[Индекс номера 30 (28.02.2019)]



НОРИЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ

Россыпи реки Щучьей

Принято считать, что все геологические открытия в окрестностях Норильска были сделаны в прошлом веке. А тем временем в прошлом году норильские геологи вновь стали первооткрывателями месторождения. Об этом «Заполярной правде» рассказал доктор геолого–минералогических наук, академик РАЕН Александр Самойлов.

В 2018 году Министерство природных ресурсов РФ наградило нагрудным знаком «Первооткрыватель месторождения» трёх норильских геологов: главного геолога Центрально–Арктической геологоразведочной экспедиции Александра Самойлова, главного геолога предприятия «Рутений» Владимира Шаткова и ведущего геолога «Рутения» Сергея Тимкина. Их отметили за открытие крупного аллювиально–техногенного россыпного месторождения платиноидов и золота на реке Щучьей. Как рассказал Александр Самойлов, он ещё в 1991 году предположил, что рядом с хвостохранилищами Норильска и Талнаха могут образоваться россыпи платиноидов. Связано это с тем, что река дренирует богатые «хвосты»: лёгкие глинистые частицы вымывает, а тяжёлые чешуйки драгметаллов оставляет — водный поток выступает как естественная обогатительная фабрика. В результате исследований аллювиальных (то есть намытых, наносных) отложений рек Щучья и Талнах Самойлов обнаружил две россыпи, в которых накопление платиноидов происходило за счёт таких техногенных объектов, как рудный склад рудника «Маяк» и хвостохранилище Норильской обогатительной фабрики. Попутно был установлен совершенно новый генетический аллювиально–техногенный тип месторождений. Это значит, что такое месторождение — комбинированное, оно складывается и из природной платины, и из частичек, намытых из переработанных «хвостов». – В середине 1990–х годов на реке Щучьей началась разработка месторождения платиноидов в опытном режиме, — рассказывает Александр Самойлов. — «Рутений» получил лицензию и основал прииск, который работает до сих пор и эксплуатирует месторождение уже по промышленной схеме. Параллельно все эти годы велась доразведка различных участков месторождения, был произведён генеральный подсчет балансовых запасов платиноидов. В итоге в прошлом году мы подали заявку на получение знака «Первооткрыватель месторождения», которая была удовлетворена. Наработанный нами опыт мы рекомендуем применять и в мировой практике: там, где ведётся широкомасштабная горнорудная добыча и где возможно формирование подобных месторождений. Что касается Норильского района, то и здесь разведано ещё далеко не всё. К примеру, этой весной мы планируем провести здесь очередные поисковые работы.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В 2018 году Министерство природных ресурсов РФ наградило нагрудным знаком «Первооткрыватель месторождения» трёх норильских геологов: главного геолога Центрально–Арктической геологоразведочной экспедиции Александра Самойлова, главного геолога предприятия «Рутений» Владимира Шаткова и ведущего геолога «Рутения» Сергея Тимкина. Их отметили за открытие крупного аллювиально–техногенного россыпного месторождения платиноидов и золота на реке Щучьей.Как рассказал Александр Самойлов, он ещё в 1991 году предположил, что рядом с хвостохранилищами Норильска и Талнаха могут образоваться россыпи платиноидов. Связано это с тем, что река дренирует богатые «хвосты»: лёгкие глинистые частицы вымывает, а тяжёлые чешуйки драгметаллов оставляет — водный поток выступает как естественная обогатительная фабрика. В результате исследований аллювиальных (то есть намытых, наносных) отложений рек Щучья и Талнах Самойлов обнаружил две россыпи, в которых накопление платиноидов происходило за счёт таких техногенных объектов, как рудный склад рудника «Маяк» и хвостохранилище Норильской обогатительной фабрики. Попутно был установлен совершенно новый генетический аллювиально–техногенный тип месторождений. Это значит, что такое месторождение — комбинированное, оно складывается и из природной платины, и из частичек, намытых из переработанных «хвостов».– В середине 1990–х годов на реке Щучьей началась разработка месторождения платиноидов в опытном режиме, — рассказывает Александр Самойлов. — «Рутений» получил лицензию и основал прииск, который работает до сих пор и эксплуатирует месторождение уже по промышленной схеме. Параллельно все эти годы велась доразведка различных участков месторождения, был произведён генеральный подсчет балансовых запасов платиноидов. В итоге в прошлом году мы подали заявку на получение знака «Первооткрыватель месторождения», которая была удовлетворена.Наработанный нами опыт мы рекомендуем применять и в мировой практике: там, где ведётся широкомасштабная горнорудная добыча и где возможно формирование подобных месторождений. Что касается Норильского района, то и здесь разведано ещё далеко не всё. К примеру, этой весной мы планируем провести здесь очередные поисковые работы.

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