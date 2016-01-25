Фото новости:

Эстафета огня 2019

[Индекс номера 20 (12.02.2019)]

 Конкурс 
Лучший подарок

Уважаемые читатели, у вас есть прекрасный шанс сделать оригинальный подарок для родных и близких и получить приз от спонсоров проекта:
Вы можете проявить себя в нескольких номинациях:
1. «Шарж» – юмористическая карикатура поздравляемого, нарисованная от руки либо в компьютерной программе.
2. «Частушки и стихи» на тему «23 февраля» или «8 марта» (именные).
3. «Поделка своими руками» – объёмная открытка, сувениры, вязаные либо сшитые изделия и
т. д.
4. «Кулинарное блюдо» на тему «23 февраля» или «8 марта».
Cтань участником, отправь фото или информацию о своей конкурсной работе, в том числе в номинации «Поделка своими руками» на e-mail: reklama@gazetazp.ru с пометкой «Лучший подарок» или принеси в редакцию газеты «зпПЛЮС» по адресу: Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 18, пн. – пт. с 10 до 18, сб., вс. – выходные.
Обязательное условие участия – необходимо предоставить анкету, в которой следует указать свои Ф.И.О., возраст, телефон, а также Ф.И.О человека, кому адресован подарок.
Победители будут определены комиссией из представителей спонсоров. Критерии оценки – креативность, творческий подход, соответствие заявленным темам.
Приём работ и заявок на участие в конкурсе – до 7 марта 16.00.
Итоги будут опубликованы в газетах «Заполярная правда» и «зпПЛЮС».
Победителя в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» определят читатели: работы будут размещены на сайте газеты, где можно будет проголосовать за наиболее понравившееся фото.

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Статьи текущего номера:
 
С 15 по 24 февраля норильчане будут выбирать городские территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Здравоохранение 
В Норильске в межрайонной больнице № 1 в 2020 году начнут проводиться хирургические операции на сердце.

Подробно 
Почти год назад норильчане начали получать платёжки за жилищно–коммунальные услуги, в которых появилась строчка об оплате общедомовых приборов учёта. Добавленная сумма разнилась, но всё равно впечатляла — до 20 тысяч рублей с квартиры. В феврале 2019–го вопрос оплаты счётчиков встал вновь. В редакцию посыпались звонки от жильцов, что связано с «оприбориванием» всё новых адресов. «Заполярка» возвращается к теме, отвечая на поступившие вопросы читателей.

БЫТЬ МОЛОДЫМ 
Сегодня шестеро десятиклассников норильской гимназии № 1 отправляются на Фестиваль добровольцев.

АНОНС 
«Путевые заметки» Андрея Урганта о волонтёрах «Норникеля»» норильчане увидят под занавес Форума социальных технологий «Город — это мы».

Учитель, которого ждут 
В Норильске на прошлой неделе завершился городской конкурс «Учитель года — 2019». В гостях у «Заполярки» — финалистка, абсолютный победитель муниципального этапа состязания, преподаватель биологии норильской гимназии № 1 Елена Чалова.

Подмостки 
Театр юного актера «Зазеркалье» ТДШИ за творческий год создал пять мини–спектаклей по сказкам северных народов и завершил оригинальный проект «Земля Таймыра».

Спорт-тайм 
В 12–м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» играл дома с БЛиКом из Нефтеюганска. Не встретив практически никакого сопротивления, норильчане одержали безоговорочную победу над дебютантом лиги — 5:0 и 9:2.

Конкурс 
Уважаемые читатели, у вас есть прекрасный шанс сделать оригинальный подарок для родных и близких и получить приз от спонсоров проекта:

Новости:
 12 февраля 2019 
16:04 Доставка сменного персонала НМЗ выполняется машинами повышенной проходимости.
16:00 Новый храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской отметил свой первый престольный праздник.
15:55 «Февраль добрых дел» продолжился постановкой «Фламенко ритм - биение сердец».
15:45 Открытая встреча памяти Сергея Панченко, бывшего руководителя Агентства развития Норильска, прошла вчера в медиакомпании «Северный город».
15:20 В Норильске выявили сильнейших стритлифтеров.
15:13 Между Центральным районом Норильска, районом Кайеркан и аэропортом полностью прекращено автотранспортное сообщение.
12:37 «Норникель» и СГУ научат студентов работать с SAP.
10:10 На рудники Заполярного филиала «Норникеля» поступит 105 единиц техники в 2019 году.
10:08 В городе прошёл шашечный турнир среди детсадовцев Кайеркана.
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