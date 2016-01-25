Вчера на заседании общественной комиссии по благоустройству городской среды в 2020 году подвели итоги рейтингового голосования среди горожан, прошедшего с 15 по 24 февраля.
В этот раз в голосовании приняли участие 9224 норильчанина. К сожалению, почти полторы тысячи бюллетеней были забракованы из–за неправильного заполнения.
Напомним, в этом году для благоустройства предлагалось четыре адреса: зона отдыха на улице Озерной, 15а (второй этап, первый был реализован в прошлом году), многофункциональный спортивно–досуговый комплекс в Кайеркане на улице Первомайской во дворе домов 12, 14, 16. В Талнахе на пустыре, в районе Рудной, 35а, предполагается создать зону отдыха, как и на пустыре в районе Михайличенко, 6.
Самыми активными оказались жители Центрального района. За превращение пустыря Михайличенко, 6, в зону повышенной комфортности проголосовало 3058 горожан.
На втором месте талнахцы, 3015 жителей рудной столицы отдали свой голос за благоустройство своей территории.
На третьем месте — Оганер. За претворение второго этапа благоустройства зоны отдыха на Озёрной в жизнь отдали свой голос две тысячи человек.
В Кайеркане 1963 жителя пожелали для своих ребятишек многофункциональный спортивно–досуговый комплекс на Первомайской.
– Это очень хороший результат, и мы от всей души благодарим норильчан за активность, а волонтеров за помощь в организации голосования, — отметил Николай Жигулин, заместитель главы города по городскому хозяйству.
Кстати, депутат Владимир Бондарь предложил впредь к волонтёрской работе привлекать и воспитанников социального приюта, что несомненно принесёт пользу и детям, и волонтёрскому движению, с чем согласились все члены комиссии.
Напомним, реализация федерального проекта «Формирование современной городской среды», разработанного по инициативе партии «Единая Россия», у нас началась два года назад, в 2017–м. За это время по выбору норильчан уже благоустроены зона отдыха на пр. Ленинском, 37, и ул. Озёрной, 15а, а также территория парка «Озеро Долгое».
В этом году на реализацию проектов по благоустройству федеральным бюджетом выделено на десять миллионов больше, чем в прошлом.
– Вы знаете, что проект реализуется при совместной финансовой поддержке федерального, краевого и местного бюджетов. Большая часть денег идёт из федеральной казны, местный бюджет участвует двумя процентами. И если в прошлом году было в общем выделено 65 миллионов рублей, то в этом, соответственно, 75, — добавил Жигулин. Лариса Стецевичwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда