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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 23 (15.02.2019)]

 ГОРСОВЕТ 
Соцполитика в кадрах

Председатель постоянной комиссии по соцполитике Норильского горсовета Владимир Бондарь сложил свои полномочия.
Своё решение депутат озвучил на заседании комиссии по социальной политике в среду.
— Я проработал семь лет на этом посту, и всё это время мы действовали в интересах избирателей, не получив, кстати, ни одного представления прокуратуры на наши решения. В числе глобальных проектов за прошедшие годы могу назвать расширение числа муниципальных программ с двух–трёх до 18, девять из которых подведомственны нашей комиссии. Приятно отметить, что бюджеты Норильска текущего и будущего годов остаются социально ориентированными. Это общая заслуга администрации и депутатского корпуса. Одна из причин моего решения состоит в том, что в ближайшее время в связи с приходом нового министра социальной политики края нашу отрасль ждут серьёзные перемены. И разрываться на два фронта — директор КЦСОН и проекты, требующие масштабного вмешательства, — тяжело. Вторая причина — наличие молодых кадров, которым надо помогать. Я благодарю всех коллег за плодотворную работу. Из комиссии я не ухожу. Надеюсь, оставшееся время в пятом созыве мы продолжим трудиться столь же слаженно на благо норильчан, — отметил Владимир Бондарь.
На освободившуюся должность депутаты выдвинули несколько кандидатур. От фракции «Зелёные» и справедливороссов была предложена кандидатура депутата Ларисы Непляхович; от ЛДПР — Натальи Плотниковой. Однако в ходе обсуждения Наталья Алмазовна взяла самоотвод, предложив вместо себя Олега Пилюгина, руководителя депутатской фракции «ЛДПР» в городском Совете. Однако его кандидатуру местные парламентарии не поддержали, остановившись на идее выбрать председателем Ларису Непляхович, которая входит в партию «Справедливая Россия» и вне депутатских обязанностей работает руководителем центральной приёмной по производственным и социально–трудовым вопросам управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля».
Владимир Бондарь одобрил такое решение, отметив, что Лариса Непляхович имеет значительный опыт работы в «социалке», а, поскольку она участвует в крупных проектах Заполярного филиала, ей будет удобно одновременно заниматься социальной жизнью города и компании. Сама Лариса Непляхович поблагодарила коллег за оказанное доверие и отметила, что говорить о планах пока рано, но революций не будет — она готова продолжать традиции, заложенные ныне действующим председателем.
— Наша главная цель — сохранить конструктивный диалог между парламентариями и администрацией города. Мне важно, что в горсовете есть те, кто работает продолжительно, знает проблемы людей, и их опыт ценен и важен. Сфера соцполитики мне не только интересна, но и очень близка — 15 лет я отработала в системе образования, последние девять лет тружусь в компании и решаю социальные проблемы её работников. А поскольку все мы — жители Норильска, проблемы у всех, в общем, схожи. Это получение жилья, устройство детей в детсады, вопросы материальной помощи, трудоустройство, — отметила Лариса Непляхович.
Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии горсовета 19 февраля.

Наша главная цель — сохранить конструктивный диалог между парламентариями и администрацией города.
Лариса Непляхович,
депутат горсовета

Татьяна Зачупейко
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