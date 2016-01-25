[Индекс номера 31 (01.03.2019)]



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С 1 января работники имеют право получить освобождение от работы с сохранением среднего заработка на период диспансеризации. Однако норильские медики печально констатируют: горожане неохотно идут в поликлинику. У каждого на то свои причины: нет времени на хождение по врачам, боятся узнать, что больны.

Между тем каждый год эти исследования помогают выявить у пациентов целый ряд серьёзных заболеваний, в том числе на ранней стадии. О том, как пройти диспансеризацию без потери времени и нервов, «Заполярка» попросила рассказать Ольгу Овечкину, и. о. заведующего отделением профилактики поликлиники № 1. В интересах государства С 2013 года в России действует масштабная программа ежегодного медицинского обследования населения. Государство старается привлечь к участию в ней как можно больше граждан. С этой целью с 1 января этого года в Трудовой кодекс были внесены изменения, согласно которым работники, не достигшие предпенсионного возраста, могут брать для диспансеризации один рабочий день раз в три года, а сотрудники предпенсионного и пенсионного возрастов — по два рабочих дня ежегодно. Прежде практика предоставления оплаченного времени для диспансеризации не была обязательной по закону. Использовать эти дни можно только для прохождения диспансеризации — работодатель вправе потребовать справку от терапевта. Необходимо также согласовать с ним дату, когда вы собираетесь отправиться в поликлинику, и написать соответствующее заявление. Кому это надо? Главная задача диспансеризации — выявление тяжёлых заболеваний на ранней стадии, а также определение первичных причин развития тех или иных недугов. По словам медиков, такие обследования помогают вовремя обнаружить онкологию, сахарный диабет, сердечно–сосудистую недостаточность, нарушение мозгового кровообращения, болезни пищеварительного тракта. Диспансеризация — дело добровольное, каждый вправе вовсе отказаться от её прохождения или из предлагаемого списка исключить некоторые обследования по своему желанию. Никаких законодательных санкций за это не предусмотрено. Пройти диспансеризацию в этом году можно тем людям, чей возраст без остатка делится на три. То есть тем, кому исполняется 18, 21, 24, 27, 30 и т. д. лет. А вот вне возраста проходить диспансеризацию могут льготные категории населения (инвалиды ВОВ и участники боевых действий; люди, награжденные знаком отличия «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, которые признаны инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья; узники концлагерей). Ежегодно на обследование ждут норильчан предпенсионного и пенсионного возрастов. Поэтапно Как отметила Ольга Овечкина, диспансеризация отличается от уже знакомых профосмотров тем, что включает более широкие исследования, причём вне зависимости от места работы пациента (без учёта принципа «годен — не годен» для определённой профессии). Процедура предполагает два этапа. Первый, скрининг, позволяет выявить заболевания на ранней стадии и включает осмотр у терапевта, лабораторные и инструментальные исследования. Второй — это дополнительная диагностика, посещение узких специалистов, которые помогут установить точный диагноз у тех, у кого на первом этапе осмотра были выявлены отклонения. Более того, некоторые группы населения должны проходить диспансеризацию чаще — 1 раз в 2 года (с мая 2018 года). Это скрининговое обследование для выявления злокачественных новообразований. Кроме того, пациентам предлагается пройти бесплатное добровольное тестирование на ВИЧ–инфекцию. По словам Ольги Овечкиной, сложностей с приёмом у узких специалистов сегодня в Норильске нет, к врачу попадают все, имеющие направление. Хотя на ряд исследований существует очередь. Результаты – Не стоит думать, что диспансеризация — формальный обход врачей, — говорит Ольга Овечкина. — После обследования каждому пациенту присваивается определённая группа здоровья и составляется алгоритм дальнейших его действий. Нужны дополнительные обследования или, например, консультация терапевта, скажем, по питанию? Мы направим. К работе подключается и Центр здоровья (ул. Кирова, 19), где проводят расширенное консультирование относительно факторов риска развития заболеваний, выявляемых при скрининге, таких как: высокое артериальное давление, избыточная масса тела, повышенный уровень глюкозы в крови и другие. Кстати, хотите верьте, хотите — нет, но опыт многих стран мира показал, что воздействия в течение 10 лет, направленные на снижение распространённости указанных факторов риска, обуславливают снижение смертности в среднем на 55%. По результатам анализов пациентов подразделяют на три подгруппы здоровья. К первой относят тех, кто не имеет хронических заболеваний или факторов риска для их развития. С такими пациентами терапевт проводит краткую профилактическую беседу о здоровом образе жизни. Во вторую группу попадают люди, не имеющие хронических заболеваний, но находящиеся в зоне повышенного риска. Сюда же относятся пациенты с ожирением, повышенным содержанием холестерина в крови и заядлые курильщики (курящие больше 20 сигарет в день). С ними проводится углублённая профилактическая беседа, а при наличии медицинских показаний терапевт может назначить им препараты