[Индекс номера 30 (28.02.2019)]



Универсиада-2019

Праздник юности и силы

Завтра в Красноярске стартует XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Первыми на лёд выйдут хоккеисты, а официальная церемония открытия пройдёт в субботу. Студенческие игры продлятся до 12 марта, на них разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

В авангарде – Красноярье Впервые о том, что Красноярский край может стать местом проведения Всемирной Универсиады, правительство региона сообщило ещё в октябре 2011 года. В Екатеринбурге тоже хотели провести игры, но по правилам две заявки от одной страны подавать нельзя. В итоге предпочтение отдали Красноярску, а окончательное решение было озвучено 9 ноября 2013 года в Брюсселе Международной федерацией университетского спорта (FICU). Помимо Сибири за право принять состязания боролся швейцарский кантон Вале. И вот сейчас Красноярск распахнул двери для молодых спортсменов со всего мира. На предстоящих играх ожидается более трёх тысяч делегатов из 59 государств, в том числе из стран, для которых зимние виды спорта могут считаться экзотикой — это Австралия, Аргентина и Филиппины. В сборной России, насчитывающей 296 спортсменов, самой многочисленной стала делегация Красноярского края — 43 участника, среди которых и бывшая норильчанка, кёрлингистка Анна Веневцева. Представители Красноярья будут бороться за медали в девяти видах спорта, больше всего участников во фристайле и в горнолыжном спорте — восемь и семь атлетов соответственно. Первый комплект медалей спортсмены разыграют уже 3 марта. Большая игра Наш край ещё не принимал соревнования такого уровня, а значит, предстоящее событие обещает стать поистине запоминающимся и массовым. В краевую столицу съедутся более тысячи журналистов, порядка 1,5 миллиарда человек будут следить за состязаниями по телевизору. По прогнозам организаторов, непосредственно со спортивных трибун за Студенческими играми будут наблюдать около 110 тысяч зрителей, по 11 тысяч человек посетят церемонии открытия и закрытия Универсиады. При этом из–за повышенного зрительского интереса Универсиаду откроют дважды — 2 и 3 марта. На второй день артисты полностью повторят программу, но уже без парада участников. Главным режиссёром мероприятия выступит известный фигурист, призёр Олимпийских игр Илья Авербух, в качестве комментаторов приглашены спортивный эксперт Дмитрий Губерниев и чемпионка мира в эстафетном беге Ольга Богословская. В представлении будут задействованы около тысячи человек, в том числе и творческие коллективы края. Особое место в статистике занимают волонтёры — более пяти тысяч человек, прошедших строгий отбор. В их числе и 110 норильчан. Примечательно, что добровольцев искали не один год — всего было подано свыше 40 тысяч заявок, главным требованием, предъявляемым к претендентам, стало их искреннее желание быть причастным к масштабному событию и внести свой вклад в его продвижение. В привлечении всеобщего внимания к спортивному празднику немалую роль сыграла и традиционная эстафета огня, которая стартовала 20 сентября 2018 года (в Международный день студенческого спорта) в Турине. Место было выбрано не случайно. Во–первых, именно в Турине прошла первая Универсиада и, во–вторых, туринский университет — старейший в Италии храм науки. 22 января этого года Норильск стал 18–м по счёту российским городом и первым — в Красноярье, где прошла эстафета. А уже завтра, на 164–й день с начала забега, факел Универсиады прибудет в Красноярск, который станет 30–й и последней точкой маршрута. Цели и средства Организация любого масштабного события требует солидных затрат. Не стала исключением и Универсиада–2019. Ещё в конце 2017 года Счётная палата Красноярского края сообщила, что на подготовку к проведению соревнований предусмотрено 75,3 млрд рублей, из которых 41,3 млрд — средства федерального бюджета, 22,8 млрд — краевого и 11,2 млрд — вложения частных инвесторов. Однако окончательная сумма затрат станет известна только после финала мероприятия. В числе спонсоров Универсиады–2019 — компания «Норникель», которая стала генеральным партнёром игр. Вклад крупнейшего в мире производителя цветных металлов, для которого развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни являются важными элементами социальной политики, составил более 2,5 млрд рублей. «Норникелю» принадлежит и один из крупнейших объектов Универсиады–2019 — фан–парк «Бобровый лог», где пройдут соревнования по горным лыжам — там разыграют девять комплектов медалей в пяти дисциплинах. В общей сложности состязания пройдут на 11 спортивных объектах — все они были приняты комиссией Международного технического комитета. Среди них одна из визитных карточек Красноярска — Дворец спорта имени Ивана Ярыгина (кёрлинг), а также стадион «Енисей» (хоккей с мячом), многофункциональный комплекс «Арена. Север» (шорт– трек и хоккей с шайбой), спортивно–зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск» (фигурное катание), Центральный стадион (культурная программа) и другие сооружения. Церемония открытия Студенческих игр состоится в «Платинум Арене» — здесь зажгут чашу огня Универсиады весом около девяти тонн. Стоимость входного билета — от 800 до 3500 рублей. Посмотреть шоу закрытия игр на той же арене выйдет дороже — от 1000 до 6000 рублей. В зависимости от категории соревнований и расположения зрительских мест на трибунах цена билетов на игры составит от 100 до 1000 рублей. При этом их активно раскупают не только россияне, но и канадцы, американцы, корейцы, немцы, норвежцы... В России лидерами по количеству проданных билетов являются Красноярский край, Москва и Санкт–Петербург. Сам Красноярск за последние годы значительно преобразился: был построен новый терминал аэропорта, который стал первым принятым объектом Универсиады, достроен мост через Енисей, отреставрированы фасады зданий, проложены многие километры новых дорог и развязок. В общей сложности подготовка к Студенческим играм затронула 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. Впервые в истории международных состязаний для создания медалей Универсиады был использован новый алюминиевый сплав, используемый в авиакосмической отрасли и судостроении. На изготовление медалей, украшенных кристаллами Сваровски, понадобилось около тонны сплава, вес каждой награды — около 250 граммов. Всего выпущено 1400 медалей и столько же фирменных значков. Центр притяжения Спортсменов и членов делегаций размещают в Деревне Универсиады, в непосредственной близости к Николаевской сопке и большинству горнолыжных объектов. Деревня открылась в начале этой недели, первыми сюда прибыли сборные России, Японии, США, Канады, Китая, Венгрии... с каждым днём спортсменов становится всё больше, что превращает Деревню в настоящий мультикультурный центр. В афишу культурной программы включили почти триста мероприятий: театральные постановки, концерты, выставки и так далее. Помимо студенческого городка и медицинского центра в состав Деревни входит многофункциональный комплекс. В инфраструктуре, рассчитанной более чем на 3000 гостей, задействованы пять корпусов Сибирского федерального университета, где созданы все условия для комфортного проживания атлетов — есть даже религиозный блок. Иногородних волонтёров размещают в комплексе общежитий для студентов «Перья–1». Но основное преимущество Деревни — её расположение: максимальная удалённость от спортивных объектов — около часа. После окончания Студенческих игр Деревня Универсиады должна стать современным университетским городком международного уровня.

В тему • Первые международные соревнования среди студентов состоялись в 1905 году в США. В 1919 году французом Жаном Птижаном была создана Конфедерация студентов, под эгидой которой в 1923 году в Париже прошли Всемирные студенческие игры — они–то и стали прототипом современной Универсиады. Универсиада, какой мы её знаем, появилась в 1959 году, когда в итальянском Турине были проведены первые Всемирные летние студенческие игры. А уже спустя год французский Шамони принял первые зимние игры. В отличие от олимпийского цикла, исчисляющегося четырёхлетиями, Универсиада проводится каждые два года. Название соревнований происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». • В первой зимней Универсиаде приняли участие 145 спортсменов из 16 стран, которые выявляли сильнейших в пяти видах спорта — лыжных гонках, лыжном двоеборье, горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина и фигурном катании. В Красноярске участники будут состязаться в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноубординг, фристайл, шорт–трек, кёрлинг, фигурное катание, хоккей с шайбой, хоккей с мячом и лыжное ориентирование. При этом последние два вида будут представлены в программе Универсиады впервые. • Чтобы избавить игры от политики, организаторы ещё 60 лет назад постановили: официальный победный гимн будет единым для всех. Им стал студенческий гимн Gaudeamus Igitur, в переводе с латинского — «Давайте возрадуемся». История не сохранила имени автора этой оды и точную дату её появления, но дошедший до нас текст повествует о беззаботной жизни студентов: «Итак, будем веселиться, пока мы молоды!» — гласят строки гимна. • Зимние Универсиады проходили на трёх континентах: в Европе, Азии и Северной Америке. Но чаще всего — в Европе. Абсолютным рекордсменом является Италия — шесть раз. При этом предстоящее событие — третье по счёту, которое принимает Россия. Ранее игры также проходили в Москве и в Казани, в 1973 и в 2013 годах соответственно. В обоих случаях они были летними. Для СССР и России Универсиада всегда являлась значимым событием. Наши спортсмены лишь однажды пропустили игры — в 1967 году в Токио. Универсиаду–2019 бойкотирует Украина. • На предыдущей зимней Универсиаде в Алма–Ате российская сборная заняла первое общекомандное место, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей. Вообще же за всю историю зимних Студенческих игр именно наши спортсмены чаще остальных были лидерами — 17 раз. И лишь однажды, в 1993 году, мы не вошли в призовую тройку, заняв четвёртое место. В Красноярске спортивные эксперты выделяют ТОП–5 претендентов на победу в общем медальном зачёте — Россия, Китай, Япония, Южная Корея и Италия. • Более 20 лет Студенческие игры не имели официальных талисманов. Первый талисман появился только в 1981 году в Испании — им стал весёлый лыжник Копико. Талисман Универсиады–2019 — U–Лайка, символизирующая верность, дружелюбие, радость и неукротимую энергию. Талисман был выбран по итогам открытого интернет–голосования. • Красноярск и раньше становился местом проведения крупных спортивных состязаний. Дважды — в 1982 и 1986 годах — на берегах Енисея проходила зимняя Спартакиада народов СССР.

Михаил Туаев Фото krsk2019.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Впервые о том, что Красноярский край может стать местом проведения Всемирной Универсиады, правительство региона сообщило ещё в октябре 2011 года. В Екатеринбурге тоже хотели провести игры, но по правилам две заявки от одной страны подавать нельзя. В итоге предпочтение отдали Красноярску, а окончательное решение было озвучено 9 ноября 2013 года в Брюсселе Международной федерацией университетского спорта (FICU). Помимо Сибири за право принять состязания боролся швейцарский кантон Вале. И вот сейчас Красноярск распахнул двери для молодых спортсменов со всего мира.На предстоящих играх ожидается более трёх тысяч делегатов из 59 государств, в том числе из стран, для которых зимние виды спорта могут считаться экзотикой — это Австралия, Аргентина и Филиппины. В сборной России, насчитывающей 296 спортсменов, самой многочисленной стала делегация Красноярского края — 43 участника, среди которых и бывшая норильчанка, кёрлингистка Анна Веневцева.Представители Красноярья будут бороться за медали в девяти видах спорта, больше всего участников во фристайле и в горнолыжном спорте — восемь и семь атлетов соответственно. Первый комплект медалей спортсмены разыграют уже 3 марта.Наш край ещё не принимал соревнования такого уровня, а значит, предстоящее событие обещает стать поистине запоминающимся и массовым. В краевую столицу съедутся более тысячи журналистов, порядка 1,5 миллиарда человек будут следить за состязаниями по телевизору.По прогнозам организаторов, непосредственно со спортивных трибун за Студенческими играми будут наблюдать около 110 тысяч зрителей, по 11 тысяч человек посетят церемонии открытия и закрытия Универсиады. При этом из–за повышенного зрительского интереса Универсиаду откроют дважды — 2 и 3 марта. На второй день артисты полностью повторят программу, но уже без парада участников. Главным режиссёром мероприятия выступит известный фигурист, призёр Олимпийских игр Илья Авербух, в качестве комментаторов приглашены спортивный эксперт Дмитрий Губерниев и чемпионка мира в эстафетном беге Ольга Богословская. В представлении будут задействованы около тысячи человек, в том числе и творческие коллективы края.Особое место в статистике занимают волонтёры — более пяти тысяч человек, прошедших строгий отбор. В их числе и 110 норильчан. Примечательно, что добровольцев искали не один год — всего было подано свыше 40 тысяч заявок, главным требованием, предъявляемым к претендентам, стало их искреннее желание быть причастным к масштабному событию и внести свой вклад в его продвижение.В привлечении всеобщего внимания к спортивному празднику немалую роль сыграла и традиционная эстафета огня, которая стартовала 20 сентября 2018 года (в Международный день студенческого спорта) в Турине. Место было выбрано не случайно. Во–первых, именно в Турине прошла первая Универсиада и, во–вторых, туринский университет — старейший в Италии храм науки. 22 января этого года Норильск стал 18–м по счёту российским городом и первым — в Красноярье, где прошла эстафета. А уже завтра, на 164–й день с начала забега, факел Универсиады прибудет в Красноярск, который станет 30–й и последней точкой маршрута.Организация любого масштабного события требует солидных затрат. Не стала исключением и Универсиада–2019. Ещё в конце 2017 года Счётная палата Красноярского края сообщила, что на подготовку к проведению соревнований предусмотрено 75,3 млрд рублей, из которых 41,3 млрд — средства федерального бюджета, 22,8 млрд — краевого и 11,2 млрд — вложения частных инвесторов. Однако окончательная сумма затрат станет известна только после финала мероприятия.В числе спонсоров Универсиады–2019 — компания «Норникель», которая стала генеральным партнёром игр. Вклад крупнейшего в мире производителя цветных металлов, для которого развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни являются важными элементами социальной политики, составил более 2,5 млрд рублей. «Норникелю» принадлежит и один из крупнейших объектов Универсиады–2019 — фан–парк «Бобровый лог», где пройдут соревнования по горным лыжам — там разыграют девять комплектов медалей в пяти дисциплинах.В общей сложности состязания пройдут на 11 спортивных объектах — все они были приняты комиссией Международного технического комитета. Среди них одна из визитных карточек Красноярска — Дворец спорта имени Ивана Ярыгина (кёрлинг), а также стадион «Енисей» (хоккей с мячом), многофункциональный комплекс «Арена. Север» (шорт– трек и хоккей с шайбой), спортивно–зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск» (фигурное катание), Центральный стадион (культурная программа) и другие сооружения.Церемония открытия Студенческих игр состоится в «Платинум Арене» — здесь зажгут чашу огня Универсиады весом около девяти тонн. Стоимость входного билета — от 800 до 3500 рублей. Посмотреть шоу закрытия игр на той же арене выйдет дороже — от 1000 до 6000 рублей.В зависимости от категории соревнований и расположения зрительских мест на трибунах цена билетов на игры составит от 100 до 1000 рублей. При этом их активно раскупают не только россияне, но и канадцы, американцы, корейцы, немцы, норвежцы... В России лидерами по количеству проданных билетов являются Красноярский край, Москва и Санкт–Петербург.Сам Красноярск за последние годы значительно преобразился: был построен новый терминал аэропорта, который стал первым принятым объектом Универсиады, достроен мост через Енисей, отреставрированы фасады зданий, проложены многие километры новых дорог и развязок. В общей сложности подготовка к Студенческим играм затронула 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.Впервые в истории международных состязаний для создания медалей Универсиады был использован новый алюминиевый сплав, используемый в авиакосмической отрасли и судостроении. На изготовление медалей, украшенных кристаллами Сваровски, понадобилось около тонны сплава, вес каждой награды — около 250 граммов. Всего выпущено 1400 медалей и столько же фирменных значков.Спортсменов и членов делегаций размещают в Деревне Универсиады, в непосредственной близости к Николаевской сопке и большинству горнолыжных объектов. Деревня открылась в начале этой недели, первыми сюда прибыли сборные России, Японии, США, Канады, Китая, Венгрии... с каждым днём спортсменов становится всё больше, что превращает Деревню в настоящий мультикультурный центр. В афишу культурной программы включили почти триста мероприятий: театральные постановки, концерты, выставки и так далее.Помимо студенческого городка и медицинского центра в состав Деревни входит многофункциональный комплекс. В инфраструктуре, рассчитанной более чем на 3000 гостей, задействованы пять корпусов Сибирского федерального университета, где созданы все условия для комфортного проживания атлетов — есть даже религиозный блок. Иногородних волонтёров размещают в комплексе общежитий для студентов «Перья–1». Но основное преимущество Деревни — её расположение: максимальная удалённость от спортивных объектов — около часа.После окончания Студенческих игр Деревня Универсиады должна стать современным университетским городком международного уровня.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















