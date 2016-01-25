[Индекс номера 31 (01.03.2019)]



Презентация

Лидерские качества

В прошлом году в «Норникеле» стартовала обучающая программа, нацеленная на повышение компетенции топ-менеджеров. Занятия вели ведущие российские и иностранные эксперты по лидерству в современном бизнес-пространстве.

Проект для себя В компании, понимая, что без инвестиций в человеческие ресурсы невозможно повышение эффективности производства, решили создать собственный корпоративный проект, который отвечал бы требованиям промышленного гиганта в современных условиях ведения бизнеса. Ещё до старта программы «Лидеры «Норникеля», в сентябре прошлого года, многие руководители прошли обучение в Московской школе управления «Сколково». В новом проекте принимают участие руководители разных функциональных направлений из 16 филиалов и российских организаций корпоративных структур (РОКС), а также московского офиса компании. Программа состоит из нескольких модулей. Первые два включают лекции, семинары и мастер–классы по стратегическому менеджменту, экономике и финансам, корпоративной культуре и управленческим стилям, приёмам лидерской позиции руководителя. Инструменты бережливости Главной темой третьего модуля, прошедшего в феврале этого года в Норильске, стала операционная эффективность и, в частности, инструменты бережливого производства. Принципам бережливого производства лидеров «Норникеля» обучали представители японской компании Toyota Engineering Corporation, Выксунского металлургического завода в Нижегородской области и казахстанского «Кайдзен–центра». Наставники рассказывали о реально работающих инструментах, которые доказали свою эффективность в течение многих лет в разных отраслях мировой экономики, топ–менеджеры также изучали внутренние практики «Норникеля» на примере построения производственной системы Кольской ГМК. Теория в практику После обучения участники третьего модуля «Лидеров «Норникеля» смогут применять полученные знания на конкретных производствах компании: на руднике «Скалистый», Талнахской обогатительной фабрике, медном заводе и в структурных подразделениях «Норильскникельремонта». При этом каждую проектную группу будет сопровождать консультант — специалист по бережливому производству. Участники программы на основе новых знаний будут составлять карту бизнес–процесса по текущему состоянию выбранного производства с указанием выявленных потерь. А затем — карту с применением уже усвоенных в третьем модуле принципов бережливого производства. И после этого будет составлен общий план мероприятий для повышения эффективности. Взгляд со стороны Всех участников программы разделили на шесть рабочих групп. Первые две начали работу над проектами уже 18 февраля. Одна проходила обучение на переделах «Норильскникельремонта», другая — на Талнахской обогатительной фабрике. Как рассказала Анна Брюханова, ведущий эксперт Московского центра содействия изучению международного опыта управления «Кайдзен–центр», которая проводила тренинг по бережливому производству, участники программы осваивали методологию поиска потерь, проводили исследования и искали свои варианты улучшения работы того или иного производственного передела. Для тех десяти человек, кто проходил обучение на ТОФ, объектом исследования стал процесс рудоподготовки на фабрике. – Наша цель: выявить, какие в производственном процессе есть проблемы, с точки зрения бережливого производства, применить инструменты бережливости и предложить фабрике варианты по улучшению работы, — поясняет Анна Брюханова. — Поскольку в группу проекта «Лидеры «Норникеля» включены топ–менеджеры различных подразделений компании, имеющие достаточно обширный и управленческий, и производственный опыт, то они смогли увидеть возможные проблемы под другим углом, так сказать, взглянули на процесс со стороны. – На любом предприятии, если внимательно посмотреть, можно найти направления для улучшения его работы, — вступает в разговор Максим Рябушкин, начальник научно–технического управления Заполярного филиала «Норникеля», эксперт тренинга. — Участники группы выявили несколько точек, где корректировки принесли бы дополнительную пользу производству, в частности, сократили бы простои оборудования. Так как мнение нашей команды и видение специалистов Талнахской обогатительной фабрики практически совпали, то и предложения участников проекта были одобрены руководством ТОФ. — Третий модуль программы на тему «Операционная эффективность» закончился, и сейчас мы на практике реализуем полученные знания, — рассказывает Анна Брюханова. — Ценно, что наши слушатели могут внедрять свои проекты именно в подразделениях компании. Итогом четырёх дней обучения на фабрике стала карта текущего состояния процесса рудоподготовки, выполненная самими участниками. На карте показаны возможные производственные потери, указаны причины появления проблем и перечень мероприятий для их устранения. Также была составлена, в первом приближении, карта будущего состояния процесса рудоподготовки. – Когда мы анализировали цепочку рудоподготовки на ТОФ, то именно на основании скрупулёзного расчёта потерь времени на каждой операции, степени загрузки каждой единицы оборудования и нашли резервы. На фабрике тоже понимали, что именно надо менять, но понимали на производственном уровне как практики, мы же использовали научную методологию, которая учитывает все инструменты бережливого производства. Думаю, во многом благодаря такому подходу проекты, предложенные нами, позволят фабрике повысить эффективность, — уверен Максим Рябушкин. Сейчас проекты находятся на стадии обработки, а 18 апреля они будут представлены в Санкт–Петербурге на финальном этапе программы, где участникам предстоит защищать свои предложения по оптимизации перед высшим руководством «Норникеля».

