Вот–вот в Красноярске стартует XXIX Всемирная зимняя Универсиада, и мы продолжаем узнавать что–то новое и интересное об этом спортивном событии, которое продлится одиннадцать дней.
И один в поле воин
Информагентство ТАСС пишет о фигуристке Захра Лари из ОАЭ, которая приехала на Универсиаду. Издание сообщает, что 24–летняя спортсменка уже хорошо известна в мире фигурного катания — не только своими выступлениями на международной арене, но и тем, что она выходит на лёд в традиционном для мусульманских женщин головном уборе, хиджабе. Из–за этого Лари ранее подвергалась санкциям. Теперь же Международный союз конькобежцев изменил правила, и девушка, которую тренирует бывшая российская фигуристка Александра Иевлева, сможет отработать свою программу без штрафных баллов.
Захра родилась в Абу–Даби в 1995 году. Её родители, гражданин ОАЭ и американка, познакомились во время учёбы в университете Атланты, а после женитьбы переехали жить в Объединенные Арабские Эмираты, на родину супруга. В 12 лет Захра увидела диснеевский фильм «Принцесса льда» о девочке–подростке, которая сделала выбор между обучением в университете и фигурным катанием в пользу спорта. С тех пор все её мысли были заняты искусством скользить по льду.
Зимние виды спорта набирают в ОАЭ обороты — сейчас на весь мир стал известен «Скай Дубай», горнолыжный парк, расположенный внутри торгового центра. Есть в Дубае и несколько ледовых полей для массового катания, куда с большим удовольствием и местные жители, и туристы приходят приятно и с пользой для здоровья провести время. Появились в последние годы и клубы фигурного катания, проводятся ледовые шоу и турниры.
Но всё–таки идею посвятить свою жизнь фигурному катанию в стране, живущей футболом, всевозможными гонками, скачками и, конечно же, гольфом, мягко говоря, можно назвать довольно смелой. И, тем не менее, юная фигуристка смогла убедить родителей — дело того стоит. Труднее всего пришлось с отцом — увлечение спортом он поддержал, но стремление девушки заниматься фигурным катанием на профессиональном уровне его не особенно радовало.
И всё–таки Захра ежедневно вставала ни свет ни заря, чтобы успеть провести одну тренировку до школы и вторую — после уроков. Какое родительское сердце устоит перед таким рвением? Впрочем, спортсменка не забывала и об учёбе: сейчас она — студентка университета Абу–Даби, изучает вопросы безопасности окружающей среды. Но главная цель в её жизни — выступить на Олимпийских играх.Будущее рядом
Интернет–портал Championat.com сообщает о том, как будут использовать после игр главные спортивные объекты Универсиады.
«Платинум Арена Красноярск», где пройдут церемонии открытия и закрытия игр, а также состязания по фигурному катанию, является самым большим Ледовым дворцом в Красноярске и вторым по величине за Уралом. Его вместимость — более семи тысяч человек. Спорткомплекс легко трансформируется под площадку для проведения культурных мероприятий. После Универсиады «Платинум Арена» станет тренировочной базой хоккейного клуба «Сокол» — она отвечает всем требованиям КХЛ, куда красноярцы стремятся попасть. Также здесь будет работать школа фигурного катания, а через месяц после Студенческих игр на арене уже пройдут концерты известных исполнителей.
На стадионе «Енисей» состоятся игры по хоккею с мячом. Объект отстроили заново в третий раз (первое открытие стадиона состоялось в 1971 году). От старого спорткомплекса осталось только основание, сегодня это удобная крытая площадка для хоккея с мячом. Стадион и целый СПА–комплекс после Универсиады достанутся основному и молодёжному составам хоккейного «Енисея».
Ледовый дворец «Кристалл Арена» возвели к Универсиаде–2019 с нуля в историческом месте Красноярска — до июля 2016 года тут стояло недостроенное здание крайкома КПСС. Именно там может состояться ожидаемый многими хоккейный матч Россия — Канада. Современная ледовая арена трансформируется под площадку для волейбола, баскетбола и даже танцевальных видов спорта. В будущем «Кристалл Арена» станет филиалом школы фигурного катания и хоккея на левобережье города.
В Академии зимних видов спорта, куда входят кластеры «Радуга» и «Сопка», включающие в себя десять спорткомплексов и различных трасс, пройдут соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию на лыжах, сноуборду и фристайлу. «Сопку» и «Радугу» передадут в федеральную собственность, на их базе планируют создать училище олимпийского резерва по шести видам спорта — сноуборд, горные лыжи, фристайл, лыжные гонки, биатлон и спортивное ориентирование.
В принадлежащем генеральному партнеру Универсиады–2019 «Норникелю» фан–парке «Бобровый лог» выявят сильнейших по горным лыжам — разыграют девять комплектов медалей в пяти дисциплинах. Уникальность объекта, общая протяженность трасс которого 9762 метра, заключается в том, что он находится в 20 минутах езды от центра Красноярска — это делает его единственным в России открытым лыжным комплексом в черте города. На случай экстренной эвакуации пострадавших на территории «Бобрового лога» в 2018 году была построена вертолётная площадка для санитарного авиатранспорта. После Универсиады фан–парк будет вновь открыт для любителей активного отдыха, а также для проведения профессиональных соревнований мирового масштаба. Новый спортивно–тренерский блок фан–парка планируется использовать для организации тренировочных занятий по мини–футболу и баскетболу.Внимание на экран
Газета «Наш Красноярский край» рассказывает о том, что на главном региональном телевизионном канале «Енисей», который смотрят около трёх миллионов жителей Красноярья в 578 населённых пунктах, всё готово к трансляции Студенческих игр.
Сотрудники телеканала основательно подготовились к работе в дни спортивного праздника. Свёрстана новая сетка вещания, в которой Универсиаде ежедневно отводится не менее десяти часов. В павильоне, который находится в главном офисе на острове Отдыха, оборудована специальная студия, оформленная в стилистике Универсиады. Она станет настоящим телевизионным штабом: отсюда станут вести прямые включения со спортивных площадок и объектов, где будут работать мобильные съёмочные группы канала. Сюда придут известные в крае люди и спортивные эксперты, чтобы прокомментировать события Универсиады и поделиться своими впечатлениями. Зрители смогут увидеть в прямом эфире интервью с победителями соревнований, их тренерами, зрителями.
А ещё всех зрителей «Енисея» ждут приятные сюрпризы — прямо в студии во время эфира будут разыгрываться сувениры с символикой Универсиады и билеты на мероприятия культурной программы — концерты и спектакли.
– Прежде всего мы будем вести прямые трансляции всех ключевых матчей (финальных и полуфинальных) по хоккею с мячом и шайбой, решающих соревнований по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду и фристайлу, которые, как показывает практика, всегда превращаются в яркие, красочные шоу. Всего запланировано около полусотни таких трансляций. Наш телеканал не обойдёт вниманием ни один вид спорта: зрители увидят на своих экранах и кёрлинг, и спортивное ориентирование, и, конечно, фигурное катание. Мы будем транслировать в прямом эфире церемонии открытия и закрытия Универсиады. Мало того, еще и повторим их на следующий день для тех, кто не сумел посмотреть прямую трансляцию, — сообщили в редакции телеканала.
Свой взглядЯ вспоминаю 2017 год, когда мне, единственному из норильских журналистов, по приглашению Оргкомитета Универсиады–2019 посчастливилось посетить закулисье подготовки к Студенческим играм. В те серые ноябрьские дни краевая столица уже пребывала в предвкушении грандиозного события. Для Универсиады активно строили новые объекты и реконструировали старые. Для десятков иногородних журналистов была организована насыщенная трёхдневная программа с экскурсиями по стройплощадкам. При этом открытость принимающей стороны приятно удивляла. За всё то время, что я и другие мои коллеги находились в Красноярске, никто из организаторов пресс–тура даже не намекнул нам о том, что можно писать, а о чём лучше промолчать. Впрочем, даже при детальном осмотре тех или иных сооружений, как и после общения с ответственными лицами, лично я так и не смог найти в процессе подготовки к спортивному празднику что–либо негативное.Прошло время, и тема Универсиады вновь заинтересовала меня — не столько с профессиональной точки зрения, сколько ввиду простого любопытства. Прочёсывая интернет всю последнюю неделю, я обнаружил что россияне по-разному относятся к Всемирным студенческим играм. Одни ждут Универсиаду с нетерпением и уже обдумывают, за кого болеть, другие переживают — что же будет с наследием спортивного события, а кто-то и вовсе не понимает, отчего Студенческим играм уделяется столько внимания. И если радость первых и тревогу вторых я по большому счёту разделяю, то скептицизм последних меня начинает немного напрягать. И даже не потому, что я не поддерживаю тех людей, для которых поставить под сомнение любое начинание государства — главное дело в жизни. Умиляет то, что Студенческие игры пытаются использовать в политических целях.Конечно, сейчас сложно сказать, какие из спортивных объектов после Универсиады окажутся востребованными на все сто. Однако возведённая инфраструктура Красноярску однозначно пригодится. Так же, как в Сочи, где жители и гости города не нарадуются новым дорогам, развязкам, аэро– и железнодорожным терминалам, красноярцы наверняка тоже с удовольствием приняли обновленный аэропорт. А ведь ещё несколько лет назад Емельяново по уровню удобства никак не соответствовал статусу города–миллионника. Или, к примеру, вряд ли студенты Сибирского федерального университета, в кампусах которого сегодня расположились спортсмены, откажутся от созданной на базе их вуза инфраструктуры. Поэтому можно смело сказать: Универсиада — это хорошо.Признаюсь, я не стану смотреть игры от и до. Не потому, что мне не интересен спорт. Напротив, я его очень люблю. Но так уж сложилось, что практически все мои любимые виды спорта — летние, а фанатом фигурного катания или шорт–трека я, к сожалению, так и не стал. Поэтому я позволю себе пропустить некоторые выступления студентов. Тем не менее я буду держать руку на пульсе событий и регулярно поглядывать на новостные ленты. Особенно мне интересно, как сложатся дела у нашей кёрлингистки, бывшей норильчанки Анны Веневцевой.
Михаил Туаевwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда