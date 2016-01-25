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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 23 (15.02.2019)]

 Ремонты 
Солнце под землёй

В преддверии Всемирной Универсиады горняки рудника «Комсомольский» получили в своё распоряжение современный спорткомплекс.
Капитальный ремонт спорткомплекса рудника, который был оборудован ещё в 2009 году, стал возможен благодаря действующей в «Норникеле» корпоративной программе повышения культуры на производстве.
Ремонт начался в декабре прошлого года и обошёлся почти в три миллиона рублей. Специалисты Заполярной строительной компании поработали ударно, со всем объёмом работ справились за два месяца.
Как отметил Талгат Муштекенов, директор «Комсомольского», после ремонта улучшился не только внешний вид спортзала, он теперь оснащён и самым современным инженерным и тренировочным оборудованием:
— В тренажёрном зале стены отделаны декоративными панелями «Випрок» в корпоративных цветах «Норникеля», а полы такие, как и должны быть в тренажёрных залах, — именно «спортивные». И освещение светодиодное, и новая сантехника в душевых, и радиаторы отопления, и кабинет спортинструктора обновлён, — не скрывает гордости директор рудника.
Этот спорткомплекс уникален ещё и тем, что расположен буквально во глубине талнахских руд — на семь метров под землёй. Но при этом он не уступает лучшим комплексам и по оснащению, и по предназначению. После или перед работой горняки могут и на тренажёрах поупражняться, и в бассейне поплавать, и в солярии позагорать, и всё это — не выходя из АБК.
— Мы рады, что накануне Универсиады в Красноярске у нас на руднике произошло такое важное спортивное событие. И теперь наши работники могут здесь не только спортом заниматься, но и принимать солнечные ванны, — подчеркнул Талгат Муштекенов.

Спорткомплекс уникален тем, что расположен буквально во глубине талнахских руд — на семь метров под землёй.

Лариса Стецевич
Фото Марины ПЕШКОВОЙ
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