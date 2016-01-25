[Индекс номера 27 (22.02.2019)]



Быть молодым

Военные игры

Накануне Дня защитника Отечества норильские школьники и студенты показали свою физическую форму и военную подготовку в военно–спортивных мероприятиях.

В финале игры «Патриот», который проводился одновременно на восьми площадках, участвовали лучшие команды школ города, более 400 юношей и девушек. Соревновались в силе и ловкости, строевом пении, знании истории нашей страны, разборке и сборке автомата Калашникова. Соревнования были организованы при поддержке Норильского местного отделения общественной организации «Боевое братство» Красноярского края и других общественных организаций. В полуфинале эстафеты «Будущий воин» приняли участие юноши 9–11–х классов школ № 1 и 28, гимназии № 5, лицея № 3 и студенты 1–го и 2–го курсов Норильского государственного индустриального института и политехнического колледжа НГИИ. Ребятам предстояло проявить себя в скоростном беге с макетом автомата по прямой и по кругу, показать мастерство в подтягивании на высокой перекладине, продемонстрировать командный дух в «Биатлоне», а также перенести «пострадавших» из импровизированной зоны заражения, предварительно надев на него и на себя противогазы. По итогам эстафеты победителем стала команда индустриального института, второе место у политехнического колледжа, третье заняла школа № 1. Финал военно–спортивной эстафеты «Будущий воин» пройдёт 7 мая. Мероприятия проводятся с целью привлечения школьников и студентов к регулярным занятиям спортом, воспитания патриотизма и гордости за страну, в которой они живут, а также подготовки молодёжи к службе в Вооруженных силах.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В финале игры «Патриот», который проводился одновременно на восьми площадках, участвовали лучшие команды школ города, более 400 юношей и девушек. Соревновались в силе и ловкости, строевом пении, знании истории нашей страны, разборке и сборке автомата Калашникова. Соревнования были организованы при поддержке Норильского местного отделения общественной организации «Боевое братство» Красноярского края и других общественных организаций.В полуфинале эстафеты «Будущий воин» приняли участие юноши 9–11–х классов школ № 1 и 28, гимназии № 5, лицея № 3 и студенты 1–го и 2–го курсов Норильского государственного индустриального института и политехнического колледжа НГИИ. Ребятам предстояло проявить себя в скоростном беге с макетом автомата по прямой и по кругу, показать мастерство в подтягивании на высокой перекладине, продемонстрировать командный дух в «Биатлоне», а также перенести «пострадавших» из импровизированной зоны заражения, предварительно надев на него и на себя противогазы. По итогам эстафеты победителем стала команда индустриального института, второе место у политехнического колледжа, третье заняла школа № 1. Финал военно–спортивной эстафеты «Будущий воин» пройдёт 7 мая.Мероприятия проводятся с целью привлечения школьников и студентов к регулярным занятиям спортом, воспитания патриотизма и гордости за страну, в которой они живут, а также подготовки молодёжи к службе в Вооруженных силах.

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