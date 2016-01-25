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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 27 (22.02.2019)]

 Презентация 
Небесный пришелец

В публичной библиотеке презентовали книгу, посвящённую тайне тунгусского метеорита. Она стала результатом двух экспедиций, проведённых в рамках совместного проекта газеты «Комсомольская правда», Русского географического общества и «Норникеля».
«Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса» — так называется книжная новинка, которую привезли в Норильск. Этому феномену (именно так называют его учёные, избегая недоказанного термина «метеорит») уже более 110 лет: небесное тело взорвалось и пролетело над таёжной рекой Подкаменная Тунгуска в 7 часов 14 минут 30 июня 1908 года. В атмосфере взорвались несколько тонн космического вещества с силой в 50 мегатонн — это тысяча Хиросим. Взрывная волна повалила деревья на территории равной современной Москве — свыше двух тысяч квадратных километров — и дважды обогнула планету. Однако сам метеорит так и не был найден, ни одного инопланетного кусочка. С тех самых пор эта загадка так и осталась неразгаданной, так же как гибель Атлантиды или смерть группы Дятлова. Хотя район Тунгуски был (и остаётся) малонаселённым, у тунгусского феномена были многочисленные свидетели, например, жители небольшой фактории Ванавара. Но показания очевидцев были противоречивыми, даже направление движения небесного тела различается.
Хотя история эта будоражит умы уже более века, наименьший резонанс она вызвала в первые годы после события. Первая экспедиция была организована только в 1927 году учёным Леонидом Куликом. Участники современного проекта во главе с автором книги Евгением Сазоновым благодаря помощи «Норникеля» в 2017 и 2018 годах прошли по следам Кулика с новыми идеями. О результатах своих изысканий они и рассказали в привезённом в Норильск издании. Рассматриваются в книге и основные гипотезы — научно обоснованные версии тунгусского феномена, упоминаются и необычные объяснения: от сошествия бога Агды, которому приписали разрушения эвенки, до взрыва большой тучи комаров, собравшихся в одном месте.
Участники проекта предлагают читателям и свою версию событий. Как рассказал на презентации директор по маркетингу красноярского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Виктор Вельп, участники экспедиций пришли к выводу, что метеорит вошёл в воздушное пространство земли под острым углом в 15–20 градусов, коснулся её поверхности и отскоком ушёл дальше — как плоский камушек, пущенный горизонтально, отскакивает от водной глади. Если это так, то его нужно искать километрах в 200 от удара, и возможно, что тунгусский метеорит, как и челябинский, упал в озеро.
Весь тираж книги — 4 тысячи экземпляров — предназначен для школьников Красноярского края. Книги разойдутся по школам и библиотекам, более 1200 штук подарят всем выпускникам Норильска этого года. К книге также прилагается DVD–диск c 40– минутным фильмом о падении тунгусского метеорита.

Светлана Гунина
Фото Ирины Яринской
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