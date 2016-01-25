[Индекс номера 23 (15.02.2019)]



Дата

С развёрнутыми знамёнами

В преддверии юбилейной даты на вечер встречи норильских воинов–интернационалистов, посвящённый 30–летию вывода войск из Афганистана, во Дворце культуры собрались работники ЗФ «Норникеля».

Мы всегда должны помнить тех, кто ценой своей жизни принес нам победу. Юрий Авдеев, Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» — директор департамента безопасности

Последнее советское десятилетие, 1979–1989 годы, ознаменовала Афганская война, в которой за десять лет погибли около 14 тысяч наших ребят. При этом можно сказать, что начало и конец этой войны носят довольно условный характер. В 1989 году ограниченный контингент советских войск организованно пересёк границу Афганистана и вернулся в Союз — так было доложено высшему руководству СССР. На самом деле в Афганистане остались тысячи военнопленных солдат Советской армии, забытые роты и пограничные отряды, прикрывавшие отход той самой 40–й армии. Только по официальным данным числятся 417 пропавших без вести. 15 февраля отмечается День памяти погибших воинов–интернационалистов. В Норильске уже традиционно в преддверии даты солдат Афганской войны, которые сегодня трудятся в Заполярном филиале, чествовали во Дворце культуры. Вечер памяти открыла видеохроника тех лет. Закадровый голос ещё раз напомнил о сражениях и потерях необъявленной войны, а все, кто собрался в зале, вновь вспоминали боевое прошлое и своих товарищей. Одним из первых в 1980 году заходил на территорию Афганистана в составе ограниченного контингента советских войск и старший лейтенант Юрий Авдеев. И в числе последних, в феврале 1989–го, уже подполковником, он покидал чужую землю. На вечере памяти генерал–майор Авдеев, заслуженный пограничник России, кавалер четырёх орденов, а ныне заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» — директор департамента безопасности, ещё раз напомнил всем присутствующим, что Афганистан и сегодня как пароль для тех, кто там воевал, воевал за Родину, честно исполнял свой воинский долг: – И хотя прошло уже 30 лет, как последний солдат покинул территорию Афганистана, мы всегда должны помнить тех, кто ценой своей жизни принёс нам победу. Сегодня, когда эхо Великой Отечественной войны уносится от нас всё дальше, мы, афганцы, должны продолжить дело воинской доблести наших предков, воспитывая молодое поколение в любви к Родине, показывая пример своим делом. Мы уходили с развёрнутыми знамёнами, нас провожали сотни тысяч мирных жителей со слезами на глазах. И в то же время сотни тысяч родных встречали дома. От подвига конкретных людей зависела безопас-ность всей большой страны. Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края председатель Законодательного собрания Красноярского края От имени руководства края норильских воинов–интернационалистов приветствовал председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов: — Я очень рад, что память о тех боях не меркнет в памяти людей, что и у меня, в том числе, есть возможность сказать своим землякам спасибо за их подвиг. Афганская война не обошла стороной и Норильск, 11 наших земляков не вернулись домой. Их памяти посвящён мемориал «Чёрный тюльпан», и её бережно хранят северяне. Это правильно, потому что речь идёт о людях, которые лучшие годы отдали этой войне. Это не был локальный конфликт, как многие думают, от подвига конкретных людей зависела безопасность всей большой страны. Я благодарю вас за ваш подвиг, за то, что вы храните память о погибших товарищах, за ту работу, которую вы продолжаете вести сегодня. Ведь патриотическое воспитание молодёжи имеет огромное значение для будущего страны. Дмитрий Свиридов также вручил троим норильчанам благодарности от краевого Заксобрания за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении национального долга в составе ограниченной группы войск в Республике Афганистан.

Лариса Стецевич www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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