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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 27 (22.02.2019)]

 ПЕРСПЕКТИВЫ 
Фактор безопасности

«Норникель» разрабатывает концепцию комплексной безопасности моногородов. В неё наряду с объектовой, экономической, транспортной и другими видами безопасности вошли такие понятия, как стабильность в трудовых коллективах и экология.
«Норникель» решил посмотреть на моногород как на единый социально–экономический субъект
Проект, в основе которого лежит система корпоративных информационно–аналитических центров безопасности, презентовали представителям ведущих российских промышленных компаний и отечественных производителей спецоборудования и программного обеспечения на 24–м Международном форуме «Технологии безопасности» в Москве.
По словам Романа Гудова, директора департамента корпоративной безопасности «Норникеля», специалисты, изучая специфику моногородов, пришли к выводу, что в перспективе, благодаря политике создания территорий опережающего развития, проводимой правительством РФ, и активной позиции крупных российских компаний, чьи основные предприятия расположены в моногородах, последние могут стать одними из центров экономического роста регионов.
— «Норникель» решил посмотреть на феномен моногорода не только с точки зрения своего присутствия, но и как на единый социально–экономический субъект, сложный конгломерат, пересечение различных активностей и рисков, которые всякая социально ответственная компания обязана учитывать, — отметил Роман Гудов. — Поэтому наряду с объектовой, экономической, транспортной и другими видами безопасности в сферу внимания были включены и стабильность в трудовых коллективах, и экология. Именно эти факторы, как показывает российский и мировой опыт, сегодня находятся в списке первоочередных репутационных рисков для крупных промышленных предприятий.
Второй компонент исследования — анализ практик взаимодействия с региональными правоохранительными, надзорными и регулирующими органами, результатом которого и является комплексное обеспечение безопасности предприятий и территорий.
Одним из итоговых выводов стало заключение о том, что в современных условиях, характеризующихся глубокой цифровизацией объектов, инфраструктур и технологических процессов, наиболее актуальным решением является создание сети корпоративных ситуационно–аналитических центров безопасности, интегрированных с региональными системами «Безопасный город».
— Такой подход позволит нам не только в режиме онлайн отслеживать и анализировать ситуацию на объектах компании, но и существенно повысить качество и оперативность рабочего взаимодействия с оперативными службами регионов, — подчеркнул директор департамента «Норникеля».

Ирина Липская
Фото Олега ВАСИЛЬЕВА
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