[Индекс номера 27 (22.02.2019)]



ШКОЛА

Давай поговорим

Норильские девятиклассники впервые прошли обязательное итоговое собеседование. Из 2334 выпускников незачёт получили 79 человек.

Такая форма допуска к государственной итоговой аттестации стала обязательной только в этом году. В прошлом она проводилась в режиме апробации. Школы готовились к его проведению, работая с параллелями восьмых классов. Как пояснила Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, теперь допуск девятиклассников к экзаменам стал возможен при двух условиях: наличии положительных отметок по всем предметам учебного плана, а также преодолении итогового собеседования. Из общего числа выпускников девятых классов по уважительным причинам отсутствовали 47 ребят. У них, а также у тех, кто не прошёл собеседование с первого раза, ещё будет возможность пересдать экзамен 13 марта и 6 мая. Ирина Похабова напомнила, что уважительными причинами считаются болезнь (при наличии больничного листа) и участие в соревнованиях — спортивных и иных. отсутствующих по неуважительным причинам не было. — 79 несдавших — это не очень большой процент от общего числа выпускников. Но мы надеемся, что для ребят это будет уроком, они смогут лучше подготовиться и ответственнее отнестись к этому мероприятию. Надо понимать, что если они провалятся ещё дважды, в резервные дни, они останутся в девятом классе на второй год, поскольку не получат допуск к экзаменам, — отметила начальник отдела организации и мониторинга общего образования. На каждый регион страны выделялось по два варианта контрольно–измерительных материалов. Они предполагали по четыре задания: прочесть вслух текст, пересказать его, ответить на вопросы, описать картинку в режиме монолога. По признанию Ирины Похабовой, для школьников многие задания оказались нелегки, в том числе прочтение текста вслух. Она пояснила, что в рамках собеседования предложены задания, которые сегодня не очень часто используются на уроках, чаще контроль знаний ведётся в тестовом режиме. – Судя по отзывам, дети часто видят и понимают картинку, а описать её развёрнуто не могут. Хотя прочесть текст и тут же пересказать его — не менее сложное задание для наших выпускников, к сожалению. Думаю, наша жизнь сейчас построена так, что мы мало описываем что–то содержательно. Мы читаем посты в соцсетях, пишем короткие, эмоционально окрашенные отзывы. И хотя педагоги предлагают много приёмов работы с текстом, но ситуации не способствует сама жизнь. Так что общая рекомендация и к самим школьникам, и к родителям — больше общаться, разговаривать. К такой форме аттестации будут больше готовиться и школы, — заключила она. Итоги собеседования подведут на следующей неделе, будет определён средний балл, а также проанализированы причины незачёта 79 выпускников.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Такая форма допуска к государственной итоговой аттестации стала обязательной только в этом году. В прошлом она проводилась в режиме апробации. Школы готовились к его проведению, работая с параллелями восьмых классов. Как пояснила Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, теперь допуск девятиклассников к экзаменам стал возможен при двух условиях: наличии положительных отметок по всем предметам учебного плана, а также преодолении итогового собеседования.Из общего числа выпускников девятых классов по уважительным причинам отсутствовали 47 ребят. У них, а также у тех, кто не прошёл собеседование с первого раза, ещё будет возможность пересдать экзамен 13 марта и 6 мая. Ирина Похабова напомнила, что уважительными причинами считаются болезнь (при наличии больничного листа) и участие в соревнованиях — спортивных и иных. отсутствующих по неуважительным причинам не было.— 79 несдавших — это не очень большой процент от общего числа выпускников. Но мы надеемся, что для ребят это будет уроком, они смогут лучше подготовиться и ответственнее отнестись к этому мероприятию. Надо понимать, что если они провалятся ещё дважды, в резервные дни, они останутся в девятом классе на второй год, поскольку не получат допуск к экзаменам, — отметила начальник отдела организации и мониторинга общего образования.На каждый регион страны выделялось по два варианта контрольно–измерительных материалов. Они предполагали по четыре задания: прочесть вслух текст, пересказать его, ответить на вопросы, описать картинку в режиме монолога. По признанию Ирины Похабовой, для школьников многие задания оказались нелегки, в том числе прочтение текста вслух. Она пояснила, что в рамках собеседования предложены задания, которые сегодня не очень часто используются на уроках, чаще контроль знаний ведётся в тестовом режиме.– Судя по отзывам, дети часто видят и понимают картинку, а описать её развёрнуто не могут. Хотя прочесть текст и тут же пересказать его — не менее сложное задание для наших выпускников, к сожалению. Думаю, наша жизнь сейчас построена так, что мы мало описываем что–то содержательно. Мы читаем посты в соцсетях, пишем короткие, эмоционально окрашенные отзывы. И хотя педагоги предлагают много приёмов работы с текстом, но ситуации не способствует сама жизнь. Так что общая рекомендация и к самим школьникам, и к родителям — больше общаться, разговаривать. К такой форме аттестации будут больше готовиться и школы, — заключила она.Итоги собеседования подведут на следующей неделе, будет определён средний балл, а также проанализированы причины незачёта 79 выпускников.

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