[Индекс номера 27 (22.02.2019)]



Дверь в детскую

Заполярочка возвращается!

Здравствуйте, дорогие читатели! Наконец–то закончилась полярная ночь, и в наш город вернулось солнце. А вместе с ним к вам вернулась и долгожданная Заполярочка.

В каждом детском садике очень тепло и с воодушевлением восприняли эту новость, заведующие и воспитатели уже начали присылать нам рассказы о весёлых буднях дошколят. Спасибо, что вы нас любите и с нетерпением ждёте новых публикаций! Истории о наших детках Заполярочка теперь будет рассказывать в газете «зпПЛЮС», где их сможет прочитать каждый норильчанин. Милые и забавные детсадовские приключения теперь войдут в каждый дом, ведь газета издаётся тиражом 60 000 экземпляров! В этом году рубрике «Забавная полянка» исполнилось 15 лет. Идея создания детской страницы принадлежит журналисту Ирине Недилько. Первый выпуск увидел свет 13 февраля 2004 года. В новой рубрике маленьким читателям предлагали проверить быстроту мышления, выполнить задания на логику, а также познакомиться с крылатыми словами и выражениями. А главного персонажа рубрики — девочку Заполярочку и её верного пёсика Алданчика — нарисовала дизайнер нашей газеты Ирина Беданова. Любознательную малышку читатели «Заполярной правды» впервые увидели 9 апреля 2004 года. Много любви в оформление странички для детей и их родителей вложили дизайнеры Евгений Кисилев, Людмила Карманова, Анна Погодина и Анна Колесникова. Наряд Заполярочки всегда выбирали по времени года. 15 лет журналисты «Заполярки» Ксения Пирогова, Марина Андриюк, Ирина Даниленко и Татьяна Черкащенко собирали и редактировали многочисленные послания из детских садов, устраивали самые разные конкурсы и рассказывали жителям города об интересной жизни маленьких норильчан. В прошлом году «Забавная полянка» взяла перерыв, но мы точно знаем, что норильчане скучали по этой рубрике, в редакцию очень часто поступали звонки с вопросами: когда ждать новые приключения девочки Заполярочки? Отвечаем: 22 февраля! В седьмом номере газеты «зпПЛЮС» мы разместили два рассказа, которые прислали нам в редакцию: в садике «Родничок» провели фестиваль детской песни, а воспитанники «Солнышка» отпраздновали национальный долганский праздник. Для каждого детсада «Забавная полянка» — это уникальный шанс поведать о том, какими событиями наполнена его жизнь, какая атмосфера царит в детских коллективах, с каким настроением ребята лепят, поют, водят хороводы... Мы знаем, что многие сотрудники хотят поделиться с читателями тем весельем и задором, что царит у них в группах, показать, каких чудесных деток они помогают воспитывать. А малыши могут показать свои таланты — когда, как не в пять или в шесть лет с удовольствием учить стихи или лепить подарок для родной мамочки. Так хочется, чтобы и другие узнали, что умеют наши детки: как задорно они танцуют, как душевно поют и как без страха выступают перед зрителями! Родители могут заглянуть в каждый сад, в каждую группу, побывать вместе с детьми на спортивных и музыкальных занятиях, увидеть, как они стараются и развиваются! Мы с нетерпением ждём новых писем, рассказов, рисунков и фотографий. Вы можете присылать их на электронный адрес:

фотографии на электронный адрес: po_lubimaya@gazetazp.ru или на адрес редакции: 663300, Норильск, Главпочтамт, а/я 1299. Ребята! Присылайте свои письма, рассказы, рисунки,фотографии на электронный адрес:или на адрес редакции:663300, Норильск, Главпочтамт, а/я 1299.

Полина Любимая www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В каждом детском садике очень тепло и с воодушевлением восприняли эту новость, заведующие и воспитатели уже начали присылать нам рассказы о весёлых буднях дошколят. Спасибо, что вы нас любите и с нетерпением ждёте новых публикаций! Истории о наших детках Заполярочка теперь будет рассказывать в газете «зпПЛЮС», где их сможет прочитать каждый норильчанин. Милые и забавные детсадовские приключения теперь войдут в каждый дом, ведь газета издаётся тиражом 60 000 экземпляров!В этом году рубрике «Забавная полянка» исполнилось 15 лет. Идея создания детской страницы принадлежит журналисту Ирине Недилько. Первый выпуск увидел свет 13 февраля 2004 года. В новой рубрике маленьким читателям предлагали проверить быстроту мышления, выполнить задания на логику, а также познакомиться с крылатыми словами и выражениями.А главного персонажа рубрики — девочку Заполярочку и её верного пёсика Алданчика — нарисовала дизайнер нашей газеты Ирина Беданова. Любознательную малышку читатели «Заполярной правды» впервые увидели 9 апреля 2004 года.Много любви в оформление странички для детей и их родителей вложили дизайнеры Евгений Кисилев, Людмила Карманова, Анна Погодина и Анна Колесникова. Наряд Заполярочки всегда выбирали по времени года. 15 лет журналисты «Заполярки» Ксения Пирогова, Марина Андриюк, Ирина Даниленко и Татьяна Черкащенко собирали и редактировали многочисленные послания из детских садов, устраивали самые разные конкурсы и рассказывали жителям города об интересной жизни маленьких норильчан.В прошлом году «Забавная полянка» взяла перерыв, но мы точно знаем, что норильчане скучали по этой рубрике, в редакцию очень часто поступали звонки с вопросами: когда ждать новые приключения девочки Заполярочки? Отвечаем: 22 февраля! В седьмом номере газеты «зпПЛЮС» мы разместили два рассказа, которые прислали нам в редакцию: в садике «Родничок» провели фестиваль детской песни, а воспитанники «Солнышка» отпраздновали национальный долганский праздник.Для каждого детсада «Забавная полянка» — это уникальный шанс поведать о том, какими событиями наполнена его жизнь, какая атмосфера царит в детских коллективах, с каким настроением ребята лепят, поют, водят хороводы... Мы знаем, что многие сотрудники хотят поделиться с читателями тем весельем и задором, что царит у них в группах, показать, каких чудесных деток они помогают воспитывать. А малыши могут показать свои таланты — когда, как не в пять или в шесть лет с удовольствием учить стихи или лепить подарок для родной мамочки. Так хочется, чтобы и другие узнали, что умеют наши детки: как задорно они танцуют, как душевно поют и как без страха выступают перед зрителями! Родители могут заглянуть в каждый сад, в каждую группу, побывать вместе с детьми на спортивных и музыкальных занятиях, увидеть, как они стараются и развиваются!Мы с нетерпением ждём новых писем, рассказов, рисунков и фотографий. Вы можете присылать их на электронный адрес: po_lubimaya@gazetazp.ru . Самые лучшие и интересные мы опубликуем в очередном номере «зпПЛЮС», который выйдет 8 марта.

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