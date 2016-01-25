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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 30 (28.02.2019)]

Наш «Гений» в Москве

Выставка краеведческого музея Дудинки «Таймыр. Гений места» открылась вчера в Москве во Всероссийском музее декоративно–прикладного и народного искусства. Продлится она до 12 мая.
Скульптурная композиция «Сцены из жизни северных народов»
Эта уникальная экспозиция знакомит жителей и гостей столицы с историей и искусством Таймыра, природой и особенностями полуострова. По сути, она соединяет в едином художественном пространстве всё, что составляет Гений места, — как философскую категорию. Экс–норильчане, живущие в Москве и собирающиеся посетить «Гений места», шутят: «Если ты не едешь на родину, родина сама приедет к тебе».
Напомним, в ноябре этой выставкой открылся этнический фестиваль «Большой Аргиш», проходивший в Норильске. Экспонаты отбирали эксперты–искусствоведы из московской «строгановки».
Экспозиция организована Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель» и группы «Интеррос». В неё включены произведения классиков и современных художников, ритуальные маски одного из самых малочисленных народов мира — энцев, долганские календари–паскаалы, предметы быта, орудия труда, изделия из кожи, костюмы шаманов и т. д.
Экспонаты Таймырского краеведческого дополнили коллекции столичных музеев. По замыслу кураторов выставки, экспозиция продемонстрирует культуру коренных этносов в диалоге с искусством русского авангарда и модернизма, участниками которого стали: Казимир Малевич, Николай Суетин, Василий Ватагин, Франсиско Инфанте, Вячеслав Колейчук, и с творчеством современных художников Егора Плотникова и Константина Худякова. Этот ряд продолжат работы долганского мастера Бориса Молчанова, выполненные на ровдуге — оленьей замше.
Есть там и коллекция костюмов, созданная студентами Норильского колледжа искусств, — результат творческого поиска и экспериментов в области дизайна. В этих работах переплелись стилевые направления, связанные с культурой народов Таймыра.
Важным разделом экспозиции также стали вновь обнаруженные отчётные материалы «забытой» этнографической экспедиции на Таймыр, совершённой сотрудниками НИИ художественной промышленности в 1965 году, из собрания Всероссийского музея декоративного искусства. Это акварельные рисунки, фотографии, записи из полевого дневника и отчёты, зафиксировавшие предметы и жанровые сцены из жизни коренных народов территории, черты материальной и духовной культуры, частично утраченные в наши дни.
К слову, 25 февраля текущего года, накануне торжественного открытия выставки «Таймыр. Гений места», в Москве во Всероссийском музее декоративного искусства прошёл круглый стол «Развитие туризма на Таймыре». В экспертном обсуждении приняли участие делегация Норильска и Таймыра – председатель Норильского городского совета депутатов Александр Пестряков, и. о. главы Таймыра Галина Гаврилова, директор Объединённой дирекции заповедников Таймыра Виктор Матасов, директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина, привлечённые эксперты – директор программ WWF Дмитрий Горшков, генеральный директор Ассоциации развития национальных троп России Александр Железняк, директор экоцентра «Заповедники» Наталья Данилина, полярный путешественник Матвей Шпаро, режиссёр-документалист Иван Сидельников и другие.
В центре обсуждения оказались вопросы по созданию на территории Норильска и Таймыра туристского кластера «Арктический», развитию государственно-частного партнёрства в данной сфере, участию органов местного самоуправления в привлечении инвестиций для решения задач по развитию туристской инфраструктуры.

Марина Хорошевская
Фото с сайта geobells.ru
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Статьи текущего номера:
 
Выставка краеведческого музея Дудинки «Таймыр. Гений места» открылась вчера в Москве во Всероссийском музее декоративно–прикладного и народного искусства. Продлится она до 12 мая.

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