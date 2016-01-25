[Индекс номера 30 (28.02.2019)]



КУЛЬТПОХОД

Роднее не бывает

Норильчане отметили в публичной библиотеке Международный день родного языка.

Такие встречи у нас проводятся с 2005 года. Идея принадлежит руководителю общественной национально–культурной организации «Украина» Ларисе Фоменко. Сам праздник по решению ЮНЕСКО отмечается 21 февраля уже 20 лет. В Норильске этот юбилей стал хорошим поводом для диалога представителей разных народов, которые поэтически и в песнях объяснились в любви к родному языку. Коренные малочисленные народы Таймыра представляла делегация родовой общины нганасан «Ня Танса» во главе с Валерией Болговой. Валерия рассказала не только о стариках–сказителях, которые живут в отдалённых посёлках и являются последними хранителями родной речи, но и выразила беспокойство по поводу того, что язык нганасан уходит из общения детей и молодёжи. Положение могут спасти «языковые гнезда», которые создают в поселковых детских садах и школах, активно работает над сохранением языка и культуры коренных малочисленных народов Севера Таймырский дом народного творчества. Сейчас в мире известно около шести тысяч языков, и около половины из них находится под угрозой исчезновения. Язык считается вымирающим, если им не владеет более трети молодого поколения. В некоторых странах успешно работают государственные программы, благодаря которым удаётся поддерживать родной язык. Участники норильского вечера совершили путешествие по языковому атласу мира, узнав о том, что только на территории Европы 50 языков считаются уходящими. Походный атаман казачьей общины Юрий Политко рассказал о своеобразной истории казачьего языка, рождённого от смешения тюрской и южно–русской языковой групп. О взаимопроникновении языков немало интересного поведала ведущая вечера Лариса Фоменко, которая провела и урок финского языка, напомнив о том, что специалисты из нашей северной страны–соседки принимали участие в возведении многих объектов в Норильске. На празднике также прозвучало знаменитое стихотворение Пушкина «Памятник» на трёх братских языках — русском, белорусском и украинском, норильчане с удовольствием пели «Сулико» по–грузински, подпевали ансамблю украинок, вслушивались в мелодику татарской песни в исполнении Минзили Евтушенко. Встреча, в которой приняли участие и юные члены литературного объединения «Водолей», подарила гостям ещё немало сюрпризов. На ней была представлена замечательная тематическая выставка книг и коллекция кукол, привезённая Ларисой Фоменко из путешествий по миру. А главное, живое общение сплотило людей разных поколений в их стремлении постигать тайны родного языка и узнавать больше о языках народов, которые живут в нашей многонациональной стране.

Ирина Даниленко Фото Ирины Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Такие встречи у нас проводятся с 2005 года. Идея принадлежит руководителю общественной национально–культурной организации «Украина» Ларисе Фоменко. Сам праздник по решению ЮНЕСКО отмечается 21 февраля уже 20 лет. В Норильске этот юбилей стал хорошим поводом для диалога представителей разных народов, которые поэтически и в песнях объяснились в любви к родному языку. Коренные малочисленные народы Таймыра представляла делегация родовой общины нганасан «Ня Танса» во главе с Валерией Болговой. Валерия рассказала не только о стариках–сказителях, которые живут в отдалённых посёлках и являются последними хранителями родной речи, но и выразила беспокойство по поводу того, что язык нганасан уходит из общения детей и молодёжи. Положение могут спасти «языковые гнезда», которые создают в поселковых детских садах и школах, активно работает над сохранением языка и культуры коренных малочисленных народов Севера Таймырский дом народного творчества. Сейчас в мире известно около шести тысяч языков, и около половины из них находится под угрозой исчезновения. Язык считается вымирающим, если им не владеет более трети молодого поколения. В некоторых странах успешно работают государственные программы, благодаря которым удаётся поддерживать родной язык. Участники норильского вечера совершили путешествие по языковому атласу мира, узнав о том, что только на территории Европы 50 языков считаются уходящими.Походный атаман казачьей общины Юрий Политко рассказал о своеобразной истории казачьего языка, рождённого от смешения тюрской и южно–русской языковой групп. О взаимопроникновении языков немало интересного поведала ведущая вечера Лариса Фоменко, которая провела и урок финского языка, напомнив о том, что специалисты из нашей северной страны–соседки принимали участие в возведении многих объектов в Норильске. На празднике также прозвучало знаменитое стихотворение Пушкина «Памятник» на трёх братских языках — русском, белорусском и украинском, норильчане с удовольствием пели «Сулико» по–грузински, подпевали ансамблю украинок, вслушивались в мелодику татарской песни в исполнении Минзили Евтушенко. Встреча, в которой приняли участие и юные члены литературного объединения «Водолей», подарила гостям ещё немало сюрпризов. На ней была представлена замечательная тематическая выставка книг и коллекция кукол, привезённая Ларисой Фоменко из путешествий по миру. А главное, живое общение сплотило людей разных поколений в их стремлении постигать тайны родного языка и узнавать больше о языках народов, которые живут в нашей многонациональной стране.

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