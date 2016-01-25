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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 30 (28.02.2019)]

 ОБРАТНЫЙ ОТСЧёТ 
Самый трудный год

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.
Норильские «челноки»
Год 1995
Этот год стал, пожалуй, самым тяжёлым и страшным в истории Норильска — слишком много бед, смут и всякого рода опасностей было в это время.
Событие: тяжёлый год
Началась война в Чечне, и в Норильск пришли первые похоронки — в «первую чеченскую» погибли четыре норильчанина. На комбинате шли сокращения, на предприятиях месяцами задерживали зарплату. После аварии на ТЭЦ, произошедшей в ноябре 1994 года, норильские дома впервые остались без тепла в канун зимы — город пережил полномасштабную коммунальную катастрофу. Отношения с краем испортились окончательно, и губернатор Валерий Зубов снял главу норильской администрации Василия Ткачёва. Летом правительство ввело «валютный коридор», что привело к массовому банкротству компаний, принимавших вклады от населения, в городе появились «обманутые вкладчики». Самые панические слухи уже не казались преувеличением, но спасало чувство юмора: шутили по поводу отсутствия тепла, невыплаченной зарплаты и отменённых отпусков. Живы, здоровы — это главное. Фильм «Всё будет хорошо» стал лидером проката 1995 года.
Последствия аварии на ТЭЦ
Профессия: сантехник
Штаб по ликвидации ЧС, начавшейся ещё в предыдущем году, возглавлял замглавы Норильска Олег Бударгин. Жителей города просили не пользоваться водой и не включать обогреватели. Работы шли круглосуточно, создавались дополнительные аварийные бригады, куда сантехников, сварщиков, электриков собирали со всего города.
Помогали в ликвидации последствий аварии и сами жильцы. В банке был открыт оперативный счёт, куда поступали благотворительные взносы. Проблемы Норильска озвучивали на центральных телеканалах, даже заходила речь об эвакуации жителей. Но местные власти с такой постановкой вопроса были категорически не согласны. А человек в телогрейке и с разводным ключом наперевес, персонаж анекдотов и карикатур, внезапно стал настоящим героем дня.
Коммунальные службы после аварии на ТЭЦ оказались завалены заявками, на помощь привезли даже сантехников с материка, но профессионалов всё равно не хватало. Задёрганные сантехники, измученные диспетчеры, отважные сварщики — никогда ещё о коммунальщиках не говорили и не писали так много, как зимой 1994–95 годов.
Серия напитков «Северная вода»
Вещь: бутылка минеральной воды
Не просто вода, а «северная вода», наша, норильская. «Русская северная компания» приступила к розливу бутилированной воды из артезианских источников под брендом «Северное сияние». Чуть позже к норильской минералке добавилась целая линейка безалкогольных напитков — соки и газировки. Появилась мода на кулеры: теперь в каждом уважающем себя офисе была эта полезная новинка.
Строится мечеть
Адрес: улица Севастопольская
После сдачи оганерской больницы была зарегистрирована строительная российско–хорватская фирма «Нортех» («Норильская техника»). Соучредителями её стали хорватское предприятие «Техника» — один из подрядчиков на стройке больницы и СУС НГМК. Это была первая частная фирма, заключившая контракт на строительство в Норильске жилых домов. «Нортех» отремонтировал пострадавший от пожара дом на улице Кирова, 13. Потом в районе улицы Севастопольской началось строительство комплекса элитных домов, которые горожане так и называли: «дома «Нортеха».
Цифра: 170 миллионов долларов
17 ноября состоялся залоговый аукцион, в результате которого принадлежавший государству пакет акций «Норильского никеля» перешёл в залоговое управление банку «Онэксим». Сумма залоговой выплаты составила 170 миллионов долларов. В «Норильском никеле» произошла смена собственника, но главные события, с этим связанные, произойдут уже в следующем году.
Интервью с гастролёрами: группа «Агата Кристи»
Точка на карте: острова Арктического института
Это был год столетнего юбилея радио. В августе в экспедицию на острова в Карском море отправилась группа радиоспортсменов из Новокузнецка, Липецка и Новосибирска. Была там и норильчанка — председатель городского клуба радиолюбителей Виктория Карюкина. Высокоширотную экспедицию «Острова в эфире» посвятили 60–летнему юбилею Норильского комбината.

Фото из архива
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Сегодня начинается голосование за лучший эскиз скульптуры горняка в Талнахе.

НОРИЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ 
Принято считать, что все геологические открытия в окрестностях Норильска были сделаны в прошлом веке. А тем временем в прошлом году норильские геологи вновь стали первооткрывателями месторождения. Об этом «Заполярной правде» рассказал доктор геолого–минералогических наук, академик РАЕН Александр Самойлов.

КУЛЬТПОХОД 
Норильчане отметили в публичной библиотеке Международный день родного языка.

Культура 
В Норильске появится новый архитектурный объект, не похожий ни на один из имеющихся: Арктический музей современного искусства — Arctic Museum of Modern Art (AMMA). На прошлой неделе стартовал очередной этап разработки эскизного проекта здания.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧёТ 
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Так как до первых стартов Универсиады осталось всего ничего, норильчанам–любителям большого спорта и динамичных зрелищ осталось решить для себя лишь один важный вопрос:

Новости:
 28 февраля 2019 
17:59 Начальник норильской Госавтоинспекции в ходе рабочей встречи с руководством и водителями НПОПАТ обсудили ситуацию, связанную с увеличением количества ДТП с участием автобусов.
17:42 Енисейское речное пароходство предоставляет свой флот для проведения мероприятий Универсиады-2019.
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15:43 В многофункциональном центре для предпринимателей прошёл круглый стол на тему «Настоящее и будущее малого и среднего бизнеса города Норильска».
14:13 Прокуратура бьёт тревогу: всё больше доверчивых норильчан становятся жертвами мошенников. И напоминает: граждане, будьте бдительны!
13:17 Большое путешествие огня зимней Универсиады-2019 завершится завтра в Красноярске.
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