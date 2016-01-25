[Индекс номера 23 (15.02.2019)]



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Бесконечная история

В деле о перевале Дятлова возникла новая загадка: возобновляет Генпрокуратура расследование трагедии, произошедшей 60 лет назад в горах Северного Урала, или не возобновляет...

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. За 60 лет история гибели группы обросла множеством предположений и слухов. Выдвигалось более 70 версий произошедшего: криминальных, конспирологических, мистических. Тысячи людей по всему миру до сих пор ломают голову: что за «непреодолимая сила» — это цитата из уголовного дела тех лет — заставила ребят спешно покинуть палатку, босиком, без одежды, и погибнуть в снегах.





Запретная зона Спустя 60 лет после гибели группы Дятлова Генпрокуратура вновь начала расследование причин трагедии. В ведомстве подчеркнули: из 75 версий будут проверены три природные — лавина, так называемая «снежная доска» и ураган. Между тем в Фонде памяти группы Дятлова уверяют: у них есть доказательство того, что ещё за 12 дней до обнаружения первых тел следователи знали о гибели туристов. Это, хоть и косвенно, подтверждает ряд альтернативных версий. По одной из них смерть дятловцев была инсценирована, а место происшествия зачищено, чтобы скрыть улики, свидетельствующие об испытаниях секретного оружия. 2 февраля 2019 года в здании Уральского федерального университета прошла ежегодная конференция, организованная Фондом памяти группы Дятлова. На ней выступили 20 исследователей загадочной истории из разных городов России. Например, Валентин Якименко, участвовавший в поисках туристов в 1959 году, предположил, что группу мог облить гептилом пролетавший над ними самолёт. Именно поэтому участники похода в такой спешке покинули палатку. Юрий Гордо выдвинул версию, что группа попала в некую «запретную зону». Доказательством исследователь считает тот факт, что его отцу (именно он подписывал маршрутные листы дятловцам, а потом организовывал поиски) не сразу дали самолёт. Более того, якобы диспетчеры сказали: «Мы в запретные зоны не летаем». А в первый рейс с поисковиками отправился некий товарищ в штатском, который контролировал все их действия. Выступил на конференции и петербургский учёный, мастер спорта по туризму Евгений Буянов. Как раз его версию событий на перевале прокуратура считает наиболее правдоподобной. Буянов полагает, что к смерти туристов привёл ряд ошибок. Первая — они поставили палатку на склоне горы, представляющем собой многослойную «доску». Днём на солнце снег подтаивает, ночью замерзает, превращаясь в лёд, затем сверху падает свежий снег. Выравнивая место под стоянку, дятловцы подрезали основание пласта и сами создали аварийную ситуацию: спровоцировали сход лавины. Разрезали же они палатку, чтобы не задохнуться внутри.









Никакой тайны нет Причины загадочной гибели группы Дятлова должны назвать в августе, сообщили в прокуратуре Свердловской области. В марте на месте трагедии проведут следственный эксперимент. Назначены новые экспертизы, в том числе радиологическая. К уголовному делу уже приобщили недавно рассекреченные документы, позволившие отказаться от версий криминальных и фантастических. Дело о гибели группы Дятлова составляет 402 страницы — с результатами экспертиз, показаниями и объяснениями. И если их прочитать с холодным рассудком следователя, уверен прокурор Андрей Курьяков, никакой тайны перевала Дятлова в общем–то и нет. Чтобы разобраться в истинных причинах, прокуроры намерены сами отправиться по следам группы Дятлова к горе Отортен. Андрей Курьяков: «Будет установлена палатка. Мы её разрежем — точно так же, как она была разрезана. Определим, сколько времени нужно, чтобы её покинуть... Нам нужны геометрические параметры горы. Когда мы будем их знать, можно будет задавать вопросы соответствующим экспертам». Как уверяют в прокуратуре, гриф «Секретно» дело дятловцев получило в советское время всего из–за одного документа — поручения органам дознания опросить местных жителей. Нашлось разумное объяснение и путанице в датах. Если верить титульной странице, уголовное дело было возбуждено 6 февраля 1959 года. Но ведь о том, что туристы попали в беду, стало известно лишь 12 февраля, когда они в назначенный срок не вышли на связь. Неужели правоохранители заранее знали, что студенты погибли? Прокуроры уверяют, что это не так. Документ, датированный 6 февраля, — это протокол допроса местного связиста, который случайно попал в материалы уголовного дела. Никакого отношения к трагедии на Северном Урале он не имеет.



