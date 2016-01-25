Прошло уже пять лет с тех пор, как Евросоюз и США ввели в отношении России санкции, которые оказали влияние не только на отдельные компании и людей, но и на экономику страны в целом. А не так давно стало известно, что Запад собирается расширить «чёрный список» — поводом для этого послужило столкновение военных кораблей России и Украины в Керченском проливе.
Неспокойная пятилетка
Газета.ру со ссылкой на Минэкономразвития приводит оценку ущерба России от внешних ограничений. Согласно подсчёту экспертов, он достиг 6,3 млрд долларов. Речь идёт о санкциях, пошлинах и других мерах, препятствующих экспорту российских товаров.
Всего в отношении российских товаров было введено 159 ограничений 62 странами. Первое место по величине нанесённого ущерба экономике РФ занимает Евросоюз: он оценивается в 2,4 млрд долларов. Второе место у США — санкции и пошлины со стороны Вашингтона нанесли удар по российскому экспорту на 1,1 млрд долларов. Третье место заняла Украина — из–за противостояния с Киевом отечественная экономика потеряла 775 млн долларов.
Больше всего от ограничений пострадала российская металлургия — отрасль понесла ущерб на 4 млрд долларов, сельское хозяйство — на 1 млрд, химическая промышленность — на 600 млн долларов.
Всплеск экономического давления на Москву пришёлся на 2014 год — на фоне событий на востоке Украины и присоединения Крыма к России. Отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились, а экономические связи нарушились: стороны отказались от ряда совместных разработок, из Украины стали вытеснять российские компании и банки.
США, помимо прочего, решили «наказать» Россию за «кибератаки» и якобы имевшее место «вмешательство Москвы в американские выборы». Кроме того, на нашу страну накладывали ограничения за оказание поддержки правительству Сирии и взаимодействие с властями КНДР, «дело Скрипалей» тоже внесло свою лепту в этот процес.Ответные меры
«Известия» пишут, что российские меры изначально были направлены на то, чтобы симметрично ответить странам Запада на введение санкций. Предполагалось, что, запретив импорт польских яблок, швейцарского сыра и немецкой курятины, мы можем если не подорвать западный бизнес, то хотя бы нанести ему существенный урон. Желание вполне объяснимое — они первые начали и было бы здорово проучить их.
В итоге ООН оценила потери стран, которые участвовали в кампании против России и наткнулись на контрсанкции, в 100 млрд долларов. Сумма несопоставимая с российской — потери, который понесли эти государства, оказались в 15 раз больше. Но и нам самим контрсанкции в отношении Запада доставили немало хлопот.
Когда Россия вводила ограничительные меры, следовало принимать во внимание два существенных фактора. Первый — степень вовлечённости России в мировую торговлю по сравнению со странами Запада, где взаимодействие крайне тесное, а возможности для поиска альтернативных рынков сбыта на порядок выше, чем у нас. Второй — структура российского импорта в те страны, которые попали под наш ответный удар.
Довольно быстро пришло понимание, что политические действия должны быть продуманными, такими, которые не позволили бы нанести вред самой России. Об этом неоднократно говорил президент, и соответствующие выводы из его слов были сделаны. При этом никто не отменял и ускоренного импортозамещения. Здесь основной прорыв наблюдается в сельском хозяйстве — эта отрасль более гибкая, с чётко выраженным и прогнозируемым производственным циклом, относительно коротким логистическим плечом. К тому же климатические условия достаточно благоприятны для развития сельхозпроизводства в нашей стране, и странно было бы этим не воспользоваться.
Разбираясь в ситуации, следует не упускать из виду следующее: несмотря на то, что на начальном этапе противостояния России и стран Запада основной урон был нанесён отечественному бизнесу, иностранные компании (в первую очередь аграрии) тоже ощутили серьёзные трудности со сбытом своей продукции. В итоге они нашли новые рынки сбыта, однако перед этим им пришлось сокращать производство, увольнять сотрудников, некоторые оказались на грани банкротства.Сейчас руководством нашей страны взят курс на то, чтобы контрсанкции в основном были направлены не на запрет ввоза тех или иных продуктов, а служили развитию собственного производства. Такой подход позволит сделать российскую экономику более устойчивой к внешним шокам.Космический холод
ТАСС полагает, что официальный диалог между Москвой и Вашингтоном близок к точке полного замерзания. Сворачивание контактов, подобное нынешнему, трудно припомнить даже обращаясь к худшим годам холодной войны. Похоже, что обе стороны держат паузу, как при игре в «гляделки»: проверяют, кто первый «моргнёт».
