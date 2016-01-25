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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 30 (28.02.2019)]

 КУЛЬТПОХОД 
Роднее не бывает

Норильчане отметили в публичной библиотеке Международный день родного языка.
Такие встречи у нас проводятся с 2005 года. Идея принадлежит руководителю общественной национально–культурной организации «Украина» Ларисе Фоменко. Сам праздник по решению ЮНЕСКО отмечается 21 февраля уже 20 лет. В Норильске этот юбилей стал хорошим поводом для диалога представителей разных народов, которые поэтически и в песнях объяснились в любви к родному языку. Коренные малочисленные народы Таймыра представляла делегация родовой общины нганасан «Ня Танса» во главе с Валерией Болговой. Валерия рассказала не только о стариках–сказителях, которые живут в отдалённых посёлках и являются последними хранителями родной речи, но и выразила беспокойство по поводу того, что язык нганасан уходит из общения детей и молодёжи. Положение могут спасти «языковые гнезда», которые создают в поселковых детских садах и школах, активно работает над сохранением языка и культуры коренных малочисленных народов Севера Таймырский дом народного творчества. Сейчас в мире известно около шести тысяч языков, и около половины из них находится под угрозой исчезновения. Язык считается вымирающим, если им не владеет более трети молодого поколения. В некоторых странах успешно работают государственные программы, благодаря которым удаётся поддерживать родной язык. Участники норильского вечера совершили путешествие по языковому атласу мира, узнав о том, что только на территории Европы 50 языков считаются уходящими.
Походный атаман казачьей общины Юрий Политко рассказал о своеобразной истории казачьего языка, рождённого от смешения тюрской и южно–русской языковой групп. О взаимопроникновении языков немало интересного поведала ведущая вечера Лариса Фоменко, которая провела и урок финского языка, напомнив о том, что специалисты из нашей северной страны–соседки принимали участие в возведении многих объектов в Норильске. На празднике также прозвучало знаменитое стихотворение Пушкина «Памятник» на трёх братских языках — русском, белорусском и украинском, норильчане с удовольствием пели «Сулико» по–грузински, подпевали ансамблю украинок, вслушивались в мелодику татарской песни в исполнении Минзили Евтушенко. Встреча, в которой приняли участие и юные члены литературного объединения «Водолей», подарила гостям ещё немало сюрпризов. На ней была представлена замечательная тематическая выставка книг и коллекция кукол, привезённая Ларисой Фоменко из путешествий по миру. А главное, живое общение сплотило людей разных поколений в их стремлении постигать тайны родного языка и узнавать больше о языках народов, которые живут в нашей многонациональной стране.

Ирина Даниленко
Фото Ирины Даниленко
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Статьи текущего номера:
 
Выставка краеведческого музея Дудинки «Таймыр. Гений места» открылась вчера в Москве во Всероссийском музее декоративно–прикладного и народного искусства. Продлится она до 12 мая.

На материк 
В Норильске началась выдача сертификатов для переселенцев 2019 года.

Презентация 
Сегодня начинается голосование за лучший эскиз скульптуры горняка в Талнахе.

НОРИЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ 
Принято считать, что все геологические открытия в окрестностях Норильска были сделаны в прошлом веке. А тем временем в прошлом году норильские геологи вновь стали первооткрывателями месторождения. Об этом «Заполярной правде» рассказал доктор геолого–минералогических наук, академик РАЕН Александр Самойлов.

КУЛЬТПОХОД 
Норильчане отметили в публичной библиотеке Международный день родного языка.

Культура 
В Норильске появится новый архитектурный объект, не похожий ни на один из имеющихся: Арктический музей современного искусства — Arctic Museum of Modern Art (AMMA). На прошлой неделе стартовал очередной этап разработки эскизного проекта здания.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧёТ 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Универсиада-2019 
Завтра в Красноярске стартует XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Первыми на лёд выйдут хоккеисты, а официальная церемония открытия пройдёт в субботу. Студенческие игры продлятся до 12 марта, на них разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Вопрос недели 
Так как до первых стартов Универсиады осталось всего ничего, норильчанам–любителям большого спорта и динамичных зрелищ осталось решить для себя лишь один важный вопрос:

Новости:
 28 февраля 2019 
17:59 Начальник норильской Госавтоинспекции в ходе рабочей встречи с руководством и водителями НПОПАТ обсудили ситуацию, связанную с увеличением количества ДТП с участием автобусов.
17:42 Енисейское речное пароходство предоставляет свой флот для проведения мероприятий Универсиады-2019.
17:10 Определён лучший социальный проект национально-культурных объединений, работающих на территории Норильска.
17:00 Химики Российской академии наук Красноярска оценили запасы платины в Норильске.
16:58 Творческие работы в «Арт-валенок» ждут от юных норильчан: Талнах начинает подготовку к Дню полярного жирафа.
15:44 Компания «Норникель» готовит программу для красноярцев и гостей зимней Универсиады-2019.
15:43 В многофункциональном центре для предпринимателей прошёл круглый стол на тему «Настоящее и будущее малого и среднего бизнеса города Норильска».
14:13 Прокуратура бьёт тревогу: всё больше доверчивых норильчан становятся жертвами мошенников. И напоминает: граждане, будьте бдительны!
13:17 Большое путешествие огня зимней Универсиады-2019 завершится завтра в Красноярске.
12:07 Школы Норильска присоединятся к празднованию широкой Масленицы.
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