Лариса Стецевич Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В компании, понимая, что без инвестиций в человеческие ресурсы невозможно повышение эффективности производства, решили создать собственный корпоративный проект, который отвечал бы требованиям промышленного гиганта в современных условиях ведения бизнеса. Ещё до старта программы «Лидеры «Норникеля», в сентябре прошлого года, многие руководители прошли обучение в Московской школе управления «Сколково».В новом проекте принимают участие руководители разных функциональных направлений из 16 филиалов и российских организаций корпоративных структур (РОКС), а также московского офиса компании.Программа состоит из нескольких модулей. Первые два включают лекции, семинары и мастер–классы по стратегическому менеджменту, экономике и финансам, корпоративной культуре и управленческим стилям, приёмам лидерской позиции руководителя.Инструменты бережливостиГлавной темой третьего модуля, прошедшего в феврале этого года в Норильске, стала операционная эффективность и, в частности, инструменты бережливого производства.Принципам бережливого производства лидеров «Норникеля» обучали представители японской компании Toyota Engineering Corporation, Выксунского металлургического завода в Нижегородской области и казахстанского «Кайдзен–центра». Наставники рассказывали о реально работающих инструментах, которые доказали свою эффективность в течение многих лет в разных отраслях мировой экономики, топ–менеджеры также изучали внутренние практики «Норникеля» на примере построения производственной системы Кольской ГМК.После обучения участники третьего модуля «Лидеров «Норникеля» смогут применять полученные знания на конкретных производствах компании: на руднике «Скалистый», Талнахской обогатительной фабрике, медном заводе и в структурных подразделениях «Норильскникельремонта». При этом каждую проектную группу будет сопровождать консультант — специалист по бережливому производству. Участники программы на основе новых знаний будут составлять карту бизнес–процесса по текущему состоянию выбранного производства с указанием выявленных потерь. А затем — карту с применением уже усвоенных в третьем модуле принципов бережливого производства. И после этого будет составлен общий план мероприятий для повышения эффективности.Всех участников программы разделили на шесть рабочих групп. Первые две начали работу над проектами уже 18 февраля. Одна проходила обучение на переделах «Норильскникельремонта», другая — на Талнахской обогатительной фабрике.Как рассказала Анна Брюханова, ведущий эксперт Московского центра содействия изучению международного опыта управления «Кайдзен–центр», которая проводила тренинг по бережливому производству, участники программы осваивали методологию поиска потерь, проводили исследования и искали свои варианты улучшения работы того или иного производственного передела.Для тех десяти человек, кто проходил обучение на ТОФ, объектом исследования стал процесс рудоподготовки на фабрике.– Наша цель: выявить, какие в производственном процессе есть проблемы, с точки зрения бережливого производства, применить инструменты бережливости и предложить фабрике варианты по улучшению работы, — поясняет Анна Брюханова. — Поскольку в группу проекта «Лидеры «Норникеля» включены топ–менеджеры различных подразделений компании, имеющие достаточно обширный и управленческий, и производственный опыт, то они смогли увидеть возможные проблемы под другим углом, так сказать, взглянули на процесс со стороны.– На любом предприятии, если внимательно посмотреть, можно найти направления для улучшения его работы, — вступает в разговор Максим Рябушкин, начальник научно–технического управления Заполярного филиала «Норникеля», эксперт тренинга. — Участники группы выявили несколько точек, где корректировки принесли бы дополнительную пользу производству, в частности, сократили бы простои оборудования. Так как мнение нашей команды и видение специалистов Талнахской обогатительной фабрики практически совпали, то и предложения участников проекта были одобрены руководством ТОФ.— Третий модуль программы на тему «Операционная эффективность» закончился, и сейчас мы на практике реализуем полученные знания, — рассказывает Анна Брюханова. — Ценно, что наши слушатели могут внедрять свои проекты именно в подразделениях компании.Итогом четырёх дней обучения на фабрике стала карта текущего состояния процесса рудоподготовки, выполненная самими участниками. На карте показаны возможные производственные потери, указаны причины появления проблем и перечень мероприятий для их устранения. Также была составлена, в первом приближении, карта будущего состояния процесса рудоподготовки.– Когда мы анализировали цепочку рудоподготовки на ТОФ, то именно на основании скрупулёзного расчёта потерь времени на каждой операции, степени загрузки каждой единицы оборудования и нашли резервы. На фабрике тоже понимали, что именно надо менять, но понимали на производственном уровне как практики, мы же использовали научную методологию, которая учитывает все инструменты бережливого производства. Думаю, во многом благодаря такому подходу проекты, предложенные нами, позволят фабрике повысить эффективность, — уверен Максим Рябушкин.Сейчас проекты находятся на стадии обработки, а 18 апреля они будут представлены в Санкт–Петербурге на финальном этапе программы, где участникам предстоит защищать свои предложения по оптимизации перед высшим руководством «Норникеля».

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