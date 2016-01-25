164–дневная Эстафета огня ХХIХ Всемирной зимней Универсиады подходит к концу. Чуть больше месяца назад огонь принимал Норильск, он стал первым городом края, который встретил Эстафету. Сегодня факел доставили в Красноярск. Это финальная точка маршрута. Завтра в столице региона состоится торжественная церемония открытия Студенческих игр.
Эстафета стартовала в итальянском Турине 20 сентября прошлого года — в Международный день студенческого спорта. Тогда на территории туринского университета факел, изготовленный на красноярском заводе «Вариант–999», зажёг сноубордист, серебряный призёр Олимпиады–2014, посол Студенческих игр Николай Олюнин. После этого огонь, помещённый в специальную колбу, отправился в своё долгое путешествие.
Эстафета была разделена на три этапа: международный, федеральный и региональный. Во время первого — факел побывал в Алма–Ате, столице предыдущей зимней Универсиады, и в китайском Харбине, который принимал зимние Студенческие игры в 2009 году. Российский этап начался 29 сентября в Москве. Факел посетил такие крупные экономические, культурные и спортивные центры страны, как Калининград, Симферополь, Ростов–на–Дону, Грозный, Санкт–Петербург, Архангельск, Казань, Екатеринбург, Владивосток... Везде делегатов Студенческих игр встречали тысячи горожан, при этом эстафета состояла из трёх основных частей: церемония встречи огня, забег факелоносцев и зажжение городской чаши огня Универсиады.
22 января из Хакасии факел прибыл в Норильск, ставший 18–м российским городом и первым в Красноярском крае, принявший эстафету. Огонь по его улицам пронесли руководители города и генерального партнёра Универсиады–2019 — «Норникеля», представители сфер культуры и образования, спортсмены — всего 18 человек. Примечательно, что в Норильске эстафета стартовала на Надеждинском металлургическом заводе, где огонь Студенческих игр «встретился» с пламенем металлургических печей, символизирующих собой промышленный потенциал региона.
В Красноярске эстафета огня начнётся ровно в полдень у библиотеки Сибирского федерального университета. Факелоносцы пробегут по Свободному проспекту, улицам Горденко, Красной Армии и Копылова, а затем по проспекту Мира и Вантовскому мосту. Общая протяжённость маршрута — почти 11 километров. Огонь понесут 70 человек, среди которых президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин, чемпион мира по вольной борьбе Виктор Алексеев, чемпион мира по зимнему триатлону Павел Якимов, другие именитые спортсмены.
Финишируют участники эстафеты на острове Татышева в Парке Универсиады — в этнодеревне «Енисейская Сибирь», где зажгут городскую чашу огня. А завтра, 2 марта, в 20.19 в «Платинум Арене Красноярск» начнётся торжественная церемония открытия Всемирных зимних студенческих игр.Михаил ТуаевФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда