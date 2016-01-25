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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 23 (15.02.2019)]

 Общество 
Моё, твоё — наше

Сегодня в Норильске началось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для первоочередного благоустройства в 2020 году. Продлится оно по 24 февраля.
Каждый норильчанин, достигший 14–летнего возраста, может выбрать не более четырёх территорий, внесённых в бюллетень, или предложить свой вариант.
Как рассказала Марина Чирич, главный специалист отдела экологии управления горхозяйства, проголосовать можно на официальном сайте Норильска в разделе «Формирование комфортной городской среды», заполнив бюллетень и направив его на адрес ugh@norilsk–city.ru либо передав в управление городского хозяйства, расположенное по адресу: ул. Севастопольская, 7, в будние дни с 9 до 17 часов. В это же время пункты сбора опросных листов открыты в Талнахском и Кайерканском территориальном управлениях администрации города.
Напомним, общественной комиссией по городской среде к рейтинговому голосованию предложено четыре территории: ул. Озерная, 15а, детская площадка в Кайеркане на ул. Первомайской во дворе домов 12, 14, 16. В Талнахе на пустыре, в районе ул. Рудной, 35а, предполагается создать зону отдыха, как и на пустыре в районе ул. Михайличенко, 6. Благоустройство территорий ведётся в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». Этот проект — основной источник финансирования на обустройство наших дворов. Так что чем активнее будут норильчане, тем больше денег из федеральной казны получит муниципалитет.
Можно будет проголосовать в выходные и праздничные дни с 12.00 до 20.00 по следующим адресам:
1)пл. Металлургов, 10, спортивно–развлекательный комплекс «Арена»;
2)Ленинский проспект, 7, МБУ «Кинокомплекс «Родина»;
3)ул. Орджоникидзе, 3, киноконцертный комплекс «Синема–арт–холл»;
4)ул. Нансена, 69, МУП «Многофункциональный обслуживающий комплекс»;
5)Ленинский проспект, 20а, МБУ «Централизованная библиотечная система»;
6)Ленинский проспект, 42, торговый центр «СИТИ»;
7)ул. Строителей, 17, культурно–досуговый центр им. Вл. Высоцкого;
8)ул. М. Кравца, 16, МБУ ДО «Центр внешкольной работы»;
9)ул. Первопроходцев, 16, управляющая организация ООО «Талнахбыт»;
10)ул. Диксона, 9, Талнахская городская библиотека;
11)ул. Школьная, 13, МУП «Расчётно–кассовый центр»;
12)ул. Шахтерская, 14, МБУК «КДЦ «Юбилейный».

Лариса Стецевич
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