[Индекс номера 23 (15.02.2019)]



Промплощадка

Техника без опасности

На рудники Заполярного филиала «Норникеля» начала поступать новая горная техника. Всего ожидается 105 машин различного вида и назначения на общую сумму 4,3 миллиарда рублей. Больше всего, 36 единиц, получит крупнейший рудник компании — «Октябрьский».

Самоходная буровая установка стрелового типа в работе Сегодня на «Октябрьском» 169 единиц техники, из них 23 — погрузочные, 12 больших стреловых и 8 веерных буровых машин, остальные — вспомогательные. — Этот год в плане замены техники обещает быть плодотворным, — говорит заместитель главного инженера по подземному самоходному оборудованию рудника «Октябрьский» ЗФ Дмитрий Пестов. — Программа замены отслуживших свой век горных машин существовала всегда. Но несколько лет подряд это делалось частично, а сейчас «Норникель» решил поменять весь парк изношенного оборудования полностью. Установленный регламент работ для вспомогательной техники — 14 тысяч моточасов. Основное оборудование — самоходные буровые установки, погрузочно–доставочные машины, шахтные самосвалы — может эксплуатироваться 30 тысяч моточасов, это ориентировочно 8–10 лет. Через две тысячи часов работы некоторая техника уже может нуждаться в ремонте. Причины износа — усталость металла, агрессивная среда, тяжёлая абразивная руда. — Мы пытаемся поддерживать металл в должном состоянии, но со временем он всё равно, как ни старайся, ржавеет, — поясняет Пестов. Стоит отметить, что вся поступающая техника изготовлена по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами Заполярного филиала компании на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в реальных условиях горного производства. Приобретаемая техника произведена на заводах концернов Epiroc (Швеция), Caterpillar (США), Sandvik и Normet (Финляндия), что гарантирует её качество и надёжность. –— Мы не заказываем машины какой–то конкретной марки, а указываем опредёленные параметры, которые нам нужны, — грузоподъёмность ковша, возможность дистанционного управления, наличие газоанализатора и кондиционера, и на основании этого происходит отбор оборудования, — делится секретами Дмитрий Николаевич. — Так, раньше погрузочная техника у нас в основном была фирмы Caterpillar, в этом году придут восемь погрузчиков Epiroc. Также фирмой Epiroc произведены и три самоходные буровые установки стрелового типа, которые поступят только на «Октябрьский». Самоходные же буровые установки веерного бурения, одна поступит на «Комсомольский» и три, опять же, — на «Октябрьский», сделаны в Финляндии фирмой Sandvik. Фирма Normet тоже финская, вспомогательная техника, производимая ею, отлично зарекомендовала себя на предприятиях «Норникеля». Были опробованы и аналоги, но Normet лидирует. Например, на «Октябрьский» поступят шесть машин Normet (восемь — на «Таймырский», две — на «Комсомольский») для осмотра, оборки и крепления кровли подземных горных выработок высотой до 12 м. Для перевозки людей (до 18 человек) в подземных условиях на «Октябрьский» придут три машины (на «Таймырский» — две, на «Комсомольский» — две, на «Скалистый» — одна). Доставку взрывчатых материалов на «Октябрьском» будут выполнять на четырёх новых машинах («Комсомольский» получит одну, «Таймырский» — две, «Маяк» — одну, «Скалистый» — две). — Мы очень ждали новую технику, потому что если у нас обновляется парк машин, то увеличивается мобильность работников и возрастает эффективность труда. Когда машина реже ломается, то и простоев меньше, — замечает заместитель главного инженера рудника по буровзрывным работам Дмитрий Жабко. Особо он отметил машину для перевозки и механизированной зарядки взрывчатых материалов Normet Charmec 9805В: — Эта машина повышает безопасность и производительность при проведении подземных взрывных работ и способствует высокому качеству и экономичности при массовой зарядке взрывчатых веществ. На большинстве новых машин, вне зависимости от фирмы–изготовителя и того, относятся они к основному технологическому оборудованию или вспомогательному, более экологичные двигатели, застеклённые кабины, защищающие от шума и пыли, газоанализаторы, которые контролируют наличие в воздухе вредных веществ, и кондиционеры, защищающие от жары в дальних забоях. Впервые на «Октябрьский» поступила погрузочно–доставочная машина для отгрузки горной массы Caterpillar R 1700 грузоподъёмностью 14 тонн с таким большим ковшом — 6,6 метра, до этого длина ковшей была 5,7 и 6,4 метра. Эту ПДМ весом 44 тонны спустили в шахту по грузовому стволу, предварительно разобрав на части, и затем собрали на глубине 800 метров. Дмитрий Пестов: «Такого широкого ковша у нас ещё не было» На площадке рудоспуска дробильная машина BTI с гидромолотом Epiroc дробит глыбы блестящей медистой руды, оставшиеся после взрывных работ. Иначе они не проскочат через ячейки рудоспуска (их размер 50х50 см). Сейчас в работе одна такая машина, ещё четыре прибудут в составе новой партии. Из поступающей техники можно также отметить самоходные буровые установки нового поколения — Sandvik DD422i. На «Таймырский» их прибудет три, на «Скалистый» — две, на «Комсомольский» — одна. Sandvik DD422i — это электрогидравлическая проходческая буровая установка с интеллектуальной системой управления, созданная для проходки горных выработок и тоннелей. Она отличается высочайшими эксплуатационными характеристиками в сочетании с точностью и надёжностью в работе. Интеллектуальная система этой самоходной установки настолько продвинута, что, по большому счёту, от оператора требуется только доставка машины к месту бурения. Далее установка самостоятельно бурит отверстия в соответствии с загруженными в её память параметрами. Человеческий фактор сведён к минимуму. Роль оператора — наблюдение и контроль. Во всяком случае, такую работу гарантирует производитель, остальное покажет практика. Всего на горных предприятиях Заполярного филиала сегодня эксплуатируется более 580 единиц самоходного дизельного оборудования. До 2020 года планируется обновить всю технику, отжившую свой век.

В прошлом году горные подразделения получили 55 единиц самоходного оборудования общей стоимостью 1,6 млрд рублей. Наибольшее количество новой техники досталось тогда руднику «Комсомольский» — 17 единиц. В этом году парк СДО также обновится на всех горнорудных предприятиях ЗФ. На «Таймырский» поступит 31 машина, «Комсомольский» получит 21, «Скалистый» — 9, «Маяк» — 7, «Кайерканский» — 1.

Надежда Сидор Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня на «Октябрьском» 169 единиц техники, из них 23 — погрузочные, 12 больших стреловых и 8 веерных буровых машин, остальные — вспомогательные.— Этот год в плане замены техники обещает быть плодотворным, — говорит заместитель главного инженера по подземному самоходному оборудованию рудника «Октябрьский» ЗФ Дмитрий Пестов. — Программа замены отслуживших свой век горных машин существовала всегда. Но несколько лет подряд это делалось частично, а сейчас «Норникель» решил поменять весь парк изношенного оборудования полностью.Установленный регламент работ для вспомогательной техники — 14 тысяч моточасов. Основное оборудование — самоходные буровые установки, погрузочно–доставочные машины, шахтные самосвалы — может эксплуатироваться 30 тысяч моточасов, это ориентировочно 8–10 лет. Через две тысячи часов работы некоторая техника уже может нуждаться в ремонте. Причины износа — усталость металла, агрессивная среда, тяжёлая абразивная руда.— Мы пытаемся поддерживать металл в должном состоянии, но со временем он всё равно, как ни старайся, ржавеет, — поясняет Пестов.Стоит отметить, что вся поступающая техника изготовлена по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами Заполярного филиала компании на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в реальных условиях горного производства. Приобретаемая техника произведена на заводах концернов Epiroc (Швеция), Caterpillar (США), Sandvik и Normet (Финляндия), что гарантирует её качество и надёжность.–— Мы не заказываем машины какой–то конкретной марки, а указываем опредёленные параметры, которые нам нужны, — грузоподъёмность ковша, возможность дистанционного управления, наличие газоанализатора и кондиционера, и на основании этого происходит отбор оборудования, — делится секретами Дмитрий Николаевич. — Так, раньше погрузочная техника у нас в основном была фирмы Caterpillar, в этом году придут восемь погрузчиков Epiroc.Также фирмой Epiroc произведены и три самоходные буровые установки стрелового типа, которые поступят только на «Октябрьский». Самоходные же буровые установки веерного бурения, одна поступит на «Комсомольский» и три, опять же, — на «Октябрьский», сделаны в Финляндии фирмой Sandvik. Фирма Normet тоже финская, вспомогательная техника, производимая ею, отлично зарекомендовала себя на предприятиях «Норникеля». Были опробованы и аналоги, но Normet лидирует.Например, на «Октябрьский» поступят шесть машин Normet (восемь — на «Таймырский», две — на «Комсомольский») для осмотра, оборки и крепления кровли подземных горных выработок высотой до 12 м. Для перевозки людей (до 18 человек) в подземных условиях на «Октябрьский» придут три машины (на «Таймырский» — две, на «Комсомольский» — две, на «Скалистый» — одна). Доставку взрывчатых материалов на «Октябрьском» будут выполнять на четырёх новых машинах («Комсомольский» получит одну, «Таймырский» — две, «Маяк» — одну, «Скалистый» — две).— Мы очень ждали новую технику, потому что если у нас обновляется парк машин, то увеличивается мобильность работников и возрастает эффективность труда. Когда машина реже ломается, то и простоев меньше, — замечает заместитель главного инженера рудника по буровзрывным работам Дмитрий Жабко.Особо он отметил машину для перевозки и механизированной зарядки взрывчатых материалов Normet Charmec 9805В:— Эта машина повышает безопасность и производительность при проведении подземных взрывных работ и способствует высокому качеству и экономичности при массовой зарядке взрывчатых веществ.На большинстве новых машин, вне зависимости от фирмы–изготовителя и того, относятся они к основному технологическому оборудованию или вспомогательному, более экологичные двигатели, застеклённые кабины, защищающие от шума и пыли, газоанализаторы, которые контролируют наличие в воздухе вредных веществ, и кондиционеры, защищающие от жары в дальних забоях.Впервые на «Октябрьский» поступила погрузочно–доставочная машина для отгрузки горной массы Caterpillar R 1700 грузоподъёмностью 14 тонн с таким большим ковшом — 6,6 метра, до этого длина ковшей была 5,7 и 6,4 метра. Эту ПДМ весом 44 тонны спустили в шахту по грузовому стволу, предварительно разобрав на части, и затем собрали на глубине 800 метров.На площадке рудоспуска дробильная машина BTI с гидромолотом Epiroc дробит глыбы блестящей медистой руды, оставшиеся после взрывных работ. Иначе они не проскочат через ячейки рудоспуска (их размер 50х50 см). Сейчас в работе одна такая машина, ещё четыре прибудут в составе новой партии.Из поступающей техники можно также отметить самоходные буровые установки нового поколения — Sandvik DD422i. На «Таймырский» их прибудет три, на «Скалистый» — две, на «Комсомольский» — одна.Sandvik DD422i — это электрогидравлическая проходческая буровая установка с интеллектуальной системой управления, созданная для проходки горных выработок и тоннелей. Она отличается высочайшими эксплуатационными характеристиками в сочетании с точностью и надёжностью в работе. Интеллектуальная система этой самоходной установки настолько продвинута, что, по большому счёту, от оператора требуется только доставка машины к месту бурения. Далее установка самостоятельно бурит отверстия в соответствии с загруженными в её память параметрами. Человеческий фактор сведён к минимуму. Роль оператора — наблюдение и контроль. Во всяком случае, такую работу гарантирует производитель, остальное покажет практика.Всего на горных предприятиях Заполярного филиала сегодня эксплуатируется более 580 единиц самоходного дизельного оборудования. До 2020 года планируется обновить всю технику, отжившую свой век.

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