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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 31 (01.03.2019)]

 ТРАНСПОРТ 
Остановка по требованию

С 1 марта ужесточаются требования к перевозкам пассажиров в автобусах вместимостью более восьми мест. Теперь лицензирование станет обязательным для всех владельцев автобусов.
Прежде лицензирование касалось только тех, кто выполняет перевозку пассажиров по регулярным маршрутам. Теперь соответствующий документ обязаны получить все владельцы автобусов: в том числе и те, кто работает по заявкам предприятий на коммерческой основе, использует такой транспорт для собственных нужд, когда не взимается оплата за проезд, например, для перевозки членов семьи или работников.
Без лицензии перевозить пассажиров можно в транспорте, который необходим для поддержания общественной безопасности и жизнедеятельности города. К нему относятся автобусы полиции, МЧС, скорой помощи, пожарной охраны, следственных органов и так далее. Не требуют лицензирования и перевозки, которые выполняются вне общественных автодорог или по закрытой территории предприятия.
Основной причиной обязательного лицензирования всех владельцев автобусов стало увеличение ДТП с участием этого вида транспорта на заказных перевозках и перевозках собственных работников как по России, так и в Норильске. В нашем городе за два месяца 2019 года произошло четыре аварии по вине водителей автобусов, в то время как столько же было за весь предыдущий год. Имея лицензию, перевозчик гарантирует: безопасность пассажирам, соответствие оказываемой услуги требованиям установленных нормативов и стандартов, необходимый опыт у водителей.
— Сегодня в Норильске зарегистрировано 76 организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых есть автобусы. На основании лицензии в городе на регулярных маршрутах работают десять перевозчиков: три как юридические лица и семь ИП. Чтобы получить лицензию, перевозчикам необходимо собрать определённые документы и назначить ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. В соответствии с законом аттестация таких лиц проводится в Сибирском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора в Красноярске, а это дополнительные расходы, — сообщил Александр Кровяков, начальник Заполярного отдела Сибирского МУГАДН. — Информация о лицензии с приложением о количестве автобусов будет заноситься в реестр Ространснадзора. Если окажется, что сведения не внесены в реестр, то деятельность перевозчика приравняют к деятельности без соответствующего разрешения и наложат штраф. Согласно проекту постановления, проверки транспортных средств на линии мы должны начать с 1 июля 2019 года. У их владельцев ещё есть время для оформления лицензии.
Несмотря на то что положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами ещё не утверждено, владельцам автобусов необходимо заранее подготовить пакет документов. На проверку их можно подать в Заполярный отдел Сибирского МУГАДН, который находится на ул. 50 лет Октября, 6а. Перечень документов, необходимых для получения лицензии, можно узнать в отделе или на сайтах Госуслуг — gosuslugi.ru или Ространснадзора — rostransnadzor.ru
За отсутствие соответствующего документа перевозчикам грозит административный штраф: для граждан и должностных лиц в размере 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — 100 тысяч; для юридических лиц — 400 тысяч. Если лицензии не окажется и при повторной проверке, то к штрафам добавятся ещё и конфискация транспортного средства или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Наталья Черкашина
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