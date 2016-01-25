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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 23 (15.02.2019)]

Школа вдохновения

В Норильске стартовал организованный «Норникелем» форум социальных технологий «Город — это мы!». Он проводится в нашем городе уже в пятый раз. Его ключевая тема — общественные пространства.
Площадкой форума стал Дворец культуры. Участники обсудят перспективы развития общественных пространств, поднимут вопросы, связанные с городской инфраструктурой, её наполнением и формами, изменением среды, которая нас окружает (подъезд, двор, улица, клуб, кафе, площадь, стадион или даже целый микрорайон). Приглашённые и местные эксперты, в числе которых урбанисты, архитекторы, педагоги и предприниматели, поделятся собственным опытом в этой сфере. В программе форума, рассчитанной на два дня, — дискуссии, проектные и деловые игры, серия мастер–классов.
По словам организаторов, подобные проекты — это отличный стимул для вдохновения на новые идеи. Так, например, проект «Добрососедство», как раз таки родился на форуме и был успешно реализован в Норильске.
Напомним, поначалу на таких форумах горожанам рассказывали и показывали, как и зачем менять мир вокруг, какие есть для этого средства, ресурсы, возможности и условия. Со временем площадка стала образовательной, дискуссионной, качественно выросла
аудитория, а люди, которым это действительно интересно, стали более вовлечёнными, активными, заряженными. Они поверили в то, что идеи можно воплотить в жизнь.
В этом году на форуме стартует образовательная программа «Перемена», которая начиналась с запроса, сформулированного на прошлых встречах.
В четверг, 14 февраля, форум открыла выставка местных художников, в чьих работах запечатлён родной город: Ленинский проспект с его видами, Октябрьская и Гвардейская площади, Первый дом Норильска, аэропорт и другие узнаваемые символы. Именно эти художественные произведения легли в основу визуального оформления форума — организаторы решили, что картины о Норильске наглядно отражают название проекта «Город — это мы!».
Выставка, лекция для художников, а также «Урок счастья», который подготовил известный продюсер Андре Вебер, ознаменовали собой так называемый предфорум.
Сегодня — основной день форума, он наполнен встречами и диалогами. Программа насыщенная и рассчитана до 19.00. Завершится всё спектаклем в постановке артиста и режиссёра Андрея Урганта. Норильчане увидят уникальный творческий эксперимент, основанный на реальных историях волонтёров «Норникеля».
В главных ролях — сами волонтёры и Андрей Ургант.

Форум стал образовательным, дискуссионным, качественно выросла аудитория, а люди, которым это действительно интересно, стали более вовлечёнными, активными, заряженными. Они поверили в то, что идеи можно воплотить в жизнь.

Марина Хорошевская
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Статьи текущего номера:
 
В Норильске стартовал организованный «Норникелем» форум социальных технологий «Город — это мы!». Он проводится в нашем городе уже в пятый раз. Его ключевая тема — общественные пространства.

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Тема недели 
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 15 февраля 2019 
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17:18 В воскресенье определится обладатель Кубка Норильска по мини-футболу.
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17:11 «Норникель» и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) заключили соглашение о взаимодействии.
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14:57 На ТЭЦ-2 Норильска заменят энергоблоки.
14:39 Норильчан приглашают на традиционную «Лыжню России».
14:25 В Заполярном театре драмы пройдёт танцевальная шоу-программа #ЛюбовьСуществует.
13:30 Форум социальных технологий «Город – это мы» открыт.
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