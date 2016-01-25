В Норильске чествовали лучших спортсменов года. На торжественном вечере, который прошёл в ГЦК, также отметили тренеров, работников спортивных учреждений, предприятия и организации, развивающие и пропагандирующие физкультуру и спорт, в числе которых и «Заполярная Правда».
В 2018 году норильские спортсмены приняли участие в более чем 200 выездных состязаниях краевого, всероссийского и международного уровней. Среди наиболее значимых спортивных достижений — завоёванные тхэквондисткой Полиной Никуличевой бронза и серебро на открытом международном турнире и на открытом чемпионате Азии, соответственно, третье место Софьи Сотниковой на международном турнире по спортивной гимнастике, серебро дзюдоистки Оксаны Паскареловой в первенстве России среди юниоров и юниорок. Эти и другие достижения норильчан вошли в общий зачёт спортивных побед Красноярского края, по итогам прошлого года признанного одним из самых спортивных регионов страны и удостоенного звания лауреата национальной спортивной премии «Лучший субъект РФ — за вклад в развитие спорта».
В числе лучших тренеров оказались Людмила Гладышева (спортивная школа № 2), Назар Безбах (СШ–3), Ольга Смирнова (СШ–3), Максим Трофимов (СШ–4), Ирина Никуличева (СШ–4), Данис Манашов (СШ–5), Алексей Нуркенов (спортивная школа единоборств), Константин Кочан (Федерация функционального многоборья), Сергей Карцев (Федерация скалолазания и альпинизма) и другие. За существенный вклад в развитие физкультуры и спорта в России благодарности министра спорта РФ был удостоен Сахавет Гулиев, тренер спортивной школы единоборств. А за заслуги перед заполярным спортом и в связи с присвоением спортивных званий памятными кубками были награждены: Магомед Гаджимуратов — мастер спорта России по самбо, Андрей Чертков — мастер спорта России по пауэрлифтингу.
Особое внимание на торжественном вечере уделили адаптивному спорту. Было отмечено, что ежегодно норильчане с ограниченными возможностями здоровья принимают участие не только в спортивных событиях Норильска, но и за его пределами. К примеру, в конце прошлого года в Красноярске прошла спартакиада инвалидов Красноярского края, на которой норильская делегация была представлена 25 спортсменами — они завоевали десять первых, одиннадцать вторых и пять третьих мест. Лучшими в адаптивном спорте были признаны Тимофей Анисимов (плавание) и Николай Дудкин (лёгкая атлетика), а среди команд — мини–футбольная дружина девушек «Север».
В прошлом году наши спортсмены впервые приняли участие в краевом этапе зимнего фестиваля всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором успешно выступили ветераны норильского спорта: Сергею Мурашову было присуждено первое место, а Ирине Малыхиной — третье место в личном зачёте.
Надо отметить, что в 2018 году не только профессионалы, но и все жители города имели возможность приобщиться к спорту, приняв участие в массовых всероссийских акциях: «Лыжня России», «День здоровья», «Кросс нации» и других, в том числе и проведённые в день празднования 65–летия Норильска.
Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб поздравил всех, кто внёс свой вклад в копилку профильных достижений:
— Мы гордимся вами. Тем же из ребят, которые сегодня не вышли на сцену, но тоже прикладывают большие усилия, хочу пожелать удачи. Я уверен, что у вас всё впереди.
Также спортсменов чествовали руководители города и депутаты НГСД.
— Муниципалитетом, как и Заполярным филиалом «Норникеля», регулярно проводятся спортивные мероприятия, количество которых только растёт. И мне отрадно осознавать, что в России, и в Норильске в частности, спорт и здоровый образ жизни привлекают всё больше людей, как молодых, так и старшего возраста. Вы являетесь основой стабильности нашего общества. По поручению депутатов Норильского городского Совета и депутатов Законодательного собрания Красноярского края я поздравляю вас и желаю успехов вам и вашим наставникам, которые на протяжении многих лет ведут вас к новым победам, — сказал депутат НГСД Леонид Соломаха.
— Хочу пожелать всем здоровья, успехов и высоких достижений. А юным дарованиям, которые сегодня делают свои первые серьёзные шаги в мире спорта, —
в будущем стать олимпийскими чемпионами, — добавила и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике Светлана Бабурина.
Михаил ТуаевФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|• В 2018 году норильские спортсмены приняли участие в более чем 200 выездных состязаниях краевого, всероссийского и международного уровней.• В прошлом году не только спортсмены, но и все жители города имели возможность приобщиться к спорту, приняв участие в массовых всероссийских акциях: «Лыжня России», «День здоровья», «Кросс нации» и других, в том числе и проведённые в день празднования 65–летия Норильска.• 27 человек были удостоены звания «Лучший спортсмен – 2018», а лучшими тренерами признаны 29 норильчан. За заслуги перед заполярным спортом была отмечена редакция газеты «Заполярная Правда».