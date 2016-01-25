[Индекс номера 20 (12.02.2019)]



Конкурс

Лучший подарок

Уважаемые читатели, у вас есть прекрасный шанс сделать оригинальный подарок для родных и близких и получить приз от спонсоров проекта:

Вы можете проявить себя в нескольких номинациях: 1. «Шарж» – юмористическая карикатура поздравляемого, нарисованная от руки либо в компьютерной программе. 2. «Частушки и стихи» на тему «23 февраля» или «8 марта» (именные). 3. «Поделка своими руками» – объёмная открытка, сувениры, вязаные либо сшитые изделия и т. д. 4. «Кулинарное блюдо» на тему «23 февраля» или «8 марта». Cтань участником, отправь фото или информацию о своей конкурсной работе, в том числе в номинации «Поделка своими руками» на e-mail: Обязательное условие участия – необходимо предоставить анкету, в которой следует указать свои Ф.И.О., возраст, телефон, а также Ф.И.О человека, кому адресован подарок. Победители будут определены комиссией из представителей спонсоров. Критерии оценки – креативность, творческий подход, соответствие заявленным темам. Приём работ и заявок на участие в конкурсе – до 7 марта 16.00. Итоги будут опубликованы в газетах «Заполярная правда» и «зпПЛЮС». Победителя в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» определят читатели: работы будут размещены на сайте газеты, где можно будет проголосовать за наиболее понравившееся фото.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вы можете проявить себя в нескольких номинациях:1. «Шарж» – юмористическая карикатура поздравляемого, нарисованная от руки либо в компьютерной программе.2. «Частушки и стихи» на тему «23 февраля» или «8 марта» (именные).3. «Поделка своими руками» – объёмная открытка, сувениры, вязаные либо сшитые изделия ит. д.4. «Кулинарное блюдо» на тему «23 февраля» или «8 марта».Cтань участником, отправь фото или информацию о своей конкурсной работе, в том числе в номинации «Поделка своими руками» на e-mail: reklama@gazetazp.ru с пометкой «Лучший подарок» или принеси в редакцию газеты «зпПЛЮС» по адресу: Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 18, пн. – пт. с 10 до 18, сб., вс. – выходные.Обязательное условие участия – необходимо предоставить анкету, в которой следует указать свои Ф.И.О., возраст, телефон, а также Ф.И.О человека, кому адресован подарок.Победители будут определены комиссией из представителей спонсоров. Критерии оценки – креативность, творческий подход, соответствие заявленным темам.Приём работ и заявок на участие в конкурсе – до 7 марта 16.00.Итоги будут опубликованы в газетах «Заполярная правда» и «зпПЛЮС».Победителя в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» определят читатели: работы будут размещены на сайте газеты, где можно будет проголосовать за наиболее понравившееся фото.

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