[Индекс номера 27 (22.02.2019)]



Ключ к развитию

В Москве прошла церемония оглашения Послания президента страны к Федеральному Собранию. Тем самым Владимир Путин наметил вектор развития страны на ближайшую и среднесрочную перспективы.

Выступление главы государства было посвящено прежде всего вопросам экономического и социального развития. Президент предложил целый пакет дополнительных мер для улучшения демографической ситуации, усиления сфер здравоохранения и образования, развития инфраструктуры и как итог — повышения качества жизни населения. Ключевую роль в достижении поставленных целей, по убеждению Владимира Путина, должны сыграть национальные проекты. – Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живём, когда значимость нашего выбора исключительно высока, потому что определяет судьбу нашей страны на десятилетия вперёд, — отметил глава государства. Он подчеркнул, что Россия сегодня — одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом, однако устойчивость — основа, но не гарантия дальнейшего развития. — Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоенности. Тем более что многие проблемы далеко не решены, — подчеркнул Владимир Путин. — С точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно же, ещё не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это. Значительную роль в предстоящей совместной работе президент отводит муниципальной власти: — Очень многое будет зависеть от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям. От готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть их городу или посёлку, должно быть решающим. Коллективный труд позволит сформировать масштабную и в то же время грамотную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населённых пунктов. Конечно, потребуется увеличение расходов на эти цели. Как отмечает Владимир Путин, минимум в два раза в предстоящие шесть лет. — Понятно, что развитие городов и населённых пунктов связано с комплексным решением многих других проблем: в здравоохранении, образовании, экологии, транспорте. Всё это также потребует дополнительного финансирования, — подчеркнул глава государства. Так, дополнительные средства будут направлены на программы, которые позволят обеспечить уверенный долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности. Ещё один приоритет — поддержка старшего поколения, в том числе увеличение размеров пенсий, их регулярная индексация, причём выше темпов инфляции. Демографическая тема также не останется в стороне: на охрану материнства и детства планируется выделить не менее 3,4 триллиона рублей. Еще порядка 50 миллиардов из федерального бюджета направят в регионы для создания более 270 тысяч мест в яслях. Что касается здравоохранения, приоритетными направлениями работы глава государства обозначил восстановление шаговой доступности в первичном звене и профилактику заболеваний. Отдельной темой Послания президента РФ стала Арктика. Уже запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов для этой территории. Они отвечают самым строгим экологическим стандартам. Укрепляются научная, транспортная, навигационная, военная инфраструктура, что позволит надёжно обеспечить интересы России в этом стратегически важном регионе. Ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток возрастёт в десять раз, до 80 миллионов тонн. — Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом нашу жизнь, — отметил в заключении Владимир Путин. — Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит — приносить пользу своей семье, детям, всей стране, менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем. И тогда предстоящее десятилетие, весь XXI век, безусловно, станут временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я верю, так и будет.

Марина Васильева Фото Алексея Дружинина РИА Новости www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Выступление главы государства было посвящено прежде всего вопросам экономического и социального развития. Президент предложил целый пакет дополнительных мер для улучшения демографической ситуации, усиления сфер здравоохранения и образования, развития инфраструктуры и как итог — повышения качества жизни населения. Ключевую роль в достижении поставленных целей, по убеждению Владимира Путина, должны сыграть национальные проекты.– Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живём, когда значимость нашего выбора исключительно высока, потому что определяет судьбу нашей страны на десятилетия вперёд, — отметил глава государства.Он подчеркнул, что Россия сегодня — одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом, однако устойчивость — основа, но не гарантия дальнейшего развития.— Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоенности. Тем более что многие проблемы далеко не решены, — подчеркнул Владимир Путин. — С точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно же, ещё не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это.Значительную роль в предстоящей совместной работе президент отводит муниципальной власти:— Очень многое будет зависеть от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям. От готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть их городу или посёлку, должно быть решающим.Коллективный труд позволит сформировать масштабную и в то же время грамотную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населённых пунктов. Конечно, потребуется увеличение расходов на эти цели. Как отмечает Владимир Путин, минимум в два раза в предстоящие шесть лет.— Понятно, что развитие городов и населённых пунктов связано с комплексным решением многих других проблем: в здравоохранении, образовании, экологии, транспорте. Всё это также потребует дополнительного финансирования, — подчеркнул глава государства.Так, дополнительные средства будут направлены на программы, которые позволят обеспечить уверенный долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности. Ещё один приоритет — поддержка старшего поколения, в том числе увеличение размеров пенсий, их регулярная индексация, причём выше темпов инфляции. Демографическая тема также не останется в стороне: на охрану материнства и детства планируется выделить не менее 3,4 триллиона рублей. Еще порядка 50 миллиардов из федерального бюджета направят в регионы для создания более 270 тысяч мест в яслях. Что касается здравоохранения, приоритетными направлениями работы глава государства обозначил восстановление шаговой доступности в первичном звене и профилактику заболеваний.Отдельной темой Послания президента РФ стала Арктика. Уже запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов для этой территории. Они отвечают самым строгим экологическим стандартам. Укрепляются научная, транспортная, навигационная, военная инфраструктура, что позволит надёжно обеспечить интересы России в этом стратегически важном регионе. Ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток возрастёт в десять раз, до 80 миллионов тонн.— Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом нашу жизнь, — отметил в заключении Владимир Путин. — Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит — приносить пользу своей семье, детям, всей стране, менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем. И тогда предстоящее десятилетие, весь XXI век, безусловно, станут временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я верю, так и будет.

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