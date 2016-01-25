[Индекс номера 30 (28.02.2019)]



Вопрос недели

За кого болеть будете?

Так как до первых стартов Универсиады осталось всего ничего, норильчанам–любителям большого спорта и динамичных зрелищ осталось решить для себя лишь один важный вопрос:



Лена, волонтёр Универсиады: – Я однозначно буду болеть за Россию. За наших девочек и мальчиков, будущих звёздочек фигурного катания. Элементы в этом виде спорта становятся всё сложнее, и то, что ребята делают, порой кажется за пределом человеческих возможностей. Сложные повороты, вращение, прыжки, актёрская игра, грация и сила. Это невероятно зрелищные состязания, от которых захватывает дух. Кажется, что спортсмены всю свою программу выполняют с лёгкостью, как бы шутя, даря при этом обаятельные улыбки своим поклонникам. Но когда подумаешь о том, какой титанический труд кроется за этой лёгкостью... да ещё в столь юном возрасте. 15, 16, да даже если и 20 лет — это всё же дети. Но какие талантливые и упорные, целеустремлённые и смелые! Российские спортсмены лучшие в фигурном катании, и я желаю им только побед. От Универсиады я жду моря эмоций, адреналина, а как волонтёр — жажду новых знаний. Тем более что я буду работать именно на ледовой арене «Платинум». А сейчас я живу в предвкушении приключений, новых знакомств с людьми и с Красноярском.

Ирина Зеленская, заведующая информационно–библиографическим отделом публичной библиотеки: – Я испытываю большую гордость за то, что такое значимое спортивное событие пройдёт в нашем крае. Мы тоже по–своему готовимся — в библиотеке пройдут книжные выставки, посвящённые развитию спорта в регионе. Хотелось бы после завершения Универсиады услышать рассказы наших волонтёров, других норильчан, побывавших на Универсиаде, о спортивных и культурных событиях и встречах. Надеюсь, что они привезут домой материалы, изданных специально к Универсиаде. А если доведётся смотреть соревнования по телевизору, постараюсь не попустить биатлон и фигурное катание — это мои любимые зимние виды спорта, в которых наши спортсмены всегда отличаются. Пусть так будет и на этот раз!

Александр, активный болельщик: – Я буду следить за лыжными гонками, биатлоном, выступлениями горнолыжников и сноубордистов. Ребята молодые, горячие, амбициозные, и состязания обещают быть интересными и насыщенными, яркими и запоминающимися. Пока сложно назвать конкретные фамилии, поскольку в соревнованиях по этим видам спорта запоминаются какие–то отдельные моменты и эмоции. Впечатление от молодых спортсменов — классное. Они не зашоренные, у них свой стиль. И всё это подкреплено кипучей энергией и энтузиазмом. Я думаю, что Универсиада как раз и откроет нам новые имена и подарит новых звёзд.

Дмитрий Курдуманов, и. о. начальника участка № 35 треста «Норильскэнергоремонт» ННР: – И я, и мои друзья с нетерпением ждём начала Универсиады, тем более приятно, что она проходит в столице края. И мы будем болеть за всех наших спортсменов. Всем участникам–россиянам хотелось бы пожелать побед, но больше всего я буду сопереживать нашим фигуристам. Фигурное катание, на мой взгляд, один из самых красивых видов спорта. Каждый фигурист — это, прежде всего, не только спортсмен, но и художник в своём деле. Меня всегда поражало, с какой лёгкостью и артистизмом они исполняют свои программы, радуют нас, зрителей, пластичностью и красотой элементов. Кажется, что всё так легко и воздушно, а на самом деле фигурное катание — один из самых сложных видов спорта, где от спортсмена требуются и сила, и ловкость, и огромное напряжение и воля к победе. Так что всем удачи и призовых мест.

Наталья Ускова, преподаватель, специалист по связям с общественностью НКИ: – Знаете, я не так уж увлечена спортом, но Универсиада меня очень заинтересовала. Здорово, что туда поехал большой отряд наших волонтёров. А ещё там будет большая культурная программа, в том числе и от самой северной территории нашего края. Я в основном и намерена следить за событиями, связанными с культурной составляющей. Знаю, что организаторы придумали грандиозное ледовое шоу для церемонии открытия состязаний. Поговаривают, что оно будет круче, чем на Олимпиаде в Сочи. Трансляцию этого зрелища жду с нетерпением. Обязательно буду болеть за земляков из Красноярья. Надеюсь, что родная земля им поможет. В наших краях сейчас растёт популярность кёрлинга, в Дудинке даже проводят международный турнир, и, хотя мне этот вид спорта не очень понятен, я уже воспринимаю его как наш, северный. И ещё меня очень радует то, что все новые спортсооружения после завершения Универсиады будут использованы для развития физкультуры и спорта в нашем крае.

Андрей Маснов, и. о. заместителя руководителя ремонтов основных производственных фондов ТОФ ПО «Норильскремонт» ННР: – С нетерпением жду начала Универсиады и очень надеюсь, что наши лыжники поднимутся на пьедестал почёта, что и золотые медали, и серебряные, и бронзовые будут у нас. Я очень люблю этот вид спорта, за динамику, красоту движений и скорость. Я сам когда–то увлекался лыжами, но сейчас из–за занятости, к сожалению, всё реже выхожу на лыжню, поэтому надеюсь хотя бы поболеть за наших. На мой взгляд, лыжные гонки — это вид соревнований, где каждый спортсмен демонстрирует не только свои лучшие физические данные, но и раскрывается как человек. Пройти всю дистанцию лучше и быстрее всех дано не каждому. Не свернуть с пути, когда ветер в лицо, дойти до финиша первым, под силу только по–настоящему крепким духом людям, настоящим спортсменам. Так что, Россия, вперёд!

Говорит эксперт Михаил Голуб, начальник управления по спорту администрации Норильска – Я, наверное, отвечу на этот вопрос так же, как и другие болельщики–россияне: за наших. За всех спортсменов, представляющих страну в каждом виде спорта. Это большая честь и ответственность — выходить на мировую арену и хорошо выполнять свою работу на глазах миллионов зрителей. Соревнования предстоят крупные, и всё же у меня есть свои, наиболее предпочтительные виды спорта. Я как игровик люблю наблюдать именно за игровыми состязаниями. На Универсиаде я с большим удовольствием буду следить за нашими молодыми хоккеистами. Скажу честно, я не знаю их пофамильно — более пристально слежу за нашей взрослой сборной. Но эти ребята — её будущее, не сегодня–завтра они вольются в команду, которая будет представлять Россию на взрослых чемпионатах мира и Олимпиадах, и их имена станут известны всем. Конечно, интересно видеть, как они прибавляют в мастерстве, как играют в молодёжных сборных, показывают себя в Студенческих играх. Кстати, у меня будет возможность увидеть их выступление своими глазами: 1 марта я лечу в Красноярск, где помимо рабочих задач хочу просто насладиться спортивным праздником. А в планах командировки — увидеть спортивные объекты Красноярска, ведь город крайне серьёзно подготовился к Универсиаде; изучить схему обеспечения этого грандиозного мероприятия. Уверен, ряд наработок мы можем перенять и использовать на городском уровне при организации соревнований. Так что помимо стадиона «Енисей», где пройдут хоккейные баталии, обязательно посещу арену «Север», дворец спорта им. И. С. Ярыгина: я получил приглашение побывать на фестивале экстремальных видов спорта, который пройдёт на этой арене. Побываю и на других объектах. Помимо хоккея хотел бы увидеть соревнования по биатлону, фигурному катанию, лыжным гонкам. Но объективно это не получится сделать чисто физически. Многие состязания пересекаются по времени, какие–то можно будет позже посмотреть в трансляции. Так что придётся выбирать. Но в любом случае Универсиада как любое масштабное спортивное событие — это праздник мастерства, соревновательного духа. Она останется в памяти, подарит нам впечатления, которые не сотрутся и через много лет. Я знаю, что некоторые зрители сомневаются, будут ли соревнования достаточно зрелищными, ведь широко известных имён там не столь много, как на Олимпиаде. На самом деле это не совсем так. Например, в нашей сборной, куда вошли 296 спортсменов, есть двукратный чемпион мира сноубордист Дмитрий Логинов, пятикратная чемпионка Европы по шорт–треку Софья Просвирнова и четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун. Но и те спортсмены, чьи фамилии мы пока, может, только раз или два слышали, могут показать фантастические выступления, и мы можем стать их свидетелями! Честно говоря, я уверен в этом — по–другому на таких соревнованиях не бывает. В спорте такое вообще встречается сплошь и рядом — ведь в нём помимо колоссального труда есть место и везению, которое иной раз перевешивает чашу весов в сторону успеха. Так что давайте смотреть, наслаждаться, и — болейте на здоровье!

