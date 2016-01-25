[Индекс номера 27 (22.02.2019)]



ПРИОРИТЕТЫ НОРНИКЕЛЯ

Прочная основа

На медном заводе в тестовом режиме испытывают новую линию автоматической сборки основ.

В цехе электролиза меди заканчиваются пусконаладочные работы на линии автоматической сборки основ (ЛАСО), которые используются при производстве медных катодов, конечной продукции завода. По словам Андрея Рендова, и. о. главного инженера цеха, ЛАСО будет введена в эксплуатацию уже в следующем месяце: – Основа представляет собой медный лист весом около трёх с половиной килограммов и толщиной в один миллиметр, выращенный на титановой матрице, где потом осаждается электролитная медь. Медная основа — это ещё не конечный продукт, для получения желаемого результата нужно приклепать на неё медные «ушки» и вставить штанги. После этого на неё наращивается катодная медь марки М00К (бренд Norilsk). Продолжительность процесса наращивания катодов — от пяти до семи суток. Катод — это такая же пластина, как и основа, только весом немногим более 80 кг. За сутки мы выпускаем более 12 000 таких пластин. До недавнего времени в ЦЭМе действовали две устаревшие гидравлические установки сборки основ, изготовленные более четверти века назад в Иркутске. В прошлом году в рамках программы капремонта оборудования было решено заменить их на более современные агрегаты. Сейчас одна из линий–ветеранов уже демонтирована, вторая ждёт своей очереди, а электролизники с нетерпением ждут новую ЛАСО. На монтаж и пусконаладку линии отведено полгода, работы начались ещё осенью 2018–го. По плану новая установка, стоимость которой составляет более 87 миллионов рублей, начнёт работу в конце марта. ЛАСО, сконструированная и изготовленная красноярскими специалистами, уже практически смонтирована. Для её наладки и запуска в эксплуатацию в Норильск специально прилетели конструкторы из Красноярского опытно–конструкторского бюро «Микрон». Кстати, для «Микрона» это не первый опыт сотрудничества с «Норникелем»: до этого бюро поставляло вагонетки для рудников и опрокидыватель для «Октябрьского». Артём Роев, начальник бюро, отметил, что новая линия несколько компактней предшественницы, она занимает площадь около 200 квадратных метров, её узлы в среднем на два–четыре метра меньше: длина — 19,5 метра, ширина — 9,7, высота — 3 метра, а весит она порядка 30 тонн. В Норильск её доставляли по частям и собирали в цехе. Уникальность ЛАСО и в том, что она состоит из шести отдельных узлов, которые работают в одной связке, а один цикл работы составляет всего 6 секунд, поэтому для синхронной работы требуется хорошая подгонка всех механизмов: – Одно из главных преимуществ нашей ЛАСО — отсутствие гидравлической системы, что значительно повышает пожаробезопасность и снижает уровень загрязнения окружающей среды. Кроме того, мы учли повышенные требования наших заказчиков к промбезопасности и охране труда: линия оснащена современными ограждающими системами и блокираторами рабочих механизмов, а также энергосберегающими светильниками, что значительно снижает возможность травм. Кроме того, электронная начинка, программное обеспечение, автоматика и функция самодиагностики позволяют существенно сократить трудозатраты на техническое обслуживание линии. И наконец, в минуту ЛАСО производит до 12 медных основ — в два раза больше, чем её предшественница, а работать она будет в круглосуточном режиме. Кстати, установка раскрашена в разные цвета, благодаря чему на фоне других цеховых агрегатов выглядит очень яркой: – Это сделано не ради дизайна, а ради безопасности: в красный цвет окрашены механизмы, представляющие повышенную опасность для работников — движущиеся или открывающиеся части. В синий цвет окрашен корпус. Он монолитный, стационарный, и если специально не прилагать усилий, то вполне безобидный. Оранжевый цвет — это предупреждение: будь внимателен, опасно. Как рассказал Евгений Ботвиньев, старший механик цеха электролиза меди, для управления ЛАСО необходим один оператор, в то время как для работы старой установки требовалось минимум два человека: – Перед вами главный пульт управления ЛАСО, он полностью сенсорный. В автоматическом режиме считывается расход тока и даже объём готовой продукции. На мониторе оператор видит все шесть узлов установки одновременно. Зелёный цвет означает, что всё работает в штатном режиме, если где–то загорается красный, значит, произошла неисправность. При этом на пульте сразу видно, что необходимо сделать: либо совсем отключить линию и вызывать ремонтников, либо нужно просто поправить штангу, и процесс продолжится. Производители гарантируют, что ЛАСО отработает без капитального ремонта пять лет, а всего ей отпущено 25 лет непрерывной работы.

Лариса Стецевич Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В цехе электролиза меди заканчиваются пусконаладочные работы на линии автоматической сборки основ (ЛАСО), которые используются при производстве медных катодов, конечной продукции завода.По словам Андрея Рендова, и. о. главного инженера цеха, ЛАСО будет введена в эксплуатацию уже в следующем месяце:– Основа представляет собой медный лист весом около трёх с половиной килограммов и толщиной в один миллиметр, выращенный на титановой матрице, где потом осаждается электролитная медь. Медная основа — это ещё не конечный продукт, для получения желаемого результата нужно приклепать на неё медные «ушки» и вставить штанги. После этого на неё наращивается катодная медь марки М00К (бренд Norilsk). Продолжительность процесса наращивания катодов — от пяти до семи суток. Катод — это такая же пластина, как и основа, только весом немногим более 80 кг. За сутки мы выпускаем более 12 000 таких пластин.До недавнего времени в ЦЭМе действовали две устаревшие гидравлические установки сборки основ, изготовленные более четверти века назад в Иркутске. В прошлом году в рамках программы капремонта оборудования было решено заменить их на более современные агрегаты. Сейчас одна из линий–ветеранов уже демонтирована, вторая ждёт своей очереди, а электролизники с нетерпением ждут новую ЛАСО.На монтаж и пусконаладку линии отведено полгода, работы начались ещё осенью 2018–го. По плану новая установка, стоимость которой составляет более 87 миллионов рублей, начнёт работу в конце марта. ЛАСО, сконструированная и изготовленная красноярскими специалистами, уже практически смонтирована. Для её наладки и запуска в эксплуатацию в Норильск специально прилетели конструкторы из Красноярского опытно–конструкторского бюро «Микрон». Кстати, для «Микрона» это не первый опыт сотрудничества с «Норникелем»: до этого бюро поставляло вагонетки для рудников и опрокидыватель для «Октябрьского».Артём Роев, начальник бюро, отметил, что новая линия несколько компактней предшественницы, она занимает площадь около 200 квадратных метров, её узлы в среднем на два–четыре метра меньше: длина — 19,5 метра, ширина — 9,7, высота — 3 метра, а весит она порядка 30 тонн. В Норильск её доставляли по частям и собирали в цехе. Уникальность ЛАСО и в том, что она состоит из шести отдельных узлов, которые работают в одной связке, а один цикл работы составляет всего 6 секунд, поэтому для синхронной работы требуется хорошая подгонка всех механизмов:– Одно из главных преимуществ нашей ЛАСО — отсутствие гидравлической системы, что значительно повышает пожаробезопасность и снижает уровень загрязнения окружающей среды. Кроме того, мы учли повышенные требования наших заказчиков к промбезопасности и охране труда: линия оснащена современными ограждающими системами и блокираторами рабочих механизмов, а также энергосберегающими светильниками, что значительно снижает возможность травм.Кроме того, электронная начинка, программное обеспечение, автоматика и функция самодиагностики позволяют существенно сократить трудозатраты на техническое обслуживание линии.И наконец, в минуту ЛАСО производит до 12 медных основ — в два раза больше, чем её предшественница, а работать она будет в круглосуточном режиме.Кстати, установка раскрашена в разные цвета, благодаря чему на фоне других цеховых агрегатов выглядит очень яркой:– Это сделано не ради дизайна, а ради безопасности: в красный цвет окрашены механизмы, представляющие повышенную опасность для работников — движущиеся или открывающиеся части. В синий цвет окрашен корпус. Он монолитный, стационарный, и если специально не прилагать усилий, то вполне безобидный. Оранжевый цвет — это предупреждение: будь внимателен, опасно.Как рассказал Евгений Ботвиньев, старший механик цеха электролиза меди, для управления ЛАСО необходим один оператор, в то время как для работы старой установки требовалось минимум два человека:– Перед вами главный пульт управления ЛАСО, он полностью сенсорный. В автоматическом режиме считывается расход тока и даже объём готовой продукции. На мониторе оператор видит все шесть узлов установки одновременно. Зелёный цвет означает, что всё работает в штатном режиме, если где–то загорается красный, значит, произошла неисправность. При этом на пульте сразу видно, что необходимо сделать: либо совсем отключить линию и вызывать ремонтников, либо нужно просто поправить штангу, и процесс продолжится.Производители гарантируют, что ЛАСО отработает без капитального ремонта пять лет, а всего ей отпущено 25 лет непрерывной работы.

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