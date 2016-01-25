Здравствуйте, дорогие читатели! Наконец–то закончилась полярная ночь, и в наш город вернулось солнце. А вместе с ним к вам вернулась и долгожданная Заполярочка.
В каждом детском садике очень тепло и с воодушевлением восприняли эту новость, заведующие и воспитатели уже начали присылать нам рассказы о весёлых буднях дошколят. Спасибо, что вы нас любите и с нетерпением ждёте новых публикаций! Истории о наших детках Заполярочка теперь будет рассказывать в газете «зпПЛЮС», где их сможет прочитать каждый норильчанин. Милые и забавные детсадовские приключения теперь войдут в каждый дом, ведь газета издаётся тиражом 60 000 экземпляров!
В этом году рубрике «Забавная полянка» исполнилось 15 лет. Идея создания детской страницы принадлежит журналисту Ирине Недилько. Первый выпуск увидел свет 13 февраля 2004 года. В новой рубрике маленьким читателям предлагали проверить быстроту мышления, выполнить задания на логику, а также познакомиться с крылатыми словами и выражениями.
А главного персонажа рубрики — девочку Заполярочку и её верного пёсика Алданчика — нарисовала дизайнер нашей газеты Ирина Беданова. Любознательную малышку читатели «Заполярной правды» впервые увидели 9 апреля 2004 года.
Много любви в оформление странички для детей и их родителей вложили дизайнеры Евгений Кисилев, Людмила Карманова, Анна Погодина и Анна Колесникова. Наряд Заполярочки всегда выбирали по времени года. 15 лет журналисты «Заполярки» Ксения Пирогова, Марина Андриюк, Ирина Даниленко и Татьяна Черкащенко собирали и редактировали многочисленные послания из детских садов, устраивали самые разные конкурсы и рассказывали жителям города об интересной жизни маленьких норильчан.
В прошлом году «Забавная полянка» взяла перерыв, но мы точно знаем, что норильчане скучали по этой рубрике, в редакцию очень часто поступали звонки с вопросами: когда ждать новые приключения девочки Заполярочки? Отвечаем: 22 февраля! В седьмом номере газеты «зпПЛЮС» мы разместили два рассказа, которые прислали нам в редакцию: в садике «Родничок» провели фестиваль детской песни, а воспитанники «Солнышка» отпраздновали национальный долганский праздник.
Для каждого детсада «Забавная полянка» — это уникальный шанс поведать о том, какими событиями наполнена его жизнь, какая атмосфера царит в детских коллективах, с каким настроением ребята лепят, поют, водят хороводы... Мы знаем, что многие сотрудники хотят поделиться с читателями тем весельем и задором, что царит у них в группах, показать, каких чудесных деток они помогают воспитывать. А малыши могут показать свои таланты — когда, как не в пять или в шесть лет с удовольствием учить стихи или лепить подарок для родной мамочки. Так хочется, чтобы и другие узнали, что умеют наши детки: как задорно они танцуют, как душевно поют и как без страха выступают перед зрителями! Родители могут заглянуть в каждый сад, в каждую группу, побывать вместе с детьми на спортивных и музыкальных занятиях, увидеть, как они стараются и развиваются!
Мы с нетерпением ждём новых писем, рассказов, рисунков и фотографий. Вы можете присылать их на электронный адрес: po_lubimaya@gazetazp.ru
. Самые лучшие и интересные мы опубликуем в очередном номере «зпПЛЮС», который выйдет 8 марта.
Ребята! Присылайте свои письма, рассказы, рисунки,
фотографии на электронный адрес: po_lubimaya@gazetazp.ru
или на адрес редакции:
663300, Норильск, Главпочтамт, а/я 1299.
Полина Любимаяwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда