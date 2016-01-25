[Индекс номера 30 (28.02.2019)]



Презентация

Гордость Талнаха

Сегодня начинается голосование за лучший эскиз скульптуры горняка в Талнахе.

Эскизный проект скульптуры «Горняк» О том, что им хотелось бы увидеть в рудной столице монумент, посвящённый представителям её главной рабочей профессии, говорили сами талнахцы. Подхватив эту идею, талнахское территориальное управление обратилось в скульптурно–производственный комбинат «ЛитАрт». В результате в декабре минувшего года московский скульптор Андрей Шипунов побывал в Талнахе и приступил к работе над проектом. Эскизный проект скульптуры «Горняк» Сейчас «ЛитАрт» предлагает на суд жителей большого Норильска три эскиза будущей скульптуры «Горняк». Увидеть их и проголосовать за понравившийся вариант можно на официальном сайте города Эскизный проект скульптуры «Горняк» На основании выбора горожан, после доработки и уточнения деталей, и будет создана скульптура. Предполагается, что это будет бронзовая фигура горняка высотой вместе с гранитным постаментом 3,8 метра, с основанием – 4,1 м. На постаменте предлагается выбить памятную надпись, например «Славься на века, труд горняка!». Местом размещения выбрана главная площадка Талнаха — площадь Горняков. Средства на изготовление скульптуры будет аккумулировать благотворительный фонд «Территория добра». Известно, что это будут как добровольные пожертвования горожан, так и бюджетные вложения, и деньги, выделенные «Норникелем». Установить скульптуру планируется в этом году к Дню шахтёра.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда О том, что им хотелось бы увидеть в рудной столице монумент, посвящённый представителям её главной рабочей профессии, говорили сами талнахцы. Подхватив эту идею, талнахское территориальное управление обратилось в скульптурно–производственный комбинат «ЛитАрт». В результате в декабре минувшего года московский скульптор Андрей Шипунов побывал в Талнахе и приступил к работе над проектом.Сейчас «ЛитАрт» предлагает на суд жителей большого Норильска три эскиза будущей скульптуры «Горняк». Увидеть их и проголосовать за понравившийся вариант можно на официальном сайте города norilsk–city.ru , а также в здании Талнахского территориального управления (ул. Диксона, 10). Голосование началось сегодня в 9 утра, а закончится в 18 часов 13 марта. Итоги подведут до 18 марта.На основании выбора горожан, после доработки и уточнения деталей, и будет создана скульптура. Предполагается, что это будет бронзовая фигура горняка высотой вместе с гранитным постаментом 3,8 метра, с основанием – 4,1 м. На постаменте предлагается выбить памятную надпись, например «Славься на века, труд горняка!». Местом размещения выбрана главная площадка Талнаха — площадь Горняков.Средства на изготовление скульптуры будет аккумулировать благотворительный фонд «Территория добра». Известно, что это будут как добровольные пожертвования горожан, так и бюджетные вложения, и деньги, выделенные «Норникелем». Установить скульптуру планируется в этом году к Дню шахтёра.

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