Не расследование, а проверка 5 февраля 2019 года в Генеральной прокуратуре РФ опровергли сообщения ряда СМИ о том, что прокуроры якобы возобновили расследование уголовного дела по факту гибели в 1959 году на Северном Урале группы Дятлова. По словам официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного, были обращения журналистов, в частности «Комсомольской правды», после чего в сентябре 2018 года прокуратура Свердловской области начала общенадзорную проверку по факту гибели туристической группы. Как подчеркнул Куренной, «прокуроры Свердловской области не проводят никакого дополнительного расследования». «Кстати, в постановлении о прекращении уголовного дела от 1959 года был исключён любой криминальный след в этой трагедии. А вот для родственников погибших формулировки «непреодолимая стихийная сила» действительно маловато, и ровно поэтому родственники хотят знать, что же именно произошло с теми ребятами, которые погибли на перевале Дятлова, и имеют на это полное право», — отметил представитель надзорного ведомства. По его словам, наиболее вероятной версией загадочной гибели туристов являются природные условия, криминал исключён и сегодня. Генпрокуратура уточнит причину гибели группы Дятлова без возобновления расследования, для того чтобы эта трагедия больше не повторилась. Именно поэтому для получения дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проводимой проверки, в наступающем марте будут привлечены специалисты по геодезии и метеорологии. «Используя совершенно новые технологии, они смогут вывести реальную картину природных явлений в этой местности и именно в этот промежуток года, когда природные условия максимально похожи», — добавил Куренной.

