[Индекс номера 27 (22.02.2019)]



Большая политика

Главные задачи государства

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал основные тезисы послания президента страны Федеральному Собранию РФ, озвученного 20 февраля 2019 года.

Комплексные решения – Главными темами послания президента Федеральному Собранию в этом году стали развитие человеческого капитала и реализация национальных проектов, вопросы жилищного строительства и социальной поддержки граждан, борьба с бедностью, экологические проблемы, развитие инфраструктуры, образования, обороны, проблемы внешней политики. Своё послание Федеральному Собранию президент России сконцентрировал на внутриполитических задачах, которые могут быть решены только комплексно, т. к. выполнение одних задач, озвученных президентом, оказывает непосредственное влияние на успешность выполнения других, — отметил Андрей Клишас. Национальные проекты По словам Клишаса, достижение целей, обозначенных в рамках реализации национальных проектов, — самая главная задача государства на ближайшую перспективу. Это требует максимальной консолидации власти и общественных сил. Общенациональный характер проектов предполагает максимально конструктивное взаимодействие органов власти всех ветвей и уровней, бизнеса и гражданского общества. – Уже создана достаточная правовая основа для реализации национальных проектов. Обеспечение надлежащей правовой базы — фундаментальная задача законодателя, которая находится в центре внимания, — добавил Клишас. Развитие человеческого капитала – Отмеченная президентом необходимость оказания максимальной и всесторонней поддержки институту семьи абсолютно соответствует как обеспечению общенациональных интересов, так и преобладающему в обществе представлению о семье как социальной основе государства, — считает сенатор. — Именно с этим связаны инициативы, направленные на предоставление фискальных льгот и финансовой помощи семьям. Через поддержку, которую государство оказывает семьям, можно добиться существенного повышения уровня благополучия всего населения. Только благодаря комплексному подходу к решению задачи повышения качества жизни семей, реализации мер в самых различных сферах общественной жизни — от облегчения налоговой нагрузки, сопутствующей строительству жилья, до повышения объёмов финансовой поддержки многодетных семей — возможен результат, который будет заметен для граждан. Адресный характер государственной поддержки семей позволит обеспечить обоснованное и сбалансированное перераспределение государственных ресурсов в пользу тех граждан, которые наименее социально защищены. Проблемы бедности населения Клишас также акцентировал внимание на проблеме бедности населения: – Показатели бедности на текущий момент требуют принятия решительных мер со стороны государства, направленных как на рост реальных доходов населения, так и на социальную поддержку граждан, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Клишас указал, что практика использования механизма социального контракта, реализуемая в ряде регионов, требует расширения. — Президент особенно затронул эту тему, поскольку необходимо создание системы, максимально лояльной к человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. На это направлены и предложенные президентом корректировки системы кредитования. Должна быть создана система, не допускающая ситуации, когда человек фактически оказывается один на один с проблемами, которые он сам решить не в состоянии в силу различных обстоятельств. В этом состоит реализация конституционного принципа социального государства, — отметил сенатор. Медицина – Доступность медицинской помощи, предоставление качественных медицинских услуг в рамках полного цикла от диагностики заболеваний до послеоперационной реабилитации и паллиативной помощи являются категорически важными для улучшения жизни населения, — подчеркнул Андрей Клишас. Экология Сенатор также заявил о необходимости консолидации государства и общественных сил в решении проблемы сбора и утилизации