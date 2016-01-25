[Индекс номера 31 (01.03.2019)]



УНИВЕРСИАДА–2019

Между нами тает лёд

Вот–вот в Красноярске стартует XXIX Всемирная зимняя Универсиада, и мы продолжаем узнавать что–то новое и интересное об этом спортивном событии, которое продлится одиннадцать дней.













И один в поле воин Информагентство ТАСС пишет о фигуристке Захра Лари из ОАЭ, которая приехала на Универсиаду. Издание сообщает, что 24–летняя спортсменка уже хорошо известна в мире фигурного катания — не только своими выступлениями на международной арене, но и тем, что она выходит на лёд в традиционном для мусульманских женщин головном уборе, хиджабе. Из–за этого Лари ранее подвергалась санкциям. Теперь же Международный союз конькобежцев изменил правила, и девушка, которую тренирует бывшая российская фигуристка Александра Иевлева, сможет отработать свою программу без штрафных баллов. Захра родилась в Абу–Даби в 1995 году. Её родители, гражданин ОАЭ и американка, познакомились во время учёбы в университете Атланты, а после женитьбы переехали жить в Объединенные Арабские Эмираты, на родину супруга. В 12 лет Захра увидела диснеевский фильм «Принцесса льда» о девочке–подростке, которая сделала выбор между обучением в университете и фигурным катанием в пользу спорта. С тех пор все её мысли были заняты искусством скользить по льду. Зимние виды спорта набирают в ОАЭ обороты — сейчас на весь мир стал известен «Скай Дубай», горнолыжный парк, расположенный внутри торгового центра. Есть в Дубае и несколько ледовых полей для массового катания, куда с большим удовольствием и местные жители, и туристы приходят приятно и с пользой для здоровья провести время. Появились в последние годы и клубы фигурного катания, проводятся ледовые шоу и турниры. Но всё–таки идею посвятить свою жизнь фигурному катанию в стране, живущей футболом, всевозможными гонками, скачками и, конечно же, гольфом, мягко говоря, можно назвать довольно смелой. И, тем не менее, юная фигуристка смогла убедить родителей — дело того стоит. Труднее всего пришлось с отцом — увлечение спортом он поддержал, но стремление девушки заниматься фигурным катанием на профессиональном уровне его не особенно радовало. И всё–таки Захра ежедневно вставала ни свет ни заря, чтобы успеть провести одну тренировку до школы и вторую — после уроков. Какое родительское сердце устоит перед таким рвением? Впрочем, спортсменка не забывала и об учёбе: сейчас она — студентка университета Абу–Даби, изучает вопросы безопасности окружающей среды. Но главная цель в её жизни — выступить на Олимпийских играх.









Будущее рядом Интернет–портал Championat.com сообщает о том, как будут использовать после игр главные спортивные объекты Универсиады. «Платинум Арена Красноярск», где пройдут церемонии открытия и закрытия игр, а также состязания по фигурному катанию, является самым большим Ледовым дворцом в Красноярске и вторым по величине за Уралом. Его вместимость — более семи тысяч человек. Спорткомплекс легко трансформируется под площадку для проведения культурных мероприятий. После Универсиады «Платинум Арена» станет тренировочной базой хоккейного клуба «Сокол» — она отвечает всем требованиям КХЛ, куда красноярцы стремятся попасть. Также здесь будет работать школа фигурного катания, а через месяц после Студенческих игр на арене уже пройдут концерты известных исполнителей. На стадионе «Енисей» состоятся игры по хоккею с мячом. Объект отстроили заново в третий раз (первое открытие стадиона состоялось в 1971 году). От старого спорткомплекса осталось только основание, сегодня это удобная крытая площадка для хоккея с мячом. Стадион и целый СПА–комплекс после Универсиады достанутся основному и молодёжному составам хоккейного «Енисея». Ледовый дворец «Кристалл Арена» возвели к Универсиаде–2019 с нуля в историческом месте Красноярска — до июля 2016 года тут стояло недостроенное здание крайкома КПСС. Именно там может состояться ожидаемый многими хоккейный матч Россия — Канада. Современная ледовая арена трансформируется под площадку для волейбола, баскетбола и даже танцевальных видов спорта. В будущем «Кристалл Арена» станет филиалом школы фигурного катания и хоккея на левобережье города. В Академии зимних видов спорта, куда входят кластеры «Радуга» и «Сопка», включающие в себя десять спорткомплексов и различных трасс, пройдут соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию на лыжах, сноуборду и фристайлу. «Сопку» и «Радугу» передадут в федеральную собственность, на их базе планируют создать училище олимпийского резерва по шести видам спорта — сноуборд, горные лыжи, фристайл, лыжные гонки, биатлон и спортивное ориентирование. В принадлежащем генеральному партнеру Универсиады–2019 «Норникелю» фан–парке «Бобровый лог» выявят сильнейших по горным лыжам — разыграют девять комплектов медалей в пяти дисциплинах. Уникальность объекта, общая протяженность трасс которого 9762 метра, заключается в том, что он находится в 20 минутах езды от центра Красноярска — это делает его единственным в России открытым лыжным комплексом в черте города. На случай экстренной эвакуации пострадавших на территории «Бобрового лога» в 2018 году была построена вертолётная площадка для санитарного авиатранспорта. После Универсиады фан–парк будет вновь открыт для любителей активного отдыха, а также для проведения профессиональных соревнований мирового масштаба. Новый спортивно–тренерский блок фан–парка планируется использовать для организации тренировочных занятий по мини–футболу и баскетболу.