Посол США в Москве Джон Хантсман на днях пошутил, что очередную личную встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа надо бы организовать на орбите. Мол, «когда нам удаётся преодолеть земную гравитацию, создается впечатление, что для нас нет ничего невозможного».
Космос вообще принято считать той сферой, где в американо–российских отношениях ещё не всё промёрзло до дна. Благо, и повод для оптимизма есть — недавний приём в посольстве ФРГ был посвящён возвращению с международной космической станции интернационального экипажа.
Но, если честно, даже в космических делах далеко не всё гладко. Планировавшийся на февраль визит в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина отложен на неопределённый срок. В прессе Соединённых Штатов известие об этом сопровождалось личными нападками на главу российского космического ведомства, который, кстати, находится под персональными американскими санкциями.
Свой взглядВсе больше европейцев и американцев, в том числе и первые лица государств, приходят к выводу, что санкции не решают международную проблему. Нам же с вами остаётся запастись терпением и надеяться на профессионализм российских дипломатов, способных унять бушующие страсти.
Михаил Туаев,Поборники свободы и демократии на Западе прекрасно понимают, что санкции как инструмент политического давления в первую очередь бьют по населению. И именно на реакцию рядовых россиян, видимо, они и рассчитывают, когда пытаются расшатать нашу экономику. Но они не понимают самого главного: Россия — не США и уж тем более не Евросоюз. Россия живёт своими правилами и устоями. Вместо того чтобы обвинять Кремль в необдуманности решения по присоединению Крыма, рядовой россиянин скорее в очередной раз подметит, что кто–то за океаном считает себя умнее и лучше других. А чересчур «умных» у нас, как известно, не любят.Сегодня мы наблюдаем что–то вроде «прохладной войны», когда открытого противостояния нет, связи между странами ещё не утеряны, но неприятный осадок от обмена пощёчинами чувствуется. А ведь России не нужны споры и разногласия, Россия требует равных прав. И действия её на мировой арене — это симметричный ответ, что–то вроде отстаивания права на ношение оружия, к слову, прописанного в Конституции тех же США. Как ни крути, получается, что Россия имеет полное право на самооборону. А защищаться нам есть от кого. В последние три десятилетия в авангарде «миротворцев» стоят силы, которые никогда не скрывали своей предвзятости по отношению к «диким русским». Сейчас их русофобия превратилась в некое соперничество — кто кого обскачет в санкциях и нанесёт больше вреда. И им нет никакого дела до России с её правами человека и свободой слова, безразлична им и Украина, вокруг которой, собственно, и разгорелся весь этот сыр–бор. Российская повестка для них — повод самоутвердиться и напомнить всем: что можно им, другим — нельзя.Конечно, не все на Западе уверены, что кремлёвские стены по–прежнему отбрасывают тень коммунизма, равно как и не все в России видят что–то предосудительное в действиях Запада. Однако всё больше европейцев и американцев, в том числе и первые лица государств, приходят к выводу, что санкции не способны решать международные проблемы. Возьмём, к примеру, КНДР — маленькое, но гордое государство, которое со времён корейской войны живёт в изоляции. Однако вместо того, чтобы признать ошибочность своего курса и отдаться на милость США и компании, северокорейцы не просто продолжают гнуть свою линию, но и, как ни странно, выходят из экономической ямы и даже умудряются развивать ядерную программу. Но кому от этого лучше?..Как бы многим ни хотелось, но новые ограничительные меры вряд ли серьёзно повлияют на Россию — вероятнее всего, они выразятся в точечном воздействии на лиц, которых обвинят в эскалации конфликта в Керченском проливе. Нам же с вами остаётся запастись терпением и надеяться на профессионализм российских дипломатов, способных унять бушующие страсти.
корреспондент «Заполярной Правды»
Михаил Туаевwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда