[Индекс номера 31 (01.03.2019)]



ПРОЕКТЫ

Кому благоустройство?

Вчера на заседании общественной комиссии по благоустройству городской среды в 2020 году подвели итоги рейтингового голосования среди горожан, прошедшего с 15 по 24 февраля.

В этот раз в голосовании приняли участие 9224 норильчанина. К сожалению, почти полторы тысячи бюллетеней были забракованы из–за неправильного заполнения. Напомним, в этом году для благоустройства предлагалось четыре адреса: зона отдыха на улице Озерной, 15а (второй этап, первый был реализован в прошлом году), многофункциональный спортивно–досуговый комплекс в Кайеркане на улице Первомайской во дворе домов 12, 14, 16. В Талнахе на пустыре, в районе Рудной, 35а, предполагается создать зону отдыха, как и на пустыре в районе Михайличенко, 6. Самыми активными оказались жители Центрального района. За превращение пустыря Михайличенко, 6, в зону повышенной комфортности проголосовало 3058 горожан. На втором месте талнахцы, 3015 жителей рудной столицы отдали свой голос за благоустройство своей территории. На третьем месте — Оганер. За претворение второго этапа благоустройства зоны отдыха на Озёрной в жизнь отдали свой голос две тысячи человек. В Кайеркане 1963 жителя пожелали для своих ребятишек многофункциональный спортивно–досуговый комплекс на Первомайской. – Это очень хороший результат, и мы от всей души благодарим норильчан за активность, а волонтеров за помощь в организации голосования, — отметил Николай Жигулин, заместитель главы города по городскому хозяйству. Кстати, депутат Владимир Бондарь предложил впредь к волонтёрской работе привлекать и воспитанников социального приюта, что несомненно принесёт пользу и детям, и волонтёрскому движению, с чем согласились все члены комиссии. Напомним, реализация федерального проекта «Формирование современной городской среды», разработанного по инициативе партии «Единая Россия», у нас началась два года назад, в 2017–м. За это время по выбору норильчан уже благоустроены зона отдыха на пр. Ленинском, 37, и ул. Озёрной, 15а, а также территория парка «Озеро Долгое». В этом году на реализацию проектов по благоустройству федеральным бюджетом выделено на десять миллионов больше, чем в прошлом. – Вы знаете, что проект реализуется при совместной финансовой поддержке федерального, краевого и местного бюджетов. Большая часть денег идёт из федеральной казны, местный бюджет участвует двумя процентами. И если в прошлом году было в общем выделено 65 миллионов рублей, то в этом, соответственно, 75, — добавил Жигулин.

Лариса Стецевич www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этот раз в голосовании приняли участие 9224 норильчанина. К сожалению, почти полторы тысячи бюллетеней были забракованы из–за неправильного заполнения.Напомним, в этом году для благоустройства предлагалось четыре адреса: зона отдыха на улице Озерной, 15а (второй этап, первый был реализован в прошлом году), многофункциональный спортивно–досуговый комплекс в Кайеркане на улице Первомайской во дворе домов 12, 14, 16. В Талнахе на пустыре, в районе Рудной, 35а, предполагается создать зону отдыха, как и на пустыре в районе Михайличенко, 6.Самыми активными оказались жители Центрального района. За превращение пустыря Михайличенко, 6, в зону повышенной комфортности проголосовало 3058 горожан.На втором месте талнахцы, 3015 жителей рудной столицы отдали свой голос за благоустройство своей территории.На третьем месте — Оганер. За претворение второго этапа благоустройства зоны отдыха на Озёрной в жизнь отдали свой голос две тысячи человек.В Кайеркане 1963 жителя пожелали для своих ребятишек многофункциональный спортивно–досуговый комплекс на Первомайской.– Это очень хороший результат, и мы от всей души благодарим норильчан за активность, а волонтеров за помощь в организации голосования, — отметил Николай Жигулин, заместитель главы города по городскому хозяйству.Кстати, депутат Владимир Бондарь предложил впредь к волонтёрской работе привлекать и воспитанников социального приюта, что несомненно принесёт пользу и детям, и волонтёрскому движению, с чем согласились все члены комиссии.Напомним, реализация федерального проекта «Формирование современной городской среды», разработанного по инициативе партии «Единая Россия», у нас началась два года назад, в 2017–м. За это время по выбору норильчан уже благоустроены зона отдыха на пр. Ленинском, 37, и ул. Озёрной, 15а, а также территория парка «Озеро Долгое».В этом году на реализацию проектов по благоустройству федеральным бюджетом выделено на десять миллионов больше, чем в прошлом.– Вы знаете, что проект реализуется при совместной финансовой поддержке федерального, краевого и местного бюджетов. Большая часть денег идёт из федеральной казны, местный бюджет участвует двумя процентами. И если в прошлом году было в общем выделено 65 миллионов рублей, то в этом, соответственно, 75, — добавил Жигулин.

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