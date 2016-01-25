[Индекс номера 30 (28.02.2019)]



На материк

Первая партия

В Норильске началась выдача сертификатов для переселенцев 2019 года.

Поступило 45 свидетельств за счёт средств краевого бюджета для самой незащищённой группы населения — инвалидов 1–й и 2–й групп. Остальные участники программы переселения в рамках четырёхстороннего соглашения получат свидетельства за счёт средств компании «Норникель» предположительно в мае–июне 2019 года. – Краевой список получателей утверждён 4 февраля приказом министерства строительства Красноярского края. В него вошли 526 семей: 407 из Норильска (в том числе 67 — из категории «инвалиды 1–й и 2–й групп» и 340 — из категории «пенсионеры» с датой постановки на учёт 2 апреля 2015 года) и 119 из Дудинки. Объём финансирования на этот год — 943,2 миллиона рублей, из них из краевого бюджета — 113,2 миллиона; средства «Норникеля» составляют 830 миллионов рублей. Гражданам, подавшим заявление на получение сертификата в 2019 году и не вошедшим в краевой список получателей — а это более 1800 семей, — рекомендуется до 15 июля этого года обратиться с документами и заявлением об участии в программе 2020 года. Обращаться следует в норильское управление жилфонда либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, — отметила Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда. Средний размер социальной выплаты на одну семью граждан категории «инвалиды» составил 2 млн 128 тысяч рублей. География переселения — Московская область, Красноярск, Санкт–Петербург и Ленинградская область, Краснодар, Белгород, Орел и другие.

Марина Хорошевская www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Поступило 45 свидетельств за счёт средств краевого бюджета для самой незащищённой группы населения — инвалидов 1–й и 2–й групп. Остальные участники программы переселения в рамках четырёхстороннего соглашения получат свидетельства за счёт средств компании «Норникель» предположительно в мае–июне 2019 года.– Краевой список получателей утверждён 4 февраля приказом министерства строительства Красноярского края. В него вошли 526 семей: 407 из Норильска (в том числе 67 — из категории «инвалиды 1–й и 2–й групп» и 340 — из категории «пенсионеры» с датой постановки на учёт 2 апреля 2015 года) и 119 из Дудинки. Объём финансирования на этот год — 943,2 миллиона рублей, из них из краевого бюджета — 113,2 миллиона; средства «Норникеля» составляют 830 миллионов рублей. Гражданам, подавшим заявление на получение сертификата в 2019 году и не вошедшим в краевой список получателей — а это более 1800 семей, — рекомендуется до 15 июля этого года обратиться с документами и заявлением об участии в программе 2020 года. Обращаться следует в норильское управление жилфонда либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, — отметила Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда.Средний размер социальной выплаты на одну семью граждан категории «инвалиды» составил 2 млн 128 тысяч рублей. География переселения — Московская область, Красноярск, Санкт–Петербург и Ленинградская область, Краснодар, Белгород, Орел и другие.

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