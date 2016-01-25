[Индекс номера 23 (15.02.2019)]



Школа вдохновения

В Норильске стартовал организованный «Норникелем» форум социальных технологий «Город — это мы!». Он проводится в нашем городе уже в пятый раз. Его ключевая тема — общественные пространства.

Площадкой форума стал Дворец культуры. Участники обсудят перспективы развития общественных пространств, поднимут вопросы, связанные с городской инфраструктурой, её наполнением и формами, изменением среды, которая нас окружает (подъезд, двор, улица, клуб, кафе, площадь, стадион или даже целый микрорайон). Приглашённые и местные эксперты, в числе которых урбанисты, архитекторы, педагоги и предприниматели, поделятся собственным опытом в этой сфере. В программе форума, рассчитанной на два дня, — дискуссии, проектные и деловые игры, серия мастер–классов. По словам организаторов, подобные проекты — это отличный стимул для вдохновения на новые идеи. Так, например, проект «Добрососедство», как раз таки родился на форуме и был успешно реализован в Норильске. Напомним, поначалу на таких форумах горожанам рассказывали и показывали, как и зачем менять мир вокруг, какие есть для этого средства, ресурсы, возможности и условия. Со временем площадка стала образовательной, дискуссионной, качественно выросла аудитория, а люди, которым это действительно интересно, стали более вовлечёнными, активными, заряженными. Они поверили в то, что идеи можно воплотить в жизнь. В этом году на форуме стартует образовательная программа «Перемена», которая начиналась с запроса, сформулированного на прошлых встречах. В четверг, 14 февраля, форум открыла выставка местных художников, в чьих работах запечатлён родной город: Ленинский проспект с его видами, Октябрьская и Гвардейская площади, Первый дом Норильска, аэропорт и другие узнаваемые символы. Именно эти художественные произведения легли в основу визуального оформления форума — организаторы решили, что картины о Норильске наглядно отражают название проекта «Город — это мы!». Выставка, лекция для художников, а также «Урок счастья», который подготовил известный продюсер Андре Вебер, ознаменовали собой так называемый предфорум. Сегодня — основной день форума, он наполнен встречами и диалогами. Программа насыщенная и рассчитана до 19.00. Завершится всё спектаклем в постановке артиста и режиссёра Андрея Урганта. Норильчане увидят уникальный творческий эксперимент, основанный на реальных историях волонтёров «Норникеля». В главных ролях — сами волонтёры и Андрей Ургант.

Форум стал образовательным, дискуссионным, качественно выросла аудитория, а люди, которым это действительно интересно, стали более вовлечёнными, активными, заряженными. Они поверили в то, что идеи можно воплотить в жизнь.

Марина Хорошевская Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Площадкой форума стал Дворец культуры. Участники обсудят перспективы развития общественных пространств, поднимут вопросы, связанные с городской инфраструктурой, её наполнением и формами, изменением среды, которая нас окружает (подъезд, двор, улица, клуб, кафе, площадь, стадион или даже целый микрорайон). Приглашённые и местные эксперты, в числе которых урбанисты, архитекторы, педагоги и предприниматели, поделятся собственным опытом в этой сфере. В программе форума, рассчитанной на два дня, — дискуссии, проектные и деловые игры, серия мастер–классов.По словам организаторов, подобные проекты — это отличный стимул для вдохновения на новые идеи. Так, например, проект «Добрососедство», как раз таки родился на форуме и был успешно реализован в Норильске.Напомним, поначалу на таких форумах горожанам рассказывали и показывали, как и зачем менять мир вокруг, какие есть для этого средства, ресурсы, возможности и условия. Со временем площадка стала образовательной, дискуссионной, качественно вырослааудитория, а люди, которым это действительно интересно, стали более вовлечёнными, активными, заряженными. Они поверили в то, что идеи можно воплотить в жизнь.В этом году на форуме стартует образовательная программа «Перемена», которая начиналась с запроса, сформулированного на прошлых встречах.В четверг, 14 февраля, форум открыла выставка местных художников, в чьих работах запечатлён родной город: Ленинский проспект с его видами, Октябрьская и Гвардейская площади, Первый дом Норильска, аэропорт и другие узнаваемые символы. Именно эти художественные произведения легли в основу визуального оформления форума — организаторы решили, что картины о Норильске наглядно отражают название проекта «Город — это мы!».Выставка, лекция для художников, а также «Урок счастья», который подготовил известный продюсер Андре Вебер, ознаменовали собой так называемый предфорум.Сегодня — основной день форума, он наполнен встречами и диалогами. Программа насыщенная и рассчитана до 19.00. Завершится всё спектаклем в постановке артиста и режиссёра Андрея Урганта. Норильчане увидят уникальный творческий эксперимент, основанный на реальных историях волонтёров «Норникеля».В главных ролях — сами волонтёры и Андрей Ургант.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















