. Спустя меньше минуты отличился Павел Соколов: он оторвался от защитников и, оказавшись лицом к лицу с вратарём, вышел победителем — 3:0. Следующий повод для радости у норильчан появился только под занавес тайма, когда Дмитрий Будин воспользовался выверенной передачей Павла Сучилина, — 4:0. Вторая 25–минутка началась с того, что гости отквитали один мяч: Денис Неведров, на удивление, легко прошёл защитников и пробил вратаря Дмитрия Бондарева, уверенно отстоявшего весь первый тайм, — 4:1. Но уже на 32–й минуте хозяева вновь увеличили преимущество, на этот раз благодаря голевому чутью Кудзиева, которому ассистировал Котляров, — 5:1. Через три минуты ошибка Соколова в центре площадки привела к контратаке БЛиКа, которую результативным ударом завершил Илья Киктев, — 5:2. На 42–й минуте потрясающий мяч с дальней дистанции с отскоком от перекладины забил Данил Сальников, — 6:2. Вскоре нефтеюганцы нарушили правила — фол стал шестым по счёту, и судья указал на десятиметровую отметку. К мячу подошёл капитан норильчан Сергеев, но его нехитрый удар парировал вратарь. Однако буквально уже в следующей атаке хозяевам удалось забить: с передачи Кудзиева дубль оформил Соколов, — 7:2. А спустя ещё минуту всё тот же Соколов, оказавшись в нужном месте и в нужное время, замкнул идеальную передачу Болинья — 8:2. Последний в матче гол пришёлся на 20–ю минуту, когда Будин, переместившись во вратарскую штрафную, мастерски разобрался с обороной соперника и довёл счёт до совсем уж неприличного — 9:2. Слаженно, надежно – Я очень не доволен нашей игрой в первом тайме, — подвёл итоги первой встречи главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич на послематчевой пресс–конференции. — Сложилось такое впечатление, будто команда села в мягкий вагон и решила прокатиться с комфортом. Но такого в футболе не бывает. Сначала этот вагон нужно разогнать, дать ему движение, потрудиться, а потом уже можно получать удовольствие. В перерыве мы перестроили наших игроков, чтобы они начали работать, в первую очередь, в обороне. И у нас начало всё получаться. А когда забили второй и третий голы, то поймали кураж. И затем уже играли с комфортом. То, что мы перестроились, — это большой плюс, так мы и довели игру до победы. Говоря об ответном матче, рулевой норильчан отметил слаженную игру своей команды: – Сегодняшнюю игру мы начали более мобилизованно, собранно, надёжно. Но когда соперник создавал какие–то моменты, был на высоте наш вратарь Дмитрий Бондарев. Отмечу некоторые моменты, на которые необходимо обратить внимание: поведя в счёте, переходили или ввязывались во встречную игру. Здесь надо действовать более хладнокровно, вытягивать соперника, продолжать комбинировать, не торопиться. Физические силы сегодня позволили нам забить ещё. Также хочу поблагодарить болельщиков, чья поддержка придаёт нам дополнительные силы и эмоции. По итогам 12–го тура «Норильский никель» с 38 очками в активе закрепился на пятой строчке турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате МФК КПРФ — 52 очка. В следующем туре, 16–17 февраля, норильчане сыграют против аут-сайдера лиги — «Ухты». Матчи пройдут в Норильске, во Дворце спорта «Арктика». Начало в 17.00.