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я однозначно буду болеть за Россию. За наших девочек и мальчиков, будущих звёздочек фигурного катания. Элементы в этом виде спорта становятся всё сложнее, и то, что ребята делают, порой кажется за пределом человеческих возможностей. Сложные повороты, вращение, прыжки, актёрская игра, грация и сила. Это невероятно зрелищные состязания, от которых захватывает дух. Кажется, что спортсмены всю свою программу выполняют с лёгкостью, как бы шутя, даря при этом обаятельные улыбки своим поклонникам. Но когда подумаешь о том, какой титанический труд кроется за этой лёгкостью... да ещё в столь юном возрасте. 15, 16, да даже если и 20 лет — это всё же дети. Но какие талантливые и упорные, целеустремлённые и смелые! Российские спортсмены лучшие в фигурном катании, и я желаю им только побед. От Универсиады я жду моря эмоций, адреналина, а как волонтёр — жажду новых знаний. Тем более что я буду работать именно на ледовой арене «Платинум». А сейчас я живу в предвкушении приключений, новых знакомств с людьми и с Красноярском.– Я испытываю большую гордость за то, что такое значимое спортивное событие пройдёт в нашем крае. Мы тоже по–своему готовимся — в библиотеке пройдут книжные выставки, посвящённые развитию спорта в регионе. Хотелось бы после завершения Универсиады услышать рассказы наших волонтёров, других норильчан, побывавших на Универсиаде, о спортивных и культурных событиях и встречах. Надеюсь, что они привезут домой материалы, изданных специально к Универсиаде. А если доведётся смотреть соревнования по телевизору, постараюсь не попустить биатлон и фигурное катание — это мои любимые зимние виды спорта, в которых наши спортсмены всегда отличаются. Пусть так будет и на этот раз!– Я буду следить за лыжными гонками, биатлоном, выступлениями горнолыжников и сноубордистов. Ребята молодые, горячие, амбициозные, и состязания обещают быть интересными и насыщенными, яркими и запоминающимися. Пока сложно назвать конкретные фамилии, поскольку в соревнованиях по этим видам спорта запоминаются какие–то отдельные моменты и эмоции. Впечатление от молодых спортсменов — классное. Они не зашоренные, у них свой стиль. И всё это подкреплено кипучей энергией и энтузиазмом. Я думаю, что Универсиада как раз и откроет нам новые имена и подарит новых звёзд.– И я, и мои друзья с нетерпением ждём начала Универсиады, тем более приятно, что она проходит в столице края. И мы будем болеть за всех наших спортсменов. Всем участникам–россиянам хотелось бы пожелать побед, но больше всего я буду сопереживать нашим фигуристам. Фигурное катание, на мой взгляд, один из самых красивых видов спорта. Каждый фигурист — это, прежде всего, не только спортсмен, но и художник в своём деле. Меня всегда поражало, с какой лёгкостью и артистизмом они исполняют свои программы, радуют нас, зрителей, пластичностью и красотой элементов. Кажется, что всё так легко и воздушно, а на самом деле фигурное катание — один из самых сложных видов спорта, где от спортсмена требуются и сила, и ловкость, и огромное напряжение и воля к победе. Так что всем удачи и призовых мест.– Знаете, я не так уж увлечена спортом, но Универсиада меня очень заинтересовала. Здорово, что туда поехал большой отряд наших волонтёров. А ещё там будет большая культурная программа, в том числе и от самой северной территории нашего края. Я в основном и намерена следить за событиями, связанными с культурной составляющей. Знаю, что организаторы придумали грандиозное ледовое шоу для церемонии открытия состязаний. Поговаривают, что оно будет круче, чем на Олимпиаде в Сочи. Трансляцию этого зрелища жду с нетерпением. Обязательно буду болеть за земляков из Красноярья. Надеюсь, что родная земля им поможет. В наших краях сейчас растёт популярность кёрлинга, в Дудинке даже проводят международный турнир, и, хотя мне этот вид спорта не очень понятен, я уже воспринимаю его как наш, северный. И ещё меня очень радует то, что все новые спортсооружения после завершения Универсиады будут использованы для развития физкультуры и спорта в нашем крае.– С нетерпением жду начала Универсиады и очень надеюсь, что наши лыжники поднимутся на пьедестал почёта, что и золотые медали, и серебряные, и бронзовые будут у нас. Я очень люблю этот вид спорта, за динамику, красоту движений и скорость. Я сам когда–то увлекался лыжами, но сейчас из–за занятости, к сожалению, всё реже выхожу на лыжню, поэтому надеюсь хотя бы поболеть за наших.На мой взгляд, лыжные гонки — это вид соревнований, где каждый спортсмен демонстрирует не только свои лучшие физические данные, но и раскрывается как человек. Пройти всю дистанцию лучше и быстрее всех дано не каждому. Не свернуть с пути, когда ветер в лицо, дойти до финиша первым, под силу только по–настоящему крепким духом людям, настоящим спортсменам. Так что, Россия, вперёд!

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