Внимание на экран Газета «Наш Красноярский край» рассказывает о том, что на главном региональном телевизионном канале «Енисей», который смотрят около трёх миллионов жителей Красноярья в 578 населённых пунктах, всё готово к трансляции Студенческих игр. Сотрудники телеканала основательно подготовились к работе в дни спортивного праздника. Свёрстана новая сетка вещания, в которой Универсиаде ежедневно отводится не менее десяти часов. В павильоне, который находится в главном офисе на острове Отдыха, оборудована специальная студия, оформленная в стилистике Универсиады. Она станет настоящим телевизионным штабом: отсюда станут вести прямые включения со спортивных площадок и объектов, где будут работать мобильные съёмочные группы канала. Сюда придут известные в крае люди и спортивные эксперты, чтобы прокомментировать события Универсиады и поделиться своими впечатлениями. Зрители смогут увидеть в прямом эфире интервью с победителями соревнований, их тренерами, зрителями. А ещё всех зрителей «Енисея» ждут приятные сюрпризы — прямо в студии во время эфира будут разыгрываться сувениры с символикой Универсиады и билеты на мероприятия культурной программы — концерты и спектакли. – Прежде всего мы будем вести прямые трансляции всех ключевых матчей (финальных и полуфинальных) по хоккею с мячом и шайбой, решающих соревнований по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду и фристайлу, которые, как показывает практика, всегда превращаются в яркие, красочные шоу. Всего запланировано около полусотни таких трансляций. Наш телеканал не обойдёт вниманием ни один вид спорта: зрители увидят на своих экранах и кёрлинг, и спортивное ориентирование, и, конечно, фигурное катание. Мы будем транслировать в прямом эфире церемонии открытия и закрытия Универсиады. Мало того, еще и повторим их на следующий день для тех, кто не сумел посмотреть прямую трансляцию, — сообщили в редакции телеканала.

Свой взгляд Я вспоминаю 2017 год, когда мне, единственному из норильских журналистов, по приглашению Оргкомитета Универсиады–2019 посчастливилось посетить закулисье подготовки к Студенческим играм. В те серые ноябрьские дни краевая столица уже пребывала в предвкушении грандиозного события. Для Универсиады активно строили новые объекты и реконструировали старые. Для десятков иногородних журналистов была организована насыщенная трёхдневная программа с экскурсиями по стройплощадкам. При этом открытость принимающей стороны приятно удивляла. За всё то время, что я и другие мои коллеги находились в Красноярске, никто из организаторов пресс–тура даже не намекнул нам о том, что можно писать, а о чём лучше промолчать. Впрочем, даже при детальном осмотре тех или иных сооружений, как и после общения с ответственными лицами, лично я так и не смог найти в процессе подготовки к спортивному празднику что–либо негативное. Прошло время, и тема Универсиады вновь заинтересовала меня — не столько с профессиональной точки зрения, сколько ввиду простого любопытства. Прочёсывая интернет всю последнюю неделю, я обнаружил что россияне по-разному относятся к Всемирным студенческим играм. Одни ждут Универсиаду с нетерпением и уже обдумывают, за кого болеть, другие переживают — что же будет с наследием спортивного события, а кто-то и вовсе не понимает, отчего Студенческим играм уделяется столько внимания. И если радость первых и тревогу вторых я по большому счёту разделяю, то скептицизм последних меня начинает немного напрягать. И даже не потому, что я не поддерживаю тех людей, для которых поставить под сомнение любое начинание государства — главное дело в жизни. Умиляет то, что Студенческие игры пытаются использовать в политических целях. Конечно, сейчас сложно сказать, какие из спортивных объектов после Универсиады окажутся востребованными на все сто. Однако возведённая инфраструктура Красноярску однозначно пригодится. Так же, как в Сочи, где жители и гости города не нарадуются новым дорогам, развязкам, аэро– и железнодорожным терминалам, красноярцы наверняка тоже с удовольствием приняли обновленный аэропорт. А ведь ещё несколько лет назад Емельяново по уровню удобства никак не соответствовал статусу города–миллионника. Или, к примеру, вряд ли студенты Сибирского федерального университета, в кампусах которого сегодня расположились спортсмены, откажутся от созданной на базе их вуза инфраструктуры. Поэтому можно смело сказать: Универсиада — это хорошо. Признаюсь, я не стану смотреть игры от и до. Не потому, что мне не интересен спорт. Напротив, я его очень люблю. Но так уж сложилось, что практически все мои любимые виды спорта — летние, а фанатом фигурного катания или шорт–трека я, к сожалению, так и не стал. Поэтому я позволю себе пропустить некоторые выступления студентов. Тем не менее я буду держать руку на пульсе событий и регулярно поглядывать на новостные ленты. Особенно мне интересно, как сложатся дела у нашей кёрлингистки, бывшей норильчанки Анны Веневцевой.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Информагентство ТАСС пишет о фигуристке Захра Лари из ОАЭ, которая приехала на Универсиаду. Издание сообщает, что 24–летняя спортсменка уже хорошо известна в мире фигурного катания — не только своими выступлениями на международной арене, но и тем, что она выходит на лёд в традиционном для мусульманских женщин головном уборе, хиджабе. Из–за этого Лари ранее подвергалась санкциям. Теперь же Международный союз конькобежцев изменил правила, и девушка, которую тренирует бывшая российская фигуристка Александра Иевлева, сможет отработать свою программу без штрафных баллов.Захра родилась в Абу–Даби в 1995 году. Её родители, гражданин ОАЭ и американка, познакомились во время учёбы в университете Атланты, а после женитьбы переехали жить в Объединенные Арабские Эмираты, на родину супруга. В 12 лет Захра увидела диснеевский фильм «Принцесса льда» о девочке–подростке, которая сделала выбор между обучением в университете и фигурным катанием в пользу спорта. С тех пор все её мысли были заняты искусством скользить по льду.Зимние виды спорта набирают в ОАЭ обороты — сейчас на весь мир стал известен «Скай Дубай», горнолыжный парк, расположенный внутри торгового центра. Есть в Дубае и несколько ледовых полей для массового катания, куда с большим удовольствием и местные жители, и туристы приходят приятно и с пользой для здоровья провести время. Появились в последние годы и клубы фигурного катания, проводятся ледовые шоу и турниры.Но всё–таки идею посвятить свою жизнь фигурному катанию в стране, живущей футболом, всевозможными гонками, скачками и, конечно же, гольфом, мягко говоря, можно назвать довольно смелой. И, тем не менее, юная фигуристка смогла убедить родителей — дело того стоит. Труднее всего пришлось с отцом — увлечение спортом он поддержал, но стремление девушки заниматься фигурным катанием на профессиональном уровне его не особенно радовало.