для коррекции выявленных факторов риска. Пациенты, у которых высок риск развития сердечно–сосудистых заболеваний, подлежат диспансерному наблюдению (в поликлинике или центре здоровья). А к третьей группе относятся все, у кого имеются хронические заболевания или по результатам анализов выявлены отклонения от нормы. Им требуется диспансерное наблюдение или оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Причём в этой группе есть подгруппы «а» и «б». В первую входят те, кто страдает социально значимыми заболеваниями (например, сахарным диабетом, ишемической болезнью, повышенным артериальным давлением, онкологическими и другими заболеваниями). В подгруппу «б» включают тех, у кого выявлены заболевания, не являющиеся социально значимыми, но требующие постановки на учёт (пиелонефрит, гастрит и др.) Сроки По окончании прохождения диспансеризации терапевт выдаст вам справку о дате обследования (по вашему запросу для работодателя). Впрочем, пока, говорит Ольга Овечкина, никто из её пациентов такую справку не попросил. — Возможно, не требует работодатель, или люди обращаются к врачам в свободные от работы дни, не зная об оплачиваемых днях на диспансеризацию, — отмечает она. По заверению Ольги Овечкиной, уложиться в дни, отведённые на диспансеризацию работодателем, вполне реально. — Сделать это можно за один–два дня, останется только на следующий день подойти к терапевту за результатами и справкой. Если у вас имеются свежие результаты анализов (флюорографии, крови), время прохождения медосмотра сокращается. Но если вам требуются исследования, которые выполняются по записи (к примеру, маммография), потребуется больше времени. Но, поверьте, это малая жертва в сравнении с тем, какой эффект для здоровья может иметь подобный обход врачей, — отметила Ольга Овечкина.

Шаг за шагом Памятка для прохождения диспансеризации. • С собой необходимо иметь: паспорт и полис ОМС. Обращаться следует в поликлинику по месту прикрепления: Центральный район — ул. Талнахская, 76, каб. 205, и пр–д Солнечный, 7а, каб. 406, с 8.00 до 20.00; Талнах — ул. Маслова, 5, каб. 120, с 8.00 до 19.30, перерыв с 13.00 до 14.00; Кайеркан — ул. Надеждинская, 15, каб. 201, с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 18.00. • В назначенный день обследования придите в поликлинику утром натощак. В кабинете диспансеризации вам выдадут направление на анализы (на каждом бланке указаны номер кабинета и режим его работы). • Первый этап диспансеризации включает в себя: анкетирование; антропометрию (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчёт индекса массы тела; измерение артериального давления; определение уровня общего холестерина в крови; определение уровня глюкозы в крови (натощак); электрокардиографию; осмотр фельдшером–акушером, цитологическое исследование мазка с шейки матки (для женщин в возрасте от 30 до 60 лет); флюорографию легких; маммографию; исследование кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года); определение простат–специфического антигена (ПСА) в крови (для мужчин в возрасте 45 лет и 51 год); измерение внутриглазного давления 1 раз в 3 года (для граждан в возрасте от 60 лет и старше); определение относительного сердечно–сосудистого риска у граждан в возрасте от 21 года до 39 лет включительно, и абсолютного сердечно–сосудистого риска у граждан в возрасте от 42 до 63 лет включительно; приём врачом–терапевтом по завершении исследований первого этапа диспансеризации. Кстати, в поликлинике № 1 можно пройти диспансеризацию и в субботние дни. Справку выдадут в регистратуре медучреждения по месту прикрепления. • Придите на приём к терапевту. Врач даст разъяснения по результатам диагностики, определит группу здоровья и, если по результатам первого этапа есть подозрение на наличие у вас хронического неинфекционного заболевания или выявлен высокий сердечно–сосудистый риск, участковый врач направит вас на второй этап диспансеризации, длительность прохождения которого зависит от объёма требуемых обследований.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА и Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Между тем каждый год эти исследования помогают выявить у пациентов целый ряд серьёзных заболеваний, в том числе на ранней стадии. О том, как пройти диспансеризацию без потери времени и нервов, «Заполярка» попросила рассказать Ольгу Овечкину, и. о. заведующего отделением профилактики поликлиники № 1.С 2013 года в России действует масштабная программа ежегодного медицинского обследования населения. Государство старается привлечь к участию в ней как можно больше граждан. С этой целью с 1 января этого года в Трудовой кодекс были внесены изменения, согласно которым работники, не достигшие предпенсионного возраста, могут брать для диспансеризации один рабочий день раз в три года, а сотрудники предпенсионного и пенсионного возрастов — по два рабочих дня ежегодно. Прежде практика предоставления оплаченного времени для диспансеризации не была обязательной по закону.Использовать эти дни можно только для прохождения диспансеризации — работодатель вправе потребовать справку от терапевта. Необходимо также согласовать с ним дату, когда вы собираетесь отправиться в поликлинику, и написать соответствующее заявление.Главная задача диспансеризации — выявление тяжёлых заболеваний на ранней стадии, а также определение первичных причин развития тех или иных недугов. По словам медиков, такие обследования помогают вовремя обнаружить онкологию, сахарный диабет, сердечно–сосудистую недостаточность, нарушение мозгового кровообращения, болезни пищеварительного тракта. Диспансеризация — дело добровольное, каждый вправе вовсе отказаться от её прохождения или из предлагаемого списка исключить некоторые обследования по своему желанию. Никаких законодательных санкций за это не предусмотрено.Пройти диспансеризацию в этом году можно тем людям, чей возраст без остатка делится на три. То есть тем, кому исполняется 18, 21, 24, 27, 30 и т. д. лет. А вот вне возраста проходить диспансеризацию могут льготные категории населения (инвалиды ВОВ и участники боевых действий; люди, награжденные знаком отличия «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, которые признаны инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья; узники концлагерей). Ежегодно на обследование ждут норильчан предпенсионного и пенсионного возрастов.Как отметила Ольга Овечкина, диспансеризация отличается от уже знакомых профосмотров тем, что включает более широкие исследования, причём вне зависимости от места работы пациента (без учёта принципа «годен — не годен» для определённой профессии). Процедура предполагает два этапа. Первый, скрининг, позволяет выявить заболевания на ранней стадии и включает осмотр у терапевта, лабораторные и инструментальные исследования. Второй — это дополнительная диагностика, посещение узких специалистов, которые помогут установить точный диагноз у тех, у кого на первом этапе осмотра были выявлены отклонения.Более того, некоторые группы населения должны проходить диспансеризацию чаще — 1 раз в 2 года (с мая 2018 года). Это скрининговое обследование для выявления злокачественных новообразований. Кроме того, пациентам предлагается пройти бесплатное добровольное тестирование на ВИЧ–инфекцию.По словам Ольги Овечкиной, сложностей с приёмом у узких специалистов сегодня в Норильске нет, к врачу попадают все, имеющие направление. Хотя на ряд исследований существует очередь.– Не стоит думать, что диспансеризация — формальный обход врачей, — говорит Ольга Овечкина. — После обследования каждому пациенту присваивается определённая группа здоровья и составляется алгоритм дальнейших его действий. Нужны дополнительные обследования или, например, консультация терапевта, скажем, по питанию? Мы направим. К работе подключается и Центр здоровья (ул. Кирова, 19), где проводят расширенное консультирование относительно факторов риска развития заболеваний, выявляемых при скрининге, таких как: высокое артериальное давление, избыточная масса тела, повышенный уровень глюкозы в крови и другие.Кстати, хотите верьте, хотите — нет, но опыт многих стран мира показал, что воздействия в течение 10 лет, направленные на снижение распространённости указанных факторов риска, обуславливают снижение смертности в среднем на 55%.По результатам анализов пациентов подразделяют на три подгруппы здоровья. К первой относят тех, кто не имеет хронических заболеваний или факторов риска для их развития. С такими пациентами терапевт проводит краткую профилактическую беседу о здоровом образе жизни.Во вторую группу попадают люди, не имеющие хронических заболеваний, но находящиеся в зоне повышенного риска. Сюда же относятся пациенты с ожирением, повышенным содержанием холестерина в крови и заядлые курильщики (курящие больше 20 сигарет в день). С ними проводится углублённая профилактическая беседа, а при наличии медицинских показаний терапевт может назначить им препараты для коррекции выявленных факторов риска. Пациенты, у которых высок риск развития сердечно–сосудистых заболеваний, подлежат диспансерному наблюдению (в поликлинике или центре здоровья).А к третьей группе относятся все, у кого имеются хронические заболевания или по результатам анализов выявлены отклонения от нормы. Им требуется диспансерное наблюдение или оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Причём в этой группе есть подгруппы «а» и «б». В первую входят те, кто страдает социально значимыми заболеваниями (например, сахарным диабетом, ишемической болезнью, повышенным артериальным давлением, онкологическими и другими заболеваниями). В подгруппу «б» включают тех, у кого выявлены заболевания, не являющиеся социально значимыми, но требующие постановки на учёт (пиелонефрит, гастрит и др.)По окончании прохождения диспансеризации терапевт выдаст вам справку о дате обследования (по вашему запросу для работодателя). Впрочем, пока, говорит Ольга Овечкина, никто из её пациентов такую справку не попросил. — Возможно, не требует работодатель, или люди обращаются к врачам в свободные от работы дни, не зная об оплачиваемых днях на диспансеризацию, — отмечает она.По заверению Ольги Овечкиной, уложиться в дни, отведённые на диспансеризацию работодателем, вполне реально. — Сделать это можно за один–два дня, останется только на следующий день подойти к терапевту за результатами и справкой. Если у вас имеются свежие результаты анализов (флюорографии, крови), время прохождения медосмотра сокращается. Но если вам требуются исследования, которые выполняются по записи (к примеру, маммография), потребуется больше времени. Но, поверьте, это малая жертва в сравнении с тем, какой эффект для здоровья может иметь подобный обход врачей, — отметила Ольга Овечкина.

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