Уважаемые читатели, у вас есть прекрасный шанс сделать оригинальный подарок для родных и близких и получить приз от спонсоров проекта:
Вы можете проявить себя в нескольких номинациях:
1. «Шарж» – юмористическая карикатура поздравляемого, нарисованная от руки либо в компьютерной программе.
2. «Частушки и стихи» на тему «23 февраля» или «8 марта» (именные).
3. «Поделка своими руками» – объёмная открытка, сувениры, вязаные либо сшитые изделия и
т. д.
4. «Кулинарное блюдо» на тему «23 февраля» или «8 марта».
Cтань участником, отправь фото или информацию о своей конкурсной работе, в том числе в номинации «Поделка своими руками» на e-mail: reklama@gazetazp.ru
с пометкой «Лучший подарок» или принеси в редакцию газеты «зпПЛЮС» по адресу: Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 18, пн. – пт. с 10 до 18, сб., вс. – выходные.
Обязательное условие участия – необходимо предоставить анкету, в которой следует указать свои Ф.И.О., возраст, телефон, а также Ф.И.О человека, кому адресован подарок.
Победители будут определены комиссией из представителей спонсоров. Критерии оценки – креативность, творческий подход, соответствие заявленным темам.
Приём работ и заявок на участие в конкурсе – до 7 марта 16.00.
Итоги будут опубликованы в газетах «Заполярная правда» и «зпПЛЮС».
Победителя в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» определят читатели: работы будут размещены на сайте газеты, где можно будет проголосовать за наиболее понравившееся фото. www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда