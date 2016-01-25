[Индекс номера 23 (15.02.2019)]



ИНТЕРВЬЮ

Что же будет с «Папой»?

«Папа» — так называется новый спектакль Заполярного театра драмы о любви, нежности, быстротечности и коллизиях жизни, о том, что родители любят нас такими, какие мы есть. Мы расспросили о подготовке к очередной премьере автора постановки — главного режиссёра Заполярной драмы Анну Бабанову. Затронули и другие спектакли, которые пополнят репертуар театра.

Обсуждение творческих планов – Анна Владиславовна, эскизы декораций «Папы» уже сданы, идут репетиции. На какой стадии работа? — Осталось доработать три сцены, всего их 15. Над этой пьесой вот уже два месяца мы трудимся с прекрасным художником Олегом Головко. Автор «Папы» — молодой французский писатель и драматург Флориан Зеллер, по пьесе уже был сделан сценарий, снят фильм, но в театральной России она ещё не мелькала ни разу. Мы — первые! Специально для нашего театра перевод «Папы» на русский язык по моей просьбе сделал известный театральный переводчик Рустам Ахмедшин, мы познакомились с ним на фестивале «Новосибирский транзит» и договорились об этом. — В интернет–пространстве пьесы ещё нет — слишком свежая. О чём она, к чему готовиться? — Пьеса непростая, нелинейная. Трепетная очень. Она о пожилом человеке с проблемами памяти. Многие картинки из прошлого и настоящего сбиваются, повторяются и перемешиваются в сознании главного героя, страдающего болезнью Альцгеймера. Этого персонажа играет Сергей Ребрий. Знаете, материал как будто специально создан для Сергея Николаевича — с его глубиной и иронией, умением вживаться в образ, достраивать его... Так вот, по сюжету близкие хотят забрать у героя квартиру в Париже. Их задача — свести его с ума. Однако вскоре становится понятно, что дело не в квартире, тут в принципе куда–то проваливается реальность, и поведение всех остальных персонажей строится в зависимости от того, какими их помнит он, папа. Ему, например, кажется, что одна из дочерей до сих пор с ним, хотя её нет в живых. Вторая дочь героя — её играет Варвара Бабаянц — постоянно врёт, желает ему смерти, и в одной из сцен даже душит отца... Периодически родные, окружающие главного персонажа, предстают как медсёстры, санитары и сиделки хосписа, куда он был помещён все последние годы. Его сознание смещено, он по–своему воспринимает и воссоздаёт реальность. По сути, герой Ребрия чувствует себя всё более одиноким и брошенным. Всё это надо отыграть, пережить. Сергей Ребрий в роли папы — Получается, нас ждёт некий микс жанров? — Да, тут, несомненно, сочетаются юмор и ужас, трагедия и комедия положений, лирика и даже детектив с аферистами и отъёмом квартиры, которая в итоге вовсе не квартира, а больничная палата. Для героя вся эта история — лабиринт, откуда он хочет выбраться. — Говорят, вы специально ездили во Францию, посещали там дом престарелых, чтобы увидеть людей с болезнью Альцгеймера? — Это правда. Я увидела этот режим, эти белые коридоры и стулья, этих стариков с разными стадиями болезни, некоторые из них даже с постели не встают. Только там я чётко поняла, что играть моему актёру, как ему существовать, и что это такое, когда человек живёт в своём мире, постепенно превращаясь в ребёнка.

• Анна Бабанова — племянница актрисы московского театра им. Маяковского Марии Бабановой. В 1994 году окончила актёрский, а в 2005–м — режиссёрский факультет ГИТИСа, курс Л. Хейфеца. Работала в Омской драме и с десятком других театров страны. Норильский театр возглавила в 2013 году. • Пьеса современного французского драматурга Флориана Зеллера «Папа» в 2014 году удостоена престижной премии «Мольер». Французские СМИ назвали Зеллера самым перспективным литературным талантом Франции. Премьера «Папы» в постановке Анны Бабановой на основной сцене театра состоится 22 марта. • У театра есть мысль совместить декорации к спектаклю и работы фотохудожника Александра Харитонова, который затеял проект «Отцы», запечатлев норильских пап. Тем самым постановка напомнит зрителям об их пожилых родных.

Работа над спектаклем «Гиперборея. Плато Путорана», который на днях отправится в Москву К слову, во французском хосписе мне удалось поближе познакомиться с одной из подопечных, так вот всё, что она мне рассказывала, оказалось только её реальностью, не совсем соответствующей правде. — В чём трагизм и главная мысль «Папы»? — Человек уходит, теряет почти всё, что его связывает с миром, цепляется за какие–то вещи, порой несуществующие. Это напоминание всем нам. О близких, о стремительно стареющих родителях, о тех, кого надо беречь, о собственных связях с жизнью. — Кто работает с вами над спектаклем? — Сценограф и художник по костюмам Олег Головко, художник по свету Александр Рязанцев, хореограф Константин Мишин. Автор видеоконтента в постановке — главный редактор телекомпании «Северный город» Максим Трофимов. В ролях, кроме Сергея Ребрия и Вари Бабаянц, — Роман Лесик, Николай Каверин, Галина Савина, Дарья Дороготовцева. — Совсем недавно в нашем театре прошла «Полярка» на тему «Реальность: объективная, субъективная, виртуальная», эта новая ваша постановка тоже отражает одну из реальностей... — Режиссёру и художнику важно передать ту или иную историю современным, сегодняшним языком, ведь театр — отражение времени, того, что происходит с нами здесь и сейчас. Что касается пьес, которые по итогам «Полярки» останутся в афише нашего театра, мне они импонировали с самого начала. Из трёх режиссёрских эскизов по современной драматургии у нас прижились два. Отмечу, что пьеса «Ради тебя» авторов Марины Ошариной и Татьяны Осиной, которую ставил Дмитрий Акриш, в прошлом году попала в десятку лучших современных произведений для театра на первом международном конкурсе «Автора — на сцену!», она же получила грант на постановку. Спектакль этот немного доработается, там будут переписаны кое–какие сцены, и он станет репертуарным в Норильске. Пьеса Дмитрия Данилова «Серёжа очень тупой» Тимура Файрузова тоже остаётся, главную роль там возьмёт на себя Денис Ганин. — Что ещё, кроме двух спектаклей, выросших из эскизов, юбилейного вечера Сергея Ребрия и премьеры «Папы», ждёт зрителей в этом сезоне? — Как и было заявлено на сборе труппы в начале сезона, известный режиссёр и лауреат «Золотой маски» Евгений Ибрагимов ближе к лету готов поставить в Норильске спектакль с куклами. Ибрагимов приедет к нам с не менее колоритным человеком–проектом, которого в нашем городе уже знают по творческим встречам и необычной выставке, — с художником Дамиром Муратовым. Экспедиция на плато Путорана. С Натальей Коростелёвой и Светланой Рубашкиной — Ваш необычный спектакль «Гиперборея. Плато Путорана» совсем скоро увидят зрители в Москве? — «Гиперборея» пройдёт 27 февраля в рамках выставки «Таймыр. Гений места» во Всероссийском музее декоративно–прикладного и народного искусства. Надеюсь, это будет интересно.

Марина Хорошевская Фото Владимира МАКУШКИНА и из личного архива www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Осталось доработать три сцены, всего их 15. Над этой пьесой вот уже два месяца мы трудимся с прекрасным художником Олегом Головко.Автор «Папы» — молодой французский писатель и драматург Флориан Зеллер, по пьесе уже был сделан сценарий, снят фильм, но в театральной России она ещё не мелькала ни разу. Мы — первые! Специально для нашего театра перевод «Папы» на русский язык по моей просьбе сделал известный театральный переводчик Рустам Ахмедшин, мы познакомились с ним на фестивале «Новосибирский транзит» и договорились об этом.— Пьеса непростая, нелинейная. Трепетная очень. Она о пожилом человеке с проблемами памяти. Многие картинки из прошлого и настоящего сбиваются, повторяются и перемешиваются в сознании главного героя, страдающего болезнью Альцгеймера. Этого персонажа играет Сергей Ребрий. Знаете, материал как будто специально создан для Сергея Николаевича — с его глубиной и иронией, умением вживаться в образ, достраивать его...Так вот, по сюжету близкие хотят забрать у героя квартиру в Париже. Их задача — свести его с ума. Однако вскоре становится понятно, что дело не в квартире, тут в принципе куда–то проваливается реальность, и поведение всех остальных персонажей строится в зависимости от того, какими их помнит он, папа. Ему, например, кажется, что одна из дочерей до сих пор с ним, хотя её нет в живых. Вторая дочь героя — её играет Варвара Бабаянц — постоянно врёт, желает ему смерти, и в одной из сцен даже душит отца...Периодически родные, окружающие главного персонажа, предстают как медсёстры, санитары и сиделки хосписа, куда он был помещён все последние годы. Его сознание смещено, он по–своему воспринимает и воссоздаёт реальность.По сути, герой Ребрия чувствует себя всё более одиноким и брошенным. Всё это надо отыграть, пережить.— Да, тут, несомненно, сочетаются юмор и ужас, трагедия и комедия положений, лирика и даже детектив с аферистами и отъёмом квартиры, которая в итоге вовсе не квартира, а больничная палата. Для героя вся эта история — лабиринт, откуда он хочет выбраться.— Это правда. Я увидела этот режим, эти белые коридоры и стулья, этих стариков с разными стадиями болезни, некоторые из них даже с постели не встают. Только там я чётко поняла, что играть моему актёру, как ему существовать, и что это такое, когда человек живёт в своём мире, постепенно превращаясь в ребёнка.• Анна Бабанова — племянница актрисы московского театра им. Маяковского Марии Бабановой. В 1994 году окончила актёрский, а в 2005–м — режиссёрский факультетГИТИСа, курс Л. Хейфеца. Работала в Омской драме и с десятком других театров страны. Норильский театр возглавила в 2013 году.• Пьеса современного французского драматурга Флориана Зеллера «Папа» в 2014 году удостоена престижной премии «Мольер». Французские СМИ назвали Зеллера самым перспективным литературным талантом Франции. Премьера «Папы» в постановке Анны Бабановой на основной сцене театра состоится 22 марта.• У театра есть мысль совместить декорации к спектаклю и работы фотохудожника Александра Харитонова, который затеял проект «Отцы», запечатлев норильских пап. Тем самым постановка напомнит зрителям об их пожилых родных.К слову, во французском хосписе мне удалось поближе познакомиться с одной из подопечных, так вот всё, что она мне рассказывала, оказалось только её реальностью, не совсем соответствующей правде.— Человек уходит, теряет почти всё, что его связывает с миром, цепляется за какие–то вещи, порой несуществующие. Это напоминание всем нам. О близких, о стремительно стареющих родителях, о тех, кого надо беречь, о собственных связях с жизнью.— Сценограф и художник по костюмам Олег Головко, художник по свету Александр Рязанцев, хореограф Константин Мишин. Автор видеоконтента в постановке — главный редактор телекомпании «Северный город» Максим Трофимов. В ролях, кроме Сергея Ребрия и Вари Бабаянц, — Роман Лесик, Николай Каверин, Галина Савина, Дарья Дороготовцева.— Режиссёру и художнику важно передать ту или иную историю современным, сегодняшним языком, ведь театр — отражение времени, того, что происходит с нами здесь и сейчас.Что касается пьес, которые по итогам «Полярки» останутся в афише нашего театра, мне они импонировали с самого начала.Из трёх режиссёрских эскизов по современной драматургии у нас прижились два. Отмечу, что пьеса «Ради тебя» авторов Марины Ошариной и Татьяны Осиной, которую ставил Дмитрий Акриш, в прошлом году попала в десятку лучших современных произведений для театра на первом международном конкурсе «Автора — на сцену!», она же получила грант на постановку. Спектакль этот немного доработается, там будут переписаны кое–какие сцены, и он станет репертуарным в Норильске.Пьеса Дмитрия Данилова «Серёжа очень тупой» Тимура Файрузова тоже остаётся, главную роль там возьмёт на себя Денис Ганин.— Как и было заявлено на сборе труппы в начале сезона, известный режиссёр и лауреат «Золотой маски» Евгений Ибрагимов ближе к лету готов поставить в Норильске спектакль с куклами. Ибрагимов приедет к нам с не менее колоритным человеком–проектом, которого в нашем городе уже знают по творческим встречам и необычной выставке, — с художником Дамиром Муратовым.— «Гиперборея» пройдёт 27 февраля в рамках выставки «Таймыр. Гений места» во Всероссийском музее декоративно–прикладного и народного искусства. Надеюсь, это будет интересно.

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