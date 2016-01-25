[Индекс номера 27 (22.02.2019)]



Награда

Настоящий боец

Руководитель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин удостоен краевой награды.

Почётную грамоту Законодательного собрания Красноярского края за большой вклад в военно–патриотическое воспитание молодёжи и активное участие в общественной жизни Норильска Валерию Шабурину вручил на сессии горсовета председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Наградить ветерана боевых действий планировали в дни празднования 30–летия вывода советских войск из Афганистана, однако с 13 по 15 февраля он принимал участие в торжественных мероприятиях в Москве. Валерий Шабурин является депутатом норильского горсовета уже второй созыв. С 2007 года возглавляет местный Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов. С 2009 года — член Совета Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», с 2010–го — член Красноярского регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России, с октября 2018–го — председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Норильска.

Оксана Кириллова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Почётную грамоту Законодательного собрания Красноярского края за большой вклад в военно–патриотическое воспитание молодёжи и активное участие в общественной жизни Норильска Валерию Шабурину вручил на сессии горсовета председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Наградить ветерана боевых действий планировали в дни празднования 30–летия вывода советских войск из Афганистана, однако с 13 по 15 февраля он принимал участие в торжественных мероприятиях в Москве.Валерий Шабурин является депутатом норильского горсовета уже второй созыв. С 2007 года возглавляет местный Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов. С 2009 года — член Совета Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», с 2010–го — член Красноярского регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России, с октября 2018–го — председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Норильска.

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