отходов: — Это одна из самых сложных инфраструктурных проблем, с которыми когда–либо сталкивалась наша страна. Для её решения недостаточно только воли государства и финансовых вложений, необходимы вовлечённость граждан в эту проблему и консолидация общественных сил. Экологические проблемы постоянно находятся в фокусе внимания законодателя. Развитие природоохранного, лесного, водного законодательства необходимо для обеспечения благоприятных экологических условий для граждан, — отметил он. Образование Сенатор обратил внимание и на заявление президента о развитии сферы образования: – В своём послании президент России особенно подчеркнул, что инвестирование в человеческий капитал будет продолжено. Несмотря на то что качество образования в России постоянно повышается, необходимо обеспечить доступность образовательной инфраструктуры и её постоянное совершенствование с тем, чтобы используемые в образовании ресурсы соответствовали передовым мировым стандартам. Экономический рост Клишас также прокомментировал тезисы президента о необходимости обеспечения экономического роста: – Ключевой ресурс развития современной экономики — это интеллект и человеческий капитал. Из тезисов президента следует, что необходимо создание условий, когда бы Россия стала центром притяжения интеллектуальных ресурсов. Определённый базис для этого сейчас есть. Экономический рост необходим для роста реальных доходов населения. Только обеспечив устойчивый экономический рост, можно достичь высокой планки социальных стандартов. Для того чтобы обеспечить устойчивые темпы экономического роста, необходима последовательная модернизация нормативной базы и корректировка методик работы органов исполнительной власти. Контрольно–надзорная деятельность не должна сдерживать экономический рост. — Озвученная президентом ревизия подзаконных и поднормативных актов требует качественной работы от органов исполнительной власти. Совет Федерации ранее неоднократно обращал внимание на необходимость повышения качества нормотворческой работы, — подчеркнул Клишас. Сенатор вместе с тем отметил, что создание обширной современной железнодорожной, воздушной, дорожной и морской инфраструктуры позволит обеспечить решение существенного числа задач, связанных с социально–экономическим развитием государства. Эффективность инфраструктуры является основой расширения как внутриэкономических, так и внешнеэкономических связей. — Передовые научные исследования — драйвер экономического роста и необходимое условие сохранения достижений отечественных академических школ, — считает Андрей Клишас. Стимулирование научной деятельности в сфере генетики и искусственного интеллекта позволит обеспечить экономику необходимым инструментарием. Суверенитет и международные отношения Андрей Клишас указал, что президент обоснованно подчеркнул достижения в сфере укрепления обороноспособности страны: — Технологическое развитие и оснащение вооружений необходимы для обеспечения суверенитета Российской Федерации. Обеспечение суверенитета — это фундамент развития любого государства... К настоящему моменту для обеспечения суверенитета России сделано многое — от испытаний новых видов вооружений до создания нормативной правовой базы для обеспечения функционирования экономики и общественных институтов без поддержки извне. Вместе с тем Россия всегда стремилась и стремится обеспечить конструктивный и равный диалог со всеми партнёрами, направленный на развитие и взаимовыгодное сотрудничество. Однако любое международное сотрудничество возможно только при том условии, что все стороны процесса преследуют одинаковые цели, — заявил Клишас. Он также добавил, что поведение американской стороны, к сожалению, не оставляет России иного выбора, кроме как проводить жёсткую внешнюю политику, при этом оставляя широкое пространство для возможностей взаимовыгодного сотрудничества. — Укрепление обороноспособности страны нацелено исключительно на обеспечение национальных интересов и суверенитета России, — резюмировал сенатор.

