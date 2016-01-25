[Индекс номера 31 (01.03.2019)]



Общество

Щедра весна блинами

Масленицу в этом году отметят с 4 по 10 марта.

В Музее Норильска в честь праздника в Широкий четверг, 7 марта, в 15 часов откроют выставку «Это нежное снежное кружево» из фондов Елецкого городского краеведческого музея. Вернисаж посвящают и Международному женскому дню, который придётся на масленичную пятницу, которую в народе называют «тёщины вечёрки». А 10 марта, в Прощёное воскресенье, в музее с 13 до 15 часов состоится общегородской фольклорный праздник «Сударыня Масленица. Самая длинная на свете». Гостей ждут мастер–классы и сюрпризы в Ремесленной слободе и развлечения в Масленичном балагане. В 15.30 начнутся уличные гулянья, которые завершатся сжиганием чучела Масленицы на Комсомольской площади в 16 часов. Публичная библиотека 9 марта, в субботу, когда проводят масленичные «золовкины посиделки» с 14 до 16 часов устроит праздничную программу «Гуляй, Масленица!». Пройдёт серия мастер–классов по изготовлению солнышек из солёного теста, славянских браслетов, народных кукол–оберегов, весенних птичек и закладок. Для ребят — конкурсно–игровая программа «В гостях у Веснушки» начнётся в библиотеке имени Саши Петряева в 14 часов. Всех гостей обязательно угостят блинами, испечёнными библиотекарями. Не всё коту Музейный фольклорный праздник «Сударыня Масленица» пройдёт и в Талнахском филиале музея. 10 марта в 15 часов откроются интерактивные площадки, выступят коллективы КДЦ имени Вл. Высоцкого, Талнахской детской школы искусств, ЦВР и школы № 38. Спеть и сплясать, принять участие в мастер–классах и конкурсах сможет каждый желающий, как и угоститься блинами. Также будут представлены выставки «Не всё коту Масленица» художника–преподавателя ТДШИ Андрея Попова и «Весенняя мозаика» педагогов ЦВР. С чучелом Масленицы простятся во время уличной программы во дворе с 16.30 до 17 часов. Подметая снег 10 марта в Кайеркане с 14.00 пройдёт народное гулянье «Широкая Масленица». Впервые праздник состоится на территории новой зоны отдыха — в Малом сквере, расположенном на ул. Надеждинской, в районе домов 3–5. Жители примут участие в народных играх и состязаниях, лотереях и тематических флешмобах. Коллективы КДЦ «Юбилейный», Кайерканской детской школы искусств, Дома детского творчества и Молодёжного центра подарят зрителям яркую концертную программу и возможность проявить себя в рисовании на снегу и метании валенка, поучаствовать в боях подушками и перетягивании каната, а маленьких участников действа на саночках по праздничной площади покатают Богатырский конь и Северный олень. Центральным событием станет традиционный матч по веник–болу (почти хоккей, но вместо шайбы — мяч, а вместо клюшек — веники) между командами «Зимушка» и «Веснянка», состоящими из самых смелых, быстрых и азартных норильских мужчин. Состязание пройдёт под шуточным девизом «Подметай снег, приближай весну!». Впервые в районе под открытым небом состоится выставка собак «Человек — собаке друг». Завершится праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы. Сытная горка Во многих учебных и культурных заведениях Норильска сложились свои традиции празднования Масленицы. В Норильском колледже искусств отмечают постановкой сказок. В «среду–лакомку», 6 марта, в 15 часов в городском Концертном зале покажут костюмированное представление по мотивам сказки «Теремок». Это будет подарок маленьким норильчанам от ансамбля «Печки–лавочки» под руководством Георгия Диденко и Валентины Литвинюк. В гимназии № 7 принято устраивать масленичное соревнование «У кого выше горка». Ребята из начальной школы в каждом классе вместе с родителями и учителями пекут блины, выкладывают их на блюда. Победителем считается тот, чья горка выше. В финале блинами угощают всю школу. А в школе № 8 Масленицу уже больше четверти века празднуют, как и положено, целую неделю! На первом этаже всех встречает кукла Масленица, сшитая выпускниками. На переменках проходит конкурс рисунков, все угощают друг друга блинами, испечёнными дома. В широкий четверг ребята отправятся в дружественную 6–ю школу с поздравлениями. А в Прощёное воскресенье, 10 марта, в полдень в гости придут ветераны ВОВ и жители микрорайона. Им покажут масленичную сказку и танцевальную программу. В завершение все будут водить хоровод на улице, где сожгут Масленицу — символ надоевшей зимы, чтобы поскорее пришла весна.

Ирина Даниленко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Музее Норильска в честь праздника в Широкий четверг, 7 марта, в 15 часов откроют выставку «Это нежное снежное кружево» из фондов Елецкого городского краеведческого музея. Вернисаж посвящают и Международному женскому дню, который придётся на масленичную пятницу, которую в народе называют «тёщины вечёрки». А 10 марта, в Прощёное воскресенье, в музее с 13 до 15 часов состоится общегородской фольклорный праздник «Сударыня Масленица. Самая длинная на свете». Гостей ждут мастер–классы и сюрпризы в Ремесленной слободе и развлечения в Масленичном балагане. В 15.30 начнутся уличные гулянья, которые завершатся сжиганием чучела Масленицы на Комсомольской площади в 16 часов.Публичная библиотека 9 марта, в субботу, когда проводят масленичные «золовкины посиделки» с 14 до 16 часов устроит праздничную программу «Гуляй, Масленица!». Пройдёт серия мастер–классов по изготовлению солнышек из солёного теста, славянских браслетов, народных кукол–оберегов, весенних птичек и закладок. Для ребят — конкурсно–игровая программа «В гостях у Веснушки» начнётся в библиотеке имени Саши Петряева в 14 часов. Всех гостей обязательно угостят блинами, испечёнными библиотекарями.Музейный фольклорный праздник «Сударыня Масленица» пройдёт и в Талнахском филиале музея. 10 марта в 15 часов откроются интерактивные площадки, выступят коллективы КДЦ имени Вл. Высоцкого, Талнахской детской школы искусств, ЦВР и школы № 38. Спеть и сплясать, принять участие в мастер–классах и конкурсах сможет каждый желающий, как и угоститься блинами. Также будут представлены выставки «Не всё коту Масленица» художника–преподавателя ТДШИ Андрея Попова и «Весенняя мозаика» педагогов ЦВР. С чучелом Масленицы простятся во время уличной программы во дворе с 16.30 до 17 часов.10 марта в Кайеркане с 14.00 пройдёт народное гулянье «Широкая Масленица». Впервые праздник состоится на территории новой зоны отдыха — в Малом сквере, расположенном на ул. Надеждинской, в районе домов 3–5. Жители примут участие в народных играх и состязаниях, лотереях и тематических флешмобах. Коллективы КДЦ «Юбилейный», Кайерканской детской школы искусств, Дома детского творчества и Молодёжного центра подарят зрителям яркую концертную программу и возможность проявить себя в рисовании на снегу и метании валенка, поучаствовать в боях подушками и перетягивании каната, а маленьких участников действа на саночках по праздничной площади покатают Богатырский конь и Северный олень. Центральным событием станет традиционный матч по веник–болу (почти хоккей, но вместо шайбы — мяч, а вместо клюшек — веники) между командами «Зимушка» и «Веснянка», состоящими из самых смелых, быстрых и азартных норильских мужчин. Состязание пройдёт под шуточным девизом «Подметай снег, приближай весну!».Впервые в районе под открытым небом состоится выставка собак «Человек — собаке друг». Завершится праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.Во многих учебных и культурных заведениях Норильска сложились свои традиции празднования Масленицы. В Норильском колледже искусств отмечают постановкой сказок. В «среду–лакомку», 6 марта, в 15 часов в городском Концертном зале покажут костюмированное представление по мотивам сказки «Теремок». Это будет подарок маленьким норильчанам от ансамбля «Печки–лавочки» под руководством Георгия Диденко и Валентины Литвинюк.В гимназии № 7 принято устраивать масленичное соревнование «У кого выше горка». Ребята из начальной школы в каждом классе вместе с родителями и учителями пекут блины, выкладывают их на блюда. Победителем считается тот, чья горка выше. В финале блинами угощают всю школу. А в школе № 8 Масленицу уже больше четверти века празднуют, как и положено, целую неделю! На первом этаже всех встречает кукла Масленица, сшитая выпускниками. На переменках проходит конкурс рисунков, все угощают друг друга блинами, испечёнными дома. В широкий четверг ребята отправятся в дружественную 6–ю школу с поздравлениями. А в Прощёное воскресенье, 10 марта, в полдень в гости придут ветераны ВОВ и жители микрорайона. Им покажут масленичную сказку и танцевальную программу. В завершение все будут водить хоровод на улице, где сожгут Масленицу — символ надоевшей зимы, чтобы поскорее пришла весна.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















