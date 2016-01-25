Фото новости:

Эстафета огня 2019

[Индекс номера 23 (15.02.2019)]

 Спорт 
К новым победам

В Норильске чествовали лучших спортсменов года. На торжественном вечере, который прошёл в ГЦК, также отметили тренеров, работников спортивных учреждений, предприятия и организации, развивающие и пропагандирующие физкультуру и спорт, в числе которых и «Заполярная Правда».
В 2018 году норильские спортсмены приняли участие в более чем 200 выездных состязаниях краевого, всероссийского и международного уровней. Среди наиболее значимых спортивных достижений — завоёванные тхэквондисткой Полиной Никуличевой бронза и серебро на открытом международном турнире и на открытом чемпионате Азии, соответственно, третье место Софьи Сотниковой на международном турнире по спортивной гимнастике, серебро дзюдоистки Оксаны Паскареловой в первенстве России среди юниоров и юниорок. Эти и другие достижения норильчан вошли в общий зачёт спортивных побед Красноярского края, по итогам прошлого года признанного одним из самых спортивных регионов страны и удостоенного звания лауреата национальной спортивной премии «Лучший субъект РФ — за вклад в развитие спорта».
В числе лучших тренеров оказались Людмила Гладышева (спортивная школа № 2), Назар Безбах (СШ–3), Ольга Смирнова (СШ–3), Максим Трофимов (СШ–4), Ирина Никуличева (СШ–4), Данис Манашов (СШ–5), Алексей Нуркенов (спортивная школа единоборств), Константин Кочан (Федерация функционального многоборья), Сергей Карцев (Федерация скалолазания и альпинизма) и другие. За существенный вклад в развитие физкультуры и спорта в России благодарности министра спорта РФ был удостоен Сахавет Гулиев, тренер спортивной школы единоборств. А за заслуги перед заполярным спортом и в связи с присвоением спортивных званий памятными кубками были награждены: Магомед Гаджимуратов — мастер спорта России по самбо, Андрей Чертков — мастер спорта России по пауэрлифтингу.
Особое внимание на торжественном вечере уделили адаптивному спорту. Было отмечено, что ежегодно норильчане с ограниченными возможностями здоровья принимают участие не только в спортивных событиях Норильска, но и за его пределами. К примеру, в конце прошлого года в Красноярске прошла спартакиада инвалидов Красноярского края, на которой норильская делегация была представлена 25 спортсменами — они завоевали десять первых, одиннадцать вторых и пять третьих мест. Лучшими в адаптивном спорте были признаны Тимофей Анисимов (плавание) и Николай Дудкин (лёгкая атлетика), а среди команд — мини–футбольная дружина девушек «Север».
В прошлом году наши спортсмены впервые приняли участие в краевом этапе зимнего фестиваля всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором успешно выступили ветераны норильского спорта: Сергею Мурашову было присуждено первое место, а Ирине Малыхиной — третье место в личном зачёте.
Надо отметить, что в 2018 году не только профессионалы, но и все жители города имели возможность приобщиться к спорту, приняв участие в массовых всероссийских акциях: «Лыжня России», «День здоровья», «Кросс нации» и других, в том числе и проведённые в день празднования 65–летия Норильска.
Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб поздравил всех, кто внёс свой вклад в копилку профильных достижений:
— Мы гордимся вами. Тем же из ребят, которые сегодня не вышли на сцену, но тоже прикладывают большие усилия, хочу пожелать удачи. Я уверен, что у вас всё впереди.
Также спортсменов чествовали руководители города и депутаты НГСД.
— Муниципалитетом, как и Заполярным филиалом «Норникеля», регулярно проводятся спортивные мероприятия, количество которых только растёт. И мне отрадно осознавать, что в России, и в Норильске в частности, спорт и здоровый образ жизни привлекают всё больше людей, как молодых, так и старшего возраста. Вы являетесь основой стабильности нашего общества. По поручению депутатов Норильского городского Совета и депутатов Законодательного собрания Красноярского края я поздравляю вас и желаю успехов вам и вашим наставникам, которые на протяжении многих лет ведут вас к новым победам, — сказал депутат НГСД Леонид Соломаха.
— Хочу пожелать всем здоровья, успехов и высоких достижений. А юным дарованиям, которые сегодня делают свои первые серьёзные шаги в мире спорта, —
в будущем стать олимпийскими чемпионами, — добавила и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике Светлана Бабурина.

• В 2018 году норильские спортсмены приняли участие в более чем 200 выездных состязаниях краевого, всероссийского и международного уровней.
• В прошлом году не только спортсмены, но и все жители города имели возможность приобщиться к спорту, приняв участие в массовых всероссийских акциях: «Лыжня России», «День здоровья», «Кросс нации» и других, в том числе и проведённые в день празднования 65–летия Норильска.
• 27 человек были удостоены звания «Лучший спортсмен – 2018», а лучшими тренерами признаны 29 норильчан. За заслуги перед заполярным спортом была отмечена редакция газеты «Заполярная Правда».

Михаил Туаев
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
В Норильске стартовал организованный «Норникелем» форум социальных технологий «Город — это мы!». Он проводится в нашем городе уже в пятый раз. Его ключевая тема — общественные пространства.

Дата 
В преддверии юбилейной даты на вечер встречи норильских воинов–интернационалистов, посвящённый 30–летию вывода войск из Афганистана, во Дворце культуры собрались работники ЗФ «Норникеля».

Общество 
Сегодня в Норильске началось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для первоочередного благоустройства в 2020 году. Продлится оно по 24 февраля.

ГОРСОВЕТ 
Председатель постоянной комиссии по соцполитике Норильского горсовета Владимир Бондарь сложил свои полномочия.

Спорт 
В Норильске чествовали лучших спортсменов года. На торжественном вечере, который прошёл в ГЦК, также отметили тренеров, работников спортивных учреждений, предприятия и организации, развивающие и пропагандирующие физкультуру и спорт, в числе которых и «Заполярная Правда».

Промплощадка 
На рудники Заполярного филиала «Норникеля» начала поступать новая горная техника. Всего ожидается 105 машин различного вида и назначения на общую сумму 4,3 миллиарда рублей. Больше всего, 36 единиц, получит крупнейший рудник компании — «Октябрьский».

Ремонты 
В преддверии Всемирной Универсиады горняки рудника «Комсомольский» получили в своё распоряжение современный спорткомплекс.

ИНТЕРВЬЮ 
«Папа» — так называется новый спектакль Заполярного театра драмы о любви, нежности, быстротечности и коллизиях жизни, о том, что родители любят нас такими, какие мы есть. Мы расспросили о подготовке к очередной премьере автора постановки — главного режиссёра Заполярной драмы Анну Бабанову. Затронули и другие спектакли, которые пополнят репертуар театра.

Тема недели 
В деле о перевале Дятлова возникла новая загадка: возобновляет Генпрокуратура расследование трагедии, произошедшей 60 лет назад в горах Северного Урала, или не возобновляет...

Новости:
 15 февраля 2019 
17:23 «Норникель» начал в Норильске строительство тепличного комплекса.
17:18 В воскресенье определится обладатель Кубка Норильска по мини-футболу.
17:13 В Норильске прошёл митинг, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
17:11 «Норникель» и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) заключили соглашение о взаимодействии.
15:19 Погода держит норильчан в тонусе. О том, как Норильск борется со снежной стихией, рассказали сегодня городские специалисты.
14:57 На ТЭЦ-2 Норильска заменят энергоблоки.
14:39 Норильчан приглашают на традиционную «Лыжню России».
14:25 В Заполярном театре драмы пройдёт танцевальная шоу-программа #ЛюбовьСуществует.
13:30 Форум социальных технологий «Город – это мы» открыт.
13:27 «Город - это мы» чествует героев: в этом году в Норильске и Дудинке будут реализованы 63 проекта-победителя конкурса «Мир новых возможностей».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх