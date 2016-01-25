[Индекс номера 27 (22.02.2019)]



Интервью

Служу Норильску!

Завтра страна отметит День защитника Отечества. Это поистине святой праздник для россиян, ведь что может быть важнее безопасности нашей Родины. О том, кто защищает нас на Таймыре, как воспитывать будущих защитников, с нами поделился начальник норильского гарнизона, командир в/ч 40919 подполковник Сергей Кохно.

У входа в родную в/ч 40919 – Сергей Адамович, а почему вы стали военным? – Принял такое решение ещё в 9–м классе, после того как посетил военные училища в Киеве и Чернигове. Мои деды в годы Великой Отечественной войны погибли за Родину, маму с бабушкой в родной Белоруссии чуть не расстреляли немцы, они чудом спаслись. В каждой семье есть свои герои, и я был воспитан в большом уважении к защитникам Отечества. Хотел стать лётчиком, но судьба распорядилась иначе. После военного училища служил в разных краях, сейчас — в части военно–космических сил, которая структурно подчиняется космодрому «Плесецк». За несколько лет на Севере полюбил эти края и город. Очень хочу познать все прелести здешней природы, охоты, рыбалки, потому что веду активный образ жизни, но времени не хватает всё это воплотить. Полгода назад возглавил Норильский гарнизон, которым ранее руководил командир в/ч 96453, в настоящий момент её расформировывают, и это решение, которое не обсуждается, к нам приходят приказы — и мы их выполняем. – И в Норильске осталась только часть, которую вы возглавляете? – У нас есть ещё несколько частей — на территории аэропорта, на 26–м километре, просто на одну стало меньше. Наша часть решает задачи как в интересах космодрома «Плесецк», так и в интересах ракетных войск стратегического назначения. Структурно мы принадлежим к воздушно–космическим силам и выполняем задачи, связанные с запуском космических аппаратов. Численное количество воинских частей и служащих является служебной информацией. – А женщины у вас служат? – Конечно, в воинских частях гарнизона их немало, и они приносят ощутимую пользу. Не забудем и о семьях военнослужащих, это тоже наш боевой отряд, с помощью которого мы выполняем свою боевую задачу. Если брать конкретно меня, то моя семья — это 99 процентов моего успеха. Мне очень повезло с женой Светланой, которая много лет делит со мной все трудности и радости службы. На параде в честь Дня Победы 9 Мая 2018 года – Почему сейчас в Норильске служат только по контракту? – Это происходит повсеместно. Я считаю, что это правильный подход, потому что решение служить в Вооруженных силах должно быть, прежде всего, хорошо обдуманным. Вернутся ли к нам солдаты срочной службы? Я всё же — за, хотя бы потому, что моя воинская жизнь всегда проходила с солдатами. Но современные условия таковы, что на Крайнем Севере должны служить те, кто готов к этому морально и физически. Мы в нашу часть контрактников, вне зависимости от того, что они раньше проходили службу, берём с испытательным сроком, который длится три месяца. Мы их отправляем на так называемые «курсы выживания» — как правило, в Казань, где на базе общевойскового училища они проходят подготовку. И бывает, там люди осознают, что не стоит им служить по контракту, и пишут рапорта об увольнении. – Как государство заботится о наших защитниках, которые служат в условиях Арктики? – Мы, как никто, защищены в социальном плане: у нас бесплатный проезд, хорошее денежное содержание, вещевое обеспечение, продовольственный паёк, решены все вопросы, связанные с медицинским обслуживанием военнослужащих и членов их семей. Сейчас престиж службы значительно повысился, я это чувствую как руководитель. Довольно часто ко мне обращаются норильчане с просьбой трудоустроиться, а также те, кто хочет служить по контракту. И у меня есть выбор. Предпочитаю тех, у кого имеются дополнительное образование, военно–учётная специальность. Открытие «Парты Героя» в школе № 3 – Как известно, интерес к нашей Арктике у иностранных держав — особый. Их влечёт и Северный морской путь, и наши природные богатства. А мы здесь хорошо защищены? – Будьте уверены, все границы Российской Федерации надёжно охраняются: у нас оснащённость и обеспеченность Вооруженных сил на очень высоком уровне, и мы готовы отразить любую агрессию, защитить свою Родину. Если бы мы не были готовы, то многие вопросы в международном плане решались бы совсем по–другому. – Наш президент часто говорит о достижениях в вооружении нашей армии. А какие новшества приходят в Норильск? – Специфика работы нашей части такова, что нам, например, не требуются современные БТРы, при выполнении поставленных задач мы прежде всего используем технологии, которые разрабатываются в России. – А какие остаются проблемы? Ваши функции как начальника военного гарнизона в чём заключаются? – Выполнять те задачи, которые ставит перед нами начальник территориального гарнизона, находящийся в Ужуре. Одна из главных задач — вопрос защищённости в плане терроризма. И у каждой из воинских частей есть своя задача согласно её предназначению. К нашему гарнизону относится и военный комиссариат, который возглавляет полковник запаса Валерий Владимирович Нестеров. Мы ежемесячно уточняем заявки, ведь первая задача комиссариата — укомплектовать нас в случае войны. Мы находимся в постоянном взаимодействии. – А кто в Норильске ещё заботится, чтобы нашим защитникам хорошо служилось? – Мы тесно сотрудничаем с администрацией города, руководителями организаций и предприятий, с Городским центром культуры. Я с первого года службы здесь чувствую большое уважение к военнослужащим, желание поддержать в тех вопросах, в которых способны помочь. Очень помогают и ветераны нашей части. Рад был в канун праздника встретить в 3–й школе, куда меня пригласили на открытие «Парты Героя», подполковника запаса Мекешина. – В вашей части есть отличная традиция — день открытых дверей для семей военнослужащих. А как часто к вам приходят дети, молодёжь? – Ежегодно в части бывают старшеклассники, и мы отвечаем на их многочисленные вопросы о службе. Ребята могут надеть и общевойсковой защитный комплект, познакомиться с видами оружия. Здоровый интерес к армии у молодёжи явно присутствует, тем более что сейчас активно развивается движение «Юнармия». Сегодня в Норильске 328 юнармейцев. В ближайшее время в её ряды будет принято ещё около 70 человек. Важно, чтобы те слова клятвы, которые они произносят, были осознаны, ведь защитнику Родины, как в любимой песне поётся, нельзя ни обмануть, ни с пути свернуть. – Какие чувства вы испытали, когда в канун праздника были приглашены на церемонию открытия «Парты Героя» в честь Олега Курмышева, выпускника 3–й школы, погибшего в Афганистане? – Я не раз бывал на таких серьёзных мероприятиях. И всегда думал, что рождённый в 1970–м, я и сам мог попасть служить в Афганистан на излёте тех трагических событий, но в это время учился в военном училище в Риге. На долю наших ребят выпали ответственная работа и тяжёлые испытания. Многие с честью выполнили воинский долг, не щадя своей жизни. Вечная им память! – Как воспитать настоящего патриота, хорошего защитника своей страны? – Конечно, воспитывает и общество — детсад, школа, но традиции должны быть заложены, прежде всего, в семье. И много внимания надо уделять физической подготовке. Например, у меня рабочий день начинается в 6.40 с утренней зарядки в части. Нашлись и единомышленники, наш коллектив физкультурников мы так и называем «Доброе утро!». Сначала мой призыв воспринимали в штыки, а теперь не выгнать из нашего спортивного уголка. У нашей части много спортивных наград. Гордимся и своим кубком за 1–е место по армейскому рукопашному бою. День открытых дверей, с воспитанником интерната – Как будете поздравлять своих коллег с праздником защитника Отечества? – Конечно, будет праздничный приказ и награждения, концерт, который мы готовим своими силами. Очень хочу поздравить с праздником, который считается мужским, и наших замечательных женщин, ведь они наравне с сильным полом выполняют поставленные задачи. Поздравляю и все семьи военного гарнизона, они стоят в нашем общем строю. Уверен, что если в семье всё хорошо — значит, хорошо и на службе. — Что бы вы ещё сказали молодым людям, которые собираются служить? – Более того, многие сегодня даже готовы заплатить, чтобы их призвали. Решение должно быть осознанным. Мой старший сын пошёл в науку, а вот младший, у которого в гражданском вузе есть военная кафедра, теперь серьёзно задумывается о службе в армии. Он со мной поездил по гарнизонам, знает, как это сложно — служить, но в то же время почётно и интересно. Уверен, если сегодня идти в армию, то не только ради хорошей зарплаты и пенсии. Есть и высокие понятия, ведь Русь всегда славилась своими защитниками.

Ирина Даниленко Фото из архива «Заполярной правды» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Принял такое решение ещё в 9–м классе, после того как посетил военные училища в Киеве и Чернигове. Мои деды в годы Великой Отечественной войны погибли за Родину, маму с бабушкой в родной Белоруссии чуть не расстреляли немцы, они чудом спаслись. В каждой семье есть свои герои, и я был воспитан в большом уважении к защитникам Отечества. Хотел стать лётчиком, но судьба распорядилась иначе. После военного училища служил в разных краях, сейчас — в части военно–космических сил, которая структурно подчиняется космодрому «Плесецк». За несколько лет на Севере полюбил эти края и город. Очень хочу познать все прелести здешней природы, охоты, рыбалки, потому что веду активный образ жизни, но времени не хватает всё это воплотить. Полгода назад возглавил Норильский гарнизон, которым ранее руководил командир в/ч 96453, в настоящий момент её расформировывают, и это решение, которое не обсуждается, к нам приходят приказы — и мы их выполняем.– У нас есть ещё несколько частей — на территории аэропорта, на 26–м километре, просто на одну стало меньше. Наша часть решает задачи как в интересах космодрома «Плесецк», так и в интересах ракетных войск стратегического назначения. Структурно мы принадлежим к воздушно–космическим силам и выполняем задачи, связанные с запуском космических аппаратов. Численное количество воинских частей и служащих является служебной информацией.– Конечно, в воинских частях гарнизона их немало, и они приносят ощутимую пользу. Не забудем и о семьях военнослужащих, это тоже наш боевой отряд, с помощью которого мы выполняем свою боевую задачу. Если брать конкретно меня, то моя семья — это 99 процентов моего успеха. Мне очень повезло с женой Светланой, которая много лет делит со мной все трудности и радости службы.– Это происходит повсеместно. Я считаю, что это правильный подход, потому что решение служить в Вооруженных силах должно быть, прежде всего, хорошо обдуманным. Вернутся ли к нам солдаты срочной службы? Я всё же — за, хотя бы потому, что моя воинская жизнь всегда проходила с солдатами. Но современные условия таковы, что на Крайнем Севере должны служить те, кто готов к этому морально и физически. Мы в нашу часть контрактников, вне зависимости от того, что они раньше проходили службу, берём с испытательным сроком, который длится три месяца. Мы их отправляем на так называемые «курсы выживания» — как правило, в Казань, где на базе общевойскового училища они проходят подготовку. И бывает, там люди осознают, что не стоит им служить по контракту, и пишут рапорта об увольнении.– Мы, как никто, защищены в социальном плане: у нас бесплатный проезд, хорошее денежное содержание, вещевое обеспечение, продовольственный паёк, решены все вопросы, связанные с медицинским обслуживанием военнослужащих и членов их семей. Сейчас престиж службы значительно повысился, я это чувствую как руководитель. Довольно часто ко мне обращаются норильчане с просьбой трудоустроиться, а также те, кто хочет служить по контракту. И у меня есть выбор. Предпочитаю тех, у кого имеются дополнительное образование, военно–учётная специальность.– Будьте уверены, все границы Российской Федерации надёжно охраняются: у нас оснащённость и обеспеченность Вооруженных сил на очень высоком уровне, и мы готовы отразить любую агрессию, защитить свою Родину. Если бы мы не были готовы, то многие вопросы в международном плане решались бы совсем по–другому.– Специфика работы нашей части такова, что нам, например, не требуются современные БТРы, при выполнении поставленных задач мы прежде всего используем технологии, которые разрабатываются в России.– Выполнять те задачи, которые ставит перед нами начальник территориального гарнизона, находящийся в Ужуре. Одна из главных задач — вопрос защищённости в плане терроризма. И у каждой из воинских частей есть своя задача согласно её предназначению. К нашему гарнизону относится и военный комиссариат, который возглавляет полковник запаса Валерий Владимирович Нестеров. Мы ежемесячно уточняем заявки, ведь первая задача комиссариата — укомплектовать нас в случае войны. Мы находимся в постоянном взаимодействии.– Мы тесно сотрудничаем с администрацией города, руководителями организаций и предприятий, с Городским центром культуры. Я с первого года службы здесь чувствую большое уважение к военнослужащим, желание поддержать в тех вопросах, в которых способны помочь. Очень помогают и ветераны нашей части. Рад был в канун праздника встретить в 3–й школе, куда меня пригласили на открытие «Парты Героя», подполковника запаса Мекешина.– Ежегодно в части бывают старшеклассники, и мы отвечаем на их многочисленные вопросы о службе. Ребята могут надеть и общевойсковой защитный комплект, познакомиться с видами оружия. Здоровый интерес к армии у молодёжи явно присутствует, тем более что сейчас активно развивается движение «Юнармия». Сегодня в Норильске 328 юнармейцев. В ближайшее время в её ряды будет принято ещё около 70 человек. Важно, чтобы те слова клятвы, которые они произносят, были осознаны, ведь защитнику Родины, как в любимой песне поётся, нельзя ни обмануть, ни с пути свернуть.– Я не раз бывал на таких серьёзных мероприятиях. И всегда думал, что рождённый в 1970–м, я и сам мог попасть служить в Афганистан на излёте тех трагических событий, но в это время учился в военном училище в Риге. На долю наших ребят выпали ответственная работа и тяжёлые испытания. Многие с честью выполнили воинский долг, не щадя своей жизни. Вечная им память!– Конечно, воспитывает и общество — детсад, школа, но традиции должны быть заложены, прежде всего, в семье. И много внимания надо уделять физической подготовке. Например, у меня рабочий день начинается в 6.40 с утренней зарядки в части. Нашлись и единомышленники, наш коллектив физкультурников мы так и называем «Доброе утро!». Сначала мой призыв воспринимали в штыки, а теперь не выгнать из нашего спортивного уголка. У нашей части много спортивных наград. Гордимся и своим кубком за 1–е место по армейскому рукопашному бою.– Конечно, будет праздничный приказ и награждения, концерт, который мы готовим своими силами. Очень хочу поздравить с праздником, который считается мужским, и наших замечательных женщин, ведь они наравне с сильным полом выполняют поставленные задачи. Поздравляю и все семьи военного гарнизона, они стоят в нашем общем строю. Уверен, что если в семье всё хорошо — значит, хорошо и на службе.– Более того, многие сегодня даже готовы заплатить, чтобы их призвали. Решение должно быть осознанным. Мой старший сын пошёл в науку, а вот младший, у которого в гражданском вузе есть военная кафедра, теперь серьёзно задумывается о службе в армии. Он со мной поездил по гарнизонам, знает, как это сложно — служить, но в то же время почётно и интересно. Уверен, если сегодня идти в армию, то не только ради хорошей зарплаты и пенсии. Есть и высокие понятия, ведь Русь всегда славилась своими защитниками.

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