Михаил Туаев Фото mfcnornik.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На пятой минуте Ришат Котляров перехватил мяч вблизи своей штрафной, прошёл с ним до десятиметровой отметки и из–под двух защитников нанёс мощнейший удар точно в девятку ворот — 1:0. После этого темп встречи заметно спал. На десятой минуте на площадке появился новичок норильчан бразилец Родригиньо, чемпион Бразилии прошедшего сезона. Но и с его выходом в игре мало что изменилось: хозяева продолжили растранжиривать свои моменты, а гости так и не решились на что–то более–менее серьёзное. В итоге в первом тайме зрители больше не увидели забитых мячей.После перерыва картина игры заметно изменилась. На 27–й минуте вновь отличился лучший бомбардир Суперлиги Руслан Кудзиев: получив передачу от перехватившего мяч Болинья, он вышел на ударную позицию и со второго раза пробил бросившегося на перехват вратаря гостей Дмитрия Медведева — 2:0. Пять минут спустя отличился уже и сам Болинья: поборовшись за мяч, бразилец сыграл в комбинацию с Родригиньо и Кудзиевым, после чего элегантно, одним касанием переправил снаряд в цель — 3:0. На 35–й минуте Котляров промчался по правому флангу, сделал выверенную передачу на Канивца, и 11–й номер норильчан успешно замкнул прострел — 4:0. Через три минуты Николай, получив передачу из глубины поля от того же Котлярова, оформил дубль — 5:0.Окрыленные успехом норильчане создали ещё как минимум дюжину опасных моментов, но, пересчитав штанги и перекладины и проверив на прочность стража ворот нефтеюганцев, так и не увеличили своё преимущество. Не увенчались успехом и попытки БЛиКа хоть как–то реабилитироваться: им не хватило ни сил, ни мастерства, чтобы взломать оборону хозяев, к тому же не оплошал Дмитрий Бондарев, сменивший в воротах Ивана Поддубного за пять минут до конца игры.В отличие от первой игры, в которой одни атаковали, а другие оборонялись, в ответном поединке обе команды показали интересную, динамичную игру, даже когда исход встречи был предрешён.И вновь счёт открыли хозяева: на первой минуте Болинья получил дальний пас из глубины площадки, отыграл на Сергеева и, не встретив никакого сопротивления, с ответной передачи послал мяч в сетку — 1:0. На седьмой минуте великолепный гол на свой счёт записал Котляров, который в затянувшейся атаке выждал подходящий момент и запустил снаряд точно под перекладину — 2:0. Спустя меньше минуты отличился Павел Соколов: он оторвался от защитников и, оказавшись лицом к лицу с вратарём, вышел победителем — 3:0. Следующий повод для радости у норильчан появился только под занавес тайма, когда Дмитрий Будин воспользовался выверенной передачей Павла Сучилина, — 4:0.Вторая 25–минутка началась с того, что гости отквитали один мяч: Денис Неведров, на удивление, легко прошёл защитников и пробил вратаря Дмитрия Бондарева, уверенно отстоявшего весь первый тайм, — 4:1. Но уже на 32–й минуте хозяева вновь увеличили преимущество, на этот раз благодаря голевому чутью Кудзиева, которому ассистировал Котляров, — 5:1. Через три минуты ошибка Соколова в центре площадки привела к контратаке БЛиКа, которую результативным ударом завершил Илья Киктев, — 5:2. На 42–й минуте потрясающий мяч с дальней дистанции с отскоком от перекладины забил Данил Сальников, — 6:2. Вскоре нефтеюганцы нарушили правила — фол стал шестым по счёту, и судья указал на десятиметровую отметку. К мячу подошёл капитан норильчан Сергеев, но его нехитрый удар парировал вратарь. Однако буквально уже в следующей атаке хозяевам удалось забить: с передачи Кудзиева дубль оформил Соколов, — 7:2. А спустя ещё минуту всё тот же Соколов, оказавшись в нужном месте и в нужное время, замкнул идеальную передачу Болинья — 8:2. Последний в матче гол пришёлся на 20–ю минуту, когда Будин, переместившись во вратарскую штрафную, мастерски разобрался с обороной соперника и довёл счёт до совсем уж неприличного — 9:2.– Я очень не доволен нашей игрой в первом тайме, — подвёл итоги первой встречи главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич на послематчевой пресс–конференции. — Сложилось такое впечатление, будто команда села в мягкий вагон и решила прокатиться с комфортом. Но такого в футболе не бывает. Сначала этот вагон нужно разогнать, дать ему движение, потрудиться, а потом уже можно получать удовольствие. В перерыве мы перестроили наших игроков, чтобы они начали работать, в первую очередь, в обороне. И у нас начало всё получаться. А когда забили второй и третий голы, то поймали кураж. И затем уже играли с комфортом. То, что мы перестроились, — это большой плюс, так мы и довели игру до победы.Говоря об ответном матче, рулевой норильчан отметил слаженную игру своей команды:– Сегодняшнюю игру мы начали более мобилизованно, собранно, надёжно. Но когда соперник создавал какие–то моменты, был на высоте наш вратарь Дмитрий Бондарев. Отмечу некоторые моменты, на которые необходимо обратить внимание: поведя в счёте, переходили или ввязывались во встречную игру. Здесь надо действовать более хладнокровно, вытягивать соперника, продолжать комбинировать, не торопиться. Физические силы сегодня позволили нам забить ещё. Также хочу поблагодарить болельщиков, чья поддержка придаёт нам дополнительные силы и эмоции.

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