И всё–таки Захра ежедневно вставала ни свет ни заря, чтобы успеть провести одну тренировку до школы и вторую — после уроков. Какое родительское сердце устоит перед таким рвением? Впрочем, спортсменка не забывала и об учёбе: сейчас она — студентка университета Абу–Даби, изучает вопросы безопасности окружающей среды. Но главная цель в её жизни — выступить на Олимпийских играх.Интернет–портал Championat.com сообщает о том, как будут использовать после игр главные спортивные объекты Универсиады.«Платинум Арена Красноярск», где пройдут церемонии открытия и закрытия игр, а также состязания по фигурному катанию, является самым большим Ледовым дворцом в Красноярске и вторым по величине за Уралом. Его вместимость — более семи тысяч человек. Спорткомплекс легко трансформируется под площадку для проведения культурных мероприятий. После Универсиады «Платинум Арена» станет тренировочной базой хоккейного клуба «Сокол» — она отвечает всем требованиям КХЛ, куда красноярцы стремятся попасть. Также здесь будет работать школа фигурного катания, а через месяц после Студенческих игр на арене уже пройдут концерты известных исполнителей.На стадионе «Енисей» состоятся игры по хоккею с мячом. Объект отстроили заново в третий раз (первое открытие стадиона состоялось в 1971 году). От старого спорткомплекса осталось только основание, сегодня это удобная крытая площадка для хоккея с мячом. Стадион и целый СПА–комплекс после Универсиады достанутся основному и молодёжному составам хоккейного «Енисея».Ледовый дворец «Кристалл Арена» возвели к Универсиаде–2019 с нуля в историческом месте Красноярска — до июля 2016 года тут стояло недостроенное здание крайкома КПСС. Именно там может состояться ожидаемый многими хоккейный матч Россия — Канада. Современная ледовая арена трансформируется под площадку для волейбола, баскетбола и даже танцевальных видов спорта. В будущем «Кристалл Арена» станет филиалом школы фигурного катания и хоккея на левобережье города.В Академии зимних видов спорта, куда входят кластеры «Радуга» и «Сопка», включающие в себя десять спорткомплексов и различных трасс, пройдут соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию на лыжах, сноуборду и фристайлу. «Сопку» и «Радугу» передадут в федеральную собственность, на их базе планируют создать училище олимпийского резерва по шести видам спорта — сноуборд, горные лыжи, фристайл, лыжные гонки, биатлон и спортивное ориентирование.В принадлежащем генеральному партнеру Универсиады–2019 «Норникелю» фан–парке «Бобровый лог» выявят сильнейших по горным лыжам — разыграют девять комплектов медалей в пяти дисциплинах. Уникальность объекта, общая протяженность трасс которого 9762 метра, заключается в том, что он находится в 20 минутах езды от центра Красноярска — это делает его единственным в России открытым лыжным комплексом в черте города. На случай экстренной эвакуации пострадавших на территории «Бобрового лога» в 2018 году была построена вертолётная площадка для санитарного авиатранспорта. После Универсиады фан–парк будет вновь открыт для любителей активного отдыха, а также для проведения профессиональных соревнований мирового масштаба. Новый спортивно–тренерский блок фан–парка планируется использовать для организации тренировочных занятий по мини–футболу и баскетболу.Газета «Наш Красноярский край» рассказывает о том, что на главном региональном телевизионном канале «Енисей», который смотрят около трёх миллионов жителей Красноярья в 578 населённых пунктах, всё готово к трансляции Студенческих игр.Сотрудники телеканала основательно подготовились к работе в дни спортивного праздника. Свёрстана новая сетка вещания, в которой Универсиаде ежедневно отводится не менее десяти часов. В павильоне, который находится в главном офисе на острове Отдыха, оборудована специальная студия, оформленная в стилистике Универсиады. Она станет настоящим телевизионным штабом: отсюда станут вести прямые включения со спортивных площадок и объектов, где будут работать мобильные съёмочные группы канала. Сюда придут известные в крае люди и спортивные эксперты, чтобы прокомментировать события Универсиады и поделиться своими впечатлениями. Зрители смогут увидеть в прямом эфире интервью с победителями соревнований, их тренерами, зрителями.А ещё всех зрителей «Енисея» ждут приятные сюрпризы — прямо в студии во время эфира будут разыгрываться сувениры с символикой Универсиады и билеты на мероприятия культурной программы — концерты и спектакли.– Прежде всего мы будем вести прямые трансляции всех ключевых матчей (финальных и полуфинальных) по хоккею с мячом и шайбой, решающих соревнований по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду и фристайлу, которые, как показывает практика, всегда превращаются в яркие, красочные шоу. Всего запланировано около полусотни таких трансляций. Наш телеканал не обойдёт вниманием ни один вид спорта: зрители увидят на своих экранах и кёрлинг, и спортивное ориентирование, и, конечно, фигурное катание. Мы будем транслировать в прямом эфире церемонии открытия и закрытия Универсиады. Мало того, еще и повторим их на следующий день для тех, кто не сумел посмотреть прямую трансляцию, — сообщили в редакции телеканала.

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