Свой взгляд Большинство исследователей приходят к выводу: правду не узнать, потому что её намеренно скрывают. Я тоже думаю, что в деле о перевале Дятлова вряд ли будет поставлена точка. Надежда Сидор, корреспондент «Заполярной правды» Есть ли жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе — кто его знает... Эта фраза из «Карнавальной ночи» вспоминается всегда, когда я слышу или читаю о расследовании загадочной гибели лыжников на севере Свердловской области. Новые подробности в деле дятловцев появляются, как грибы после дождя, и обсуждаются даже на форуме домохозяек... Что же говорить о туристах, журналистах, кинематографистах, писателях и других «фантастах». А сколько сегодня «в телевизоре» экспертов «повылазило» — «я знал человека, который знал человека, который видел палатку на перевале (Игоря Дятлова на лыжах, дело в архиве и т. д. и т. п.), и я вам сейчас всё объясню...» Утюг включи — и из него что–нибудь новенькое про тот поход «польётся». Оно и понятно — юбилей загадочного происшествия, как никак... К тому же если прокуратура действительно заинтересовалась этим делом и сможет вдруг найти разумное объяснение событиям 60–летней давности, не будет больше у многочисленных сопричастных и сочувствующих возможности заявить о себе и сказать своё веское слово. Интересно, что большинство исследователей рано или поздно приходят к одному и тому же выводу: правду не узнать, потому что её намеренно скрывают. А вот кто именно мешает разгадать тайну перевала, тут уж мнения разнятся: правительство, спецслужбы, шаманы, карлики Антарктиды, зелёные человечки... Я тоже думаю, что в деле о перевале Дятлова вряд ли будет поставлена точка. Но не потому, что это заговор, а потому что узнать правду, принять её — значит, лишиться возможности быть причастным к тайне, перестать быть значимым человеком. К какому бы выводу ни пришли компетентные органы, среди исследователей найдутся те, кто увидит несостыковки, заподозрит недобросовестность, будет об этом кричать, требовать разобраться, предлагать свою помощь и выражать своё «экспертное мнение» — а всё для того, чтобы дело не кончалось. В советские времена всевозможные версии порождало отсутствие информации, сейчас умы будоражит её переизбыток. Итог же один — выступления на ток–шоу, статьи, книги, фильмы, а значит, заработок и известность. Самый обсуждаемый туристический поход с несчастливым финалом — это ж золотая жила. Читаю, например, публикации в «Комсомолке» и натыкаюсь на рекламу книги «Кто прячет правду о гибели группы Дятлова», «комсомольцами» написанную. Смотрю подборку новостей о перевале в интернете — тут же реклама нового сериала... И туры на перевал Дятлова в последнее время стали очень популярны — не менее 10 турклубов ежегодно организуют туда пешие походы, которые в среднем стоят 14–15 тысяч рублей с человека. Причём инструкторы признаются, что на Северном Урале, с ландшафтной точки зрения, есть районы и поинтереснее. Но людей манит именно эта загадочность, недосказанность, поэтому перевал так раскручен. Хочется верить, что туры в подобные места становятся востребованными не только благодаря всеобщей истерии, но и потому, что в последние годы стало в принципе модно вести активный образ жизни. И неважно, что именно заставило человека пойти в поход, уже хорошо, что он встал с дивана и отправился в путешествие. А там, глядишь, и втянется — туризм просто так не отпускает. И не оставляет времени на просмотр ток–шоу, сериалов и чтение низкопробной литературы.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Спустя 60 лет после гибели группы Дятлова Генпрокуратура вновь начала расследование причин трагедии. В ведомстве подчеркнули: из 75 версий будут проверены три природные — лавина, так называемая «снежная доска» и ураган. Между тем в Фонде памяти группы Дятлова уверяют: у них есть доказательство того, что ещё за 12 дней до обнаружения первых тел следователи знали о гибели туристов. Это, хоть и косвенно, подтверждает ряд альтернативных версий. По одной из них смерть дятловцев была инсценирована, а место происшествия зачищено, чтобы скрыть улики, свидетельствующие об испытаниях секретного оружия.2 февраля 2019 года в здании Уральского федерального университета прошла ежегодная конференция, организованная Фондом памяти группы Дятлова. На ней выступили 20 исследователей загадочной истории из разных городов России. Например, Валентин Якименко, участвовавший в поисках туристов в 1959 году, предположил, что группу мог облить гептилом пролетавший над ними самолёт. Именно поэтому участники похода в такой спешке покинули палатку.Юрий Гордо выдвинул версию, что группа попала в некую «запретную зону». Доказательством исследователь считает тот факт, что его отцу (именно он подписывал маршрутные листы дятловцам, а потом организовывал поиски) не сразу дали самолёт. Более того, якобы диспетчеры сказали: «Мы в запретные зоны не летаем». А в первый рейс с поисковиками отправился некий товарищ в штатском, который контролировал все их действия.Выступил на конференции и петербургский учёный, мастер спорта по туризму Евгений Буянов. Как раз его версию событий на перевале прокуратура считает наиболее правдоподобной. Буянов полагает, что к смерти туристов привёл ряд ошибок. Первая — они поставили палатку на склоне горы, представляющем собой многослойную «доску». Днём на солнце снег подтаивает, ночью замерзает, превращаясь в лёд, затем сверху падает свежий снег. Выравнивая место под стоянку, дятловцы подрезали основание пласта и сами создали аварийную ситуацию: спровоцировали сход лавины. Разрезали же они палатку, чтобы не задохнуться внутри.Причины загадочной гибели группы Дятлова должны назвать в августе, сообщили в прокуратуре Свердловской области. В марте на месте трагедии проведут следственный эксперимент. Назначены новые экспертизы, в том числе радиологическая. К уголовному делу уже приобщили недавно рассекреченные документы, позволившие отказаться от версий криминальных и фантастических.Дело о гибели группы Дятлова составляет 402 страницы — с результатами экспертиз, показаниями и объяснениями. И если их прочитать с холодным рассудком следователя, уверен прокурор Андрей Курьяков, никакой тайны перевала Дятлова в общем–то и нет. Чтобы разобраться в истинных причинах, прокуроры намерены сами отправиться по следам группы Дятлова к горе Отортен.Андрей Курьяков: «Будет установлена палатка. Мы её разрежем — точно так же, как она была разрезана. Определим, сколько времени нужно, чтобы её покинуть... Нам нужны геометрические параметры горы. Когда мы будем их знать, можно будет задавать вопросы соответствующим экспертам».Как уверяют в прокуратуре, гриф «Секретно» дело дятловцев получило в советское время всего из–за одного документа — поручения органам дознания опросить местных жителей. Нашлось разумное объяснение и путанице в датах. Если верить титульной странице, уголовное дело было возбуждено 6 февраля 1959 года. Но ведь о том, что туристы попали в беду, стало известно лишь 12 февраля, когда они в назначенный срок не вышли на связь. Неужели правоохранители заранее знали, что студенты погибли? Прокуроры уверяют, что это не так. Документ, датированный 6 февраля, — это протокол допроса местного связиста, который случайно попал в материалы уголовного дела. Никакого отношения к трагедии на Северном Урале он не имеет.5 февраля 2019 года в Генеральной прокуратуре РФ опровергли сообщения ряда СМИ о том, что прокуроры якобы возобновили расследование уголовного дела по факту гибели в 1959 году на Северном Урале группы Дятлова.По словам официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного, были обращения журналистов, в частности «Комсомольской правды», после чего в сентябре 2018 года прокуратура Свердловской области начала общенадзорную проверку по факту гибели туристической группы. Как подчеркнул Куренной, «прокуроры Свердловской области не проводят никакого дополнительного расследования».«Кстати, в постановлении о прекращении уголовного дела от 1959 года был исключён любой криминальный след в этой трагедии. А вот для родственников погибших формулировки «непреодолимая стихийная сила» действительно маловато, и ровно поэтому родственники хотят знать, что же именно произошло с теми ребятами, которые погибли на перевале Дятлова, и имеют на это полное право», — отметил представитель надзорного ведомства. По его словам, наиболее вероятной версией загадочной гибели туристов являются природные условия, криминал исключён и сегодня.Генпрокуратура уточнит причину гибели группы Дятлова без возобновления расследования, для того чтобы эта трагедия больше не повторилась. Именно поэтому для получения дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проводимой проверки, в наступающем марте будут привлечены специалисты по геодезии и метеорологии. «Используя совершенно новые технологии, они смогут вывести реальную картину природных явлений в этой местности и именно в этот промежуток года, когда природные условия максимально похожи», — добавил Куренной.

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