Марина Васильева Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Главными темами послания президента Федеральному Собранию в этом году стали развитие человеческого капитала и реализация национальных проектов, вопросы жилищного строительства и социальной поддержки граждан, борьба с бедностью, экологические проблемы, развитие инфраструктуры, образования, обороны, проблемы внешней политики. Своё послание Федеральному Собранию президент России сконцентрировал на внутриполитических задачах, которые могут быть решены только комплексно, т. к. выполнение одних задач, озвученных президентом, оказывает непосредственное влияние на успешность выполнения других, — отметил Андрей Клишас.По словам Клишаса, достижение целей, обозначенных в рамках реализации национальных проектов, — самая главная задача государства на ближайшую перспективу. Это требует максимальной консолидации власти и общественных сил. Общенациональный характер проектов предполагает максимально конструктивное взаимодействие органов власти всех ветвей и уровней, бизнеса и гражданского общества.– Уже создана достаточная правовая основа для реализации национальных проектов. Обеспечение надлежащей правовой базы — фундаментальная задача законодателя, которая находится в центре внимания, — добавил Клишас.– Отмеченная президентом необходимость оказания максимальной и всесторонней поддержки институту семьи абсолютно соответствует как обеспечению общенациональных интересов, так и преобладающему в обществе представлению о семье как социальной основе государства, — считает сенатор. — Именно с этим связаны инициативы, направленные на предоставление фискальных льгот и финансовой помощи семьям. Через поддержку, которую государство оказывает семьям, можно добиться существенного повышения уровня благополучия всего населения. Только благодаря комплексному подходу к решению задачи повышения качества жизни семей, реализации мер в самых различных сферах общественной жизни — от облегчения налоговой нагрузки, сопутствующей строительству жилья, до повышения объёмов финансовой поддержки многодетных семей — возможен результат, который будет заметен для граждан. Адресный характер государственной поддержки семей позволит обеспечить обоснованное и сбалансированное перераспределение государственных ресурсов в пользу тех граждан, которые наименее социально защищены.Клишас также акцентировал внимание на проблеме бедности населения:– Показатели бедности на текущий момент требуют принятия решительных мер со стороны государства, направленных как на рост реальных доходов населения, так и на социальную поддержку граждан, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Клишас указал, что практика использования механизма социального контракта, реализуемая в ряде регионов, требует расширения.— Президент особенно затронул эту тему, поскольку необходимо создание системы, максимально лояльной к человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. На это направлены и предложенные президентом корректировки системы кредитования. Должна быть создана система, не допускающая ситуации, когда человек фактически оказывается один на один с проблемами, которые он сам решить не в состоянии в силу различных обстоятельств. В этом состоит реализация конституционного принципа социального государства, — отметил сенатор.– Доступность медицинской помощи, предоставление качественных медицинских услуг в рамках полного цикла от диагностики заболеваний до послеоперационной реабилитации и паллиативной помощи являются категорически важными для улучшения жизни населения, — подчеркнул Андрей Клишас.Сенатор также заявил о необходимости консолидации государства и общественных сил в решении проблемы сбора и утилизации отходов:— Это одна из самых сложных инфраструктурных проблем, с которыми когда–либо сталкивалась наша страна. Для её решения недостаточно только воли государства и финансовых вложений, необходимы вовлечённость граждан в эту проблему и консолидация общественных сил.Экологические проблемы постоянно находятся в фокусе внимания законодателя. Развитие природоохранного, лесного, водного законодательства необходимо для обеспечения благоприятных экологических условий для граждан, — отметил он.Сенатор обратил внимание и на заявление президента о развитии сферы образования:– В своём послании президент России особенно подчеркнул, что инвестирование в человеческий капитал будет продолжено. Несмотря на то что качество образования в России постоянно повышается, необходимо обеспечить доступность образовательной инфраструктуры и её постоянное совершенствование с тем, чтобы используемые в образовании ресурсы соответствовали передовым мировым стандартам.Клишас также прокомментировал тезисы президента о необходимости обеспечения экономического роста:– Ключевой ресурс развития современной экономики — это интеллект и человеческий капитал. Из тезисов президента следует, что необходимо создание условий, когда бы Россия стала центром притяжения интеллектуальных ресурсов. Определённый базис для этого сейчас есть.Экономический рост необходим для роста реальных доходов населения. Только обеспечив устойчивый экономический рост, можно достичь высокой планки социальных стандартов.Для того чтобы обеспечить устойчивые темпы экономического роста, необходима последовательная модернизация нормативной базы и корректировка методик работы органов исполнительной власти. Контрольно–надзорная деятельность не должна сдерживать экономический рост.— Озвученная президентом ревизия подзаконных и поднормативных актов требует качественной работы от органов исполнительной власти. Совет Федерации ранее неоднократно обращал внимание на необходимость повышения качества нормотворческой работы, — подчеркнул Клишас.Сенатор вместе с тем отметил, что создание обширной современной железнодорожной, воздушной, дорожной и морской инфраструктуры позволит обеспечить решение существенного числа задач, связанных с социально–экономическим развитием государства. Эффективность инфраструктуры является основой расширения как внутриэкономических, так и внешнеэкономических связей.— Передовые научные исследования — драйвер экономического роста и необходимое условие сохранения достижений отечественных академических школ, — считает Андрей Клишас. Стимулирование научной деятельности в сфере генетики и искусственного интеллекта позволит обеспечить экономику необходимым инструментарием.Андрей Клишас указал, что президент обоснованно подчеркнул достижения в сфере укрепления обороноспособности страны:— Технологическое развитие и оснащение вооружений необходимы для обеспечения суверенитета Российской Федерации. Обеспечение суверенитета — это фундамент развития любого государства... К настоящему моменту для обеспечения суверенитета России сделано многое — от испытаний новых видов вооружений до создания нормативной правовой базы для обеспечения функционирования экономики и общественных институтов без поддержки извне.Вместе с тем Россия всегда стремилась и стремится обеспечить конструктивный и равный диалог со всеми партнёрами, направленный на развитие и взаимовыгодное сотрудничество. Однако любое международное сотрудничество возможно только при том условии, что все стороны процесса преследуют одинаковые цели, — заявил Клишас. Он также добавил, что поведение американской стороны, к сожалению, не оставляет России иного выбора, кроме как проводить жёсткую внешнюю политику, при этом оставляя широкое пространство для возможностей взаимовыгодного сотрудничества.— Укрепление обороноспособности страны нацелено исключительно на обеспечение национальных интересов и суверенитета России, — резюмировал сенатор.

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