[Индекс номера 30 (28.02.2019)]



Культура

Сверим часы

В Норильске появится новый архитектурный объект, не похожий ни на один из имеющихся: Арктический музей современного искусства — Arctic Museum of Modern Art (AMMA). На прошлой неделе стартовал очередной этап разработки эскизного проекта здания.

На обсуждении эскизного проекта История вопроса Этот уникальный проект реализуется Музеем Норильска совместно с Агентством развития Норильска при поддержке администрации города и компании «Норникель». АММА появится на месте бывшего Дома торговли на ул. Комсомольской, 37, он войдёт в состав музейно–выставочного комплекса. Концепцию АММА начали обсуждать ещё осенью прошлого года. Для разработки эскиза создали рабочую группу, в которую вошли местные и приглашённые специалисты в области архитектуры, современного искусства, музеологии и социологии. На прошлой неделе состоялась их встреча в Норильске. В июне этого года Градостроительному совету предстоит рассмотреть эскизный проект АММА. По словам Ильи Мукосея, московского эксперта в области проведения архитектурных конкурсов, курирующего АММА, все приглашённые архитекторы имеют опыт проектирования музеев. Среди них есть и «старейшины», и молодые архитекторы, победители различных конкурсов, реализовавшие проекты, близкие по тематике АММА. Арх–резиденты приехали в Норильск, чтобы в процессе обсуждений найти оптимальное решение. Уже решено, что в АММА будут кафе, детские и молодёжные зоны. Для расширения выставочного пространства, вероятно, надстроят третий этаж здания, территорию вокруг музея тоже облагородят, — в общем, АММА обещает стать архитектурной доминантой, ключевой частью променада вдоль озера Долгое. На любой возраст Своим мнением о новом объекте поделился норильский архитектор Михаил Волгин. Он готов участвовать в работе над АММА, но больше как практик. – Для меня музей современного искусства — некая лаборатория, мастерская. Думаю, критерии и градация современного искусства в наших условиях должны быть максимально широки. Этот музей должен быть обязательно рассчитан на разные поколения: тех, кто только начинает познавать мир, и тех, кто про него уже что–то понял. Вот на этом стыке, в таком симбиозе есть шанс заполучить некое новое пространство. АММА не должен быть законченным и оформленным раз и навсегда — в нём должны быть городские константы, то, что уже пережито городом, и вместе с этим какая–то вечно изменяющаяся часть... Для наполнения музея и для разработки его формы надо чувствовать вектор, куда двигается искусство сегодня, составить для себя некий культпрогноз: кто что читает, какие выставки посещает, что сегодня в творческих сферах происходит, и насколько может быть интересно и полезно для нашей территории. В этом максимально важна роль местного архитектурного сообщества. По принципу артели В февральской сессии участвовали арт–директор музея современного искусства Сергей Ковалевский, известные российские архитекторы Алексей Козырь, Дмитрий Барьюдин, Даниил Никишин, Ната Татунашвили и другие специалисты. Работали по принципу артели, в экспериментальном формате, его условно назвали «арх–резиденцией». «Предводитель» группы Илья Мукосей признался, что планирует использовать в качестве художественных приёмов даже какие–то несовпадения во взглядах: это, мол, сделает эскиз интереснее. – К команде, сформировавшейся в октябре, присоединились новые участники. Теперь пятеро представляют Москву, один — Красноярск, — рассказал он в интервью «ЗП». — Это не только практикующие архитекторы, но и преподаватели независимой московской архитектурной школы МАРШ, школы дизайна РАНХиГС, одного из самых молодых и развивающихся структурных подразделений академии. Они захотели работать с Норильском, мы, в свою очередь, поняли, что они нам подходят. При этом неоценим опыт местных архитекторов — только они знают, что делать с вашей мерзлотой, сваями, огромным количество снега зимой. Всё это очень важно: с одной стороны, мы понимаем, что музей должен быть оригинален и необычен, с другой — соответствовать природе и климату, в котором будет существовать. И не требовать в первое время капитального ремонта. По словам Ильи Мукосея, на прошлом этапе обсуждения архитекторы сформулировали ряд идей — что–то вроде манифеста. В нём кратко описывается, что здание должно содержать, как функционировать, какие составные части там предусмотрены и в чём их роль. Сейчас ищут архитектурный, визуальный образ АММА. Уже к концу мая появится чёткое представление, как будет выглядеть музей снаружи и внутри, на каждом из этажей. – Для выработки общей идеи хорошо собраться всем вместе, — считает эксперт. — Работая дистанционно, трудно обсуждать общее. К моменту окончания сессии сформируется образ, мы разработаем регламент дальнейшей работы, распределим её между собой. После потребуются небольшие встречи несколько раз в месяц, которые позволят, как говорится, сверять часы. Здесь и сейчас – Очень важно заниматься этим именно здесь: ходить по норильским улицам, видеть эти дома, знать, что из себя представляют фонды Музея Норильска, — подчёркивает куратор проекта. — Пока мы тут, можно, в конце концов, пойти и что–то измерить на любой площадке будущего музея. Когда находишься в этом пространстве, понимаешь, какие образы в городе присутствуют, что из них можно развить, взять за основу, а какие привнести в эту среду. Задача арх–резиденции — тактильно ощутить архитектурные потребности Норильска в применении к новому зданию. Ресурс для развития На вопрос, будет ли понятен и нужен норильчанам этот музей, Илья, не смущаясь, говорит, что действительно не всегда новое легко понять, «но то, что сложно понять, иногда можно и полюбить»: – Часто любовь — такая парадоксальная штука. Именно поэтому и нам свои чувства по отношению к этому зданию для начала стоит проанализировать, разложить на почти математические составляющие, отрефлексировать, изложить доступным языком. Прекрасно понимаю сегодня, что это здание великолепно, оно нам во многом нравится, но есть и определённые недостатки... Задача сложная. Надеемся, удастся сделать музей, который полюбят горожане. Что касается современного искусства, с этим не только в Норильске сложно — непросто везде. Никто не может рассчитывать, что новую идею примут сразу и все. Уверен, это определённый ресурс для развития. Знаете, когда в городе появляется новая институция, многие к ней присматриваются: зачастую то, что не любишь, на самом деле изучаешь пристальнее, в том числе и для того, чтобы покритиковать, а там, глядишь, найдёшь и достоинства. На этом построена масса сюжетов в кино и литературе, когда с неприязни или даже вражды начинается симпатия. Помните фразу, которой заканчивается знаменитый фильм «Касабланка»: «Это может быть началом прекрасной дружбы!»

МВК «Музей Норильска» • За год музей посетили более 65 000 человек • На 2936 экскурсиях побывали более 46 тысяч экскурсантов • 5 проектов получили гранты • Передвижные выставки посетили более 113 тысяч человек • Проведено 168 лекций и 219 встреч • 64 мероприятия прошли в талнахском филиале, 35 — в Арт-резиденции, 28 — в художественной галерее, 5 — в АММА

Таймырский краеведческий музей • Всеми видами музейной деятельности охвачено около 56 тысяч человек • Экспозиции и выставки в музее за год посетили около 22 000 человек • Более 17 тысяч человек пришли на выставки вне музея • Около 6 тысяч человек посетили экспозиции и выставки музея удалённо • Основной музейный фонд составляет 35 тысяч единиц хранения • Общий фонд — 89 тысяч предметов

Таймырский дом народного творчества • За год ТДНТ провел 288 мероприятий • Учреждение посетили 53 839 человек • Прошло 177 мероприятий на выезде, число посетителей — 42 101 человек • Проведено 74 мастер-класса, их участниками стали 2000 человек • Проведено 1025 экскурсий для 3726 посетителей • При ТДНТ работает 19 клубных формирований, в них участвуют около 200 человек

Статистика показывает, насколько музейные пространства популярны у северян

Марина Хорошевская Фото Юлии Римской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Этот уникальный проект реализуется Музеем Норильска совместно с Агентством развития Норильска при поддержке администрации города и компании «Норникель». АММА появится на месте бывшего Дома торговли на ул. Комсомольской, 37, он войдёт в состав музейно–выставочного комплекса.Концепцию АММА начали обсуждать ещё осенью прошлого года. Для разработки эскиза создали рабочую группу, в которую вошли местные и приглашённые специалисты в области архитектуры, современного искусства, музеологии и социологии. На прошлой неделе состоялась их встреча в Норильске. В июне этого года Градостроительному совету предстоит рассмотреть эскизный проект АММА.По словам Ильи Мукосея, московского эксперта в области проведения архитектурных конкурсов, курирующего АММА, все приглашённые архитекторы имеют опыт проектирования музеев. Среди них есть и «старейшины», и молодые архитекторы, победители различных конкурсов, реализовавшие проекты, близкие по тематике АММА. Арх–резиденты приехали в Норильск, чтобы в процессе обсуждений найти оптимальное решение.Уже решено, что в АММА будут кафе, детские и молодёжные зоны. Для расширения выставочного пространства, вероятно, надстроят третий этаж здания, территорию вокруг музея тоже облагородят, — в общем, АММА обещает стать архитектурной доминантой, ключевой частью променада вдоль озера Долгое.Своим мнением о новом объекте поделился норильский архитектор Михаил Волгин. Он готов участвовать в работе над АММА, но больше как практик.– Для меня музей современного искусства — некая лаборатория, мастерская. Думаю, критерии и градация современного искусства в наших условиях должны быть максимально широки. Этот музей должен быть обязательно рассчитан на разные поколения: тех, кто только начинает познавать мир, и тех, кто про него уже что–то понял. Вот на этом стыке, в таком симбиозе есть шанс заполучить некое новое пространство. АММА не должен быть законченным и оформленным раз и навсегда — в нём должны быть городские константы, то, что уже пережито городом, и вместе с этим какая–то вечно изменяющаяся часть... Для наполнения музея и для разработки его формы надо чувствовать вектор, куда двигается искусство сегодня, составить для себя некий культпрогноз: кто что читает, какие выставки посещает, что сегодня в творческих сферах происходит, и насколько может быть интересно и полезно для нашей территории. В этом максимально важна роль местного архитектурного сообщества.В февральской сессии участвовали арт–директор музея современного искусства Сергей Ковалевский, известные российские архитекторы Алексей Козырь, Дмитрий Барьюдин, Даниил Никишин, Ната Татунашвили и другие специалисты. Работали по принципу артели, в экспериментальном формате, его условно назвали «арх–резиденцией». «Предводитель» группы Илья Мукосей признался, что планирует использовать в качестве художественных приёмов даже какие–то несовпадения во взглядах: это, мол, сделает эскиз интереснее.– К команде, сформировавшейся в октябре, присоединились новые участники. Теперь пятеро представляют Москву, один — Красноярск, — рассказал он в интервью «ЗП». — Это не только практикующие архитекторы, но и преподаватели независимой московской архитектурной школы МАРШ, школы дизайна РАНХиГС, одного из самых молодых и развивающихся структурных подразделений академии. Они захотели работать с Норильском, мы, в свою очередь, поняли, что они нам подходят. При этом неоценим опыт местных архитекторов — только они знают, что делать с вашей мерзлотой, сваями, огромным количество снега зимой. Всё это очень важно: с одной стороны, мы понимаем, что музей должен быть оригинален и необычен, с другой — соответствовать природе и климату, в котором будет существовать. И не требовать в первое время капитального ремонта.По словам Ильи Мукосея, на прошлом этапе обсуждения архитекторы сформулировали ряд идей — что–то вроде манифеста. В нём кратко описывается, что здание должно содержать, как функционировать, какие составные части там предусмотрены и в чём их роль. Сейчас ищут архитектурный, визуальный образ АММА. Уже к концу мая появится чёткое представление, как будет выглядеть музей снаружи и внутри, на каждом из этажей.– Для выработки общей идеи хорошо собраться всем вместе, — считает эксперт. — Работая дистанционно, трудно обсуждать общее. К моменту окончания сессии сформируется образ, мы разработаем регламент дальнейшей работы, распределим её между собой. После потребуются небольшие встречи несколько раз в месяц, которые позволят, как говорится, сверять часы.– Очень важно заниматься этим именно здесь: ходить по норильским улицам, видеть эти дома, знать, что из себя представляют фонды Музея Норильска, — подчёркивает куратор проекта. — Пока мы тут, можно, в конце концов, пойти и что–то измерить на любой площадке будущего музея. Когда находишься в этом пространстве, понимаешь, какие образы в городе присутствуют, что из них можно развить, взять за основу, а какие привнести в эту среду. Задача арх–резиденции — тактильно ощутить архитектурные потребности Норильска в применении к новому зданию.На вопрос, будет ли понятен и нужен норильчанам этот музей, Илья, не смущаясь, говорит, что действительно не всегда новое легко понять, «но то, что сложно понять, иногда можно и полюбить»:– Часто любовь — такая парадоксальная штука. Именно поэтому и нам свои чувства по отношению к этому зданию для начала стоит проанализировать, разложить на почти математические составляющие, отрефлексировать, изложить доступным языком. Прекрасно понимаю сегодня, что это здание великолепно, оно нам во многом нравится, но есть и определённые недостатки... Задача сложная. Надеемся, удастся сделать музей, который полюбят горожане.Что касается современного искусства, с этим не только в Норильске сложно — непросто везде. Никто не может рассчитывать, что новую идею примут сразу и все. Уверен, это определённый ресурс для развития. Знаете, когда в городе появляется новая институция, многие к ней присматриваются: зачастую то, что не любишь, на самом деле изучаешь пристальнее, в том числе и для того, чтобы покритиковать, а там, глядишь, найдёшь и достоинства. На этом построена масса сюжетов в кино и литературе, когда с неприязни или даже вражды начинается симпатия. Помните фразу, которой заканчивается знаменитый фильм «Касабланка»: «Это может быть началом прекрасной дружбы!»

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