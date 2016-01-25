[Индекс номера 31 (01.03.2019)]



Есть повод

Пора собираться на бал

К Международному женскому дню во всех культурно–досуговых учреждениях Норильска 6 марта пройдут концерты.

В Городском центре культуры концерт «БЕРЕГИТЕсь ЖЕНЩИН» начнётся в 18.00. На нём будут представлены невыдуманные истории простого женского счастья норильчанок. Гостей ждёт праздничный вечер в стилизованном арт–кафе в окружении лучших исполнителей города. В это же время, в 18.00, на сцене культурно–досугового центра «Юбилейный» состоится праздничная программа «Бал красоты». Гости окунутся в чудесную атмосферу весеннего сада, где звучит классическая музыка и благоухают цветы. В фойе пройдёт мастер–класс по изготовлению вееров, цветочных браслетов и брошей. Большая сцена КДЦ превратится в бальный зал, где выступят хореографические, вокальные коллективы и солисты. В 18.30 в культурно–досуговом центре им. Вл. Высоцкого ведущие праздничной программы «О женщинах — и в шутку, и всерьёз» в юмористической форме раскроют секреты женского обаяния, привлекательности и красоты. Весеннее настроение поддержат творческие коллективы Норильска. Оригинальным украшением праздника станут живые манекены творческого объединения «Северное сияние» Центра внешкольной работы Талнаха. В фойе второго этажа для зрителей будет представлена персональная фотовыставка визажиста Василины Тимчишевой. Участница клубного формирования «Мастер–класс» Илона Орлова поделится секретами по изготовлению эксклюзивного праздничного декора «Весенний венок». Вход на мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений.

Оксана Кириллова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Городском центре культуры концерт «БЕРЕГИТЕсь ЖЕНЩИН» начнётся в 18.00. На нём будут представлены невыдуманные истории простого женского счастья норильчанок. Гостей ждёт праздничный вечер в стилизованном арт–кафе в окружении лучших исполнителей города.В это же время, в 18.00, на сцене культурно–досугового центра «Юбилейный» состоится праздничная программа «Бал красоты». Гости окунутся в чудесную атмосферу весеннего сада, где звучит классическая музыка и благоухают цветы. В фойе пройдёт мастер–класс по изготовлению вееров, цветочных браслетов и брошей. Большая сцена КДЦ превратится в бальный зал, где выступят хореографические, вокальные коллективы и солисты.В 18.30 в культурно–досуговом центре им. Вл. Высоцкого ведущие праздничной программы «О женщинах — и в шутку, и всерьёз» в юмористической форме раскроют секреты женского обаяния, привлекательности и красоты. Весеннее настроение поддержат творческие коллективы Норильска. Оригинальным украшением праздника станут живые манекены творческого объединения «Северное сияние» Центра внешкольной работы Талнаха. В фойе второго этажа для зрителей будет представлена персональная фотовыставка визажиста Василины Тимчишевой. Участница клубного формирования «Мастер–класс» Илона Орлова поделится секретами по изготовлению эксклюзивного праздничного декора «Весенний венок».Вход на мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений.

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