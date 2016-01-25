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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 31 (01.03.2019)]

 Есть повод 
Пора собираться на бал

К Международному женскому дню во всех культурно–досуговых учреждениях Норильска 6 марта пройдут концерты.
В Городском центре культуры концерт «БЕРЕГИТЕсь ЖЕНЩИН» начнётся в 18.00. На нём будут представлены невыдуманные истории простого женского счастья норильчанок. Гостей ждёт праздничный вечер в стилизованном арт–кафе в окружении лучших исполнителей города.
В это же время, в 18.00, на сцене культурно–досугового центра «Юбилейный» состоится праздничная программа «Бал красоты». Гости окунутся в чудесную атмосферу весеннего сада, где звучит классическая музыка и благоухают цветы. В фойе пройдёт мастер–класс по изготовлению вееров, цветочных браслетов и брошей. Большая сцена КДЦ превратится в бальный зал, где выступят хореографические, вокальные коллективы и солисты.
В 18.30 в культурно–досуговом центре им. Вл. Высоцкого ведущие праздничной программы «О женщинах — и в шутку, и всерьёз» в юмористической форме раскроют секреты женского обаяния, привлекательности и красоты. Весеннее настроение поддержат творческие коллективы Норильска. Оригинальным украшением праздника станут живые манекены творческого объединения «Северное сияние» Центра внешкольной работы Талнаха. В фойе второго этажа для зрителей будет представлена персональная фотовыставка визажиста Василины Тимчишевой. Участница клубного формирования «Мастер–класс» Илона Орлова поделится секретами по изготовлению эксклюзивного праздничного декора «Весенний венок».
Вход на мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений.

Оксана Кириллова
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164–дневная Эстафета огня ХХIХ Всемирной зимней Универсиады подходит к концу. Чуть больше месяца назад огонь принимал Норильск, он стал первым городом края, который встретил Эстафету. Сегодня факел доставили в Красноярск. Это финальная точка маршрута. Завтра в столице региона состоится торжественная церемония открытия Студенческих игр.

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Есть повод 
К Международному женскому дню во всех культурно–досуговых учреждениях Норильска 6 марта пройдут концерты.

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Новости:
 1 марта 2019 
16:47 В Красноярске завершилась Эстафета огня Универсиады-2019.
16:37 Производительность больше вдвое. На медном заводе заработает новая линия.
14:54 Более 35 тысяч норильчан получили в прошлом году социальную поддержку на оплату жилья.
14:50 Сегодня 56 норильских школьников пополнили ряды «Юнармии».
13:57 На время народных гуляний часть Ленинского проспекта закроют для транспорта.
12:14 Вчера на заседании общественной комиссии по благоустройству городской среды в 2020 году подвели итоги рейтингового голосования среди горожан, прошедшего с 15 по 24 февраля.
10:46 Енисейское речное пароходство предоставляет свой флот для проведения мероприятий Универсиады-2019.
09:57 В Красноярск доставили медали для победителей и призёров Универсиады.
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