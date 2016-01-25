[Индекс номера 31 (01.03.2019)]



Мир увлечений

Комиксы – это серьёзно

Норильчанин Николай Надежин пятый год руководит созданной им студией комиксов и манги. Работы его воспитанников известны в стране, недавно им присудили победу в конкурсе рекламы социальных услуг. Созданы ими и комиксы, посвящённые норильской истории, сейчас они трудятся над биографией знаменитого геолога Николая Урванцева в картинках.

Фото Владимира МАКУШКИНА Николай Надёжин — выпускник школы № 9, окончил Норильскую художественную школу и педагогический колледж. Получил специальность менеджера социально–культурной деятельности в МГУКи. Работал педагогом дополнительного образования в детской телестудии «Перемена». Отец троих детей. * Комикс (от англ. comic — смешной) — рисованные истории, рассказы в картинках.

– Николай, чем вы занимались в телестудии «Перемена»? – Обучал ребят операторскому мастерству и монтажу. Сам учился у наших известных телевизионщиков «Канала 7» Дмитрия и Наталии Дединых, у тележурналиста Виктории Майер. С детьми сделал несколько творческих проектов «Писатели Норильска» как методическое пособие для учителей литературы и краеведения. На студии «Перемена» вышли фильмы о наших поэтах Марке Хасдане, Юрии Бариеве, Эдуарде Нонине. По просьбе администрации города снял фильм о норильском композиторе–любителе Борисе Филоновиче. Все эти работы есть на YouTube в свободном доступе. Мастер-класс в «Родине» Фото Ирины ДАНИЛЕНКО – Почему вы решили учить детей рисовать комиксы? – Я увлёкся этим искусством ещё в детской художественной школе, где учился у Маргариты Черняевой и Александра Слесарева. В начале 1990–х в нашей стране о комиксах мало кто слышал, а мы с соседским парнишкой изводили на них целые тетрадки. А сейчас это перспективное, популярное направление, интересное детям. Я сам создал программу обучения, меня поддержала Тамара Кондик, директор Дома детского творчества. Мы работаем на базе 13–й школы. – Как вы себя чувствуете в качестве единственного популяризатора комиксов в Норильске? – Для меня важно устранить барьер, который люди выстроили по отношению к комиксам. Даже от наших литераторов я слышал, что это нечто низкое. А вы возьмите листок бумаги, вспомните хотя бы простенький анекдот и попробуйте сделать из него комикс. Уверен, что у большинства ничего не получится. Но дети не закомплексованы, они с этим справляются гораздо лучше. Комиксы мне интересны, прежде всего, с точки зрения педагогики. Научить ребёнка рисовать их — сложная задача, хотя я поначалу думал, что это будет просто. Детям, которые умеют придумывать истории, бывает сложно воплотить их в рисунках. Есть ребята, «заточенные» на результат и способные в течение учебного года создать настоящую книжку, а другие рисуют одну страницу полгода и бросают это занятие. Однажды мы с учеником участвовали в научно–практической конференции, где обсуждались мифы о комиксах.Например, многие взрослые уверены, что «истории в картинках» отучают детей от чтения. И нам удалось развенчать это заблуждение, мы даже заняли первое место. Комиксы давно признаны девятым видом искусства во всём мире. В России всплеск интереса к ним идёт последние пятнадцать лет. Моя задача как энтузиаста — преодолеть пропасть между ребятами, увлечёнными созданием графических произведений и миром взрослых, недооценивающих эстетические и воспитательные возможности современных комиксов. – Я видела выпуски вашей студии, посвящённые подвигам наших земляков — танкиста Александра Петряева и милиционера Василия Михайличенко. Языком комикса вы учите говорить ребят об очень серьёзных вещах и событиях. Как они откликаются на такие задачи? – Они с удовольствием берутся за работы по истории Норильска. Я знакомлю их с материалом, мы пишем сценарий, дальше ребёнок рисует, я контролирую, помогаю. У нас есть и история о белой медведице, которую застрелили на руднике «Маяк», я нашёл этот материал в «Заполярной правде». Вышла и документальная книжка комиксов «Норильск. Лето 41– го», — о том, как наш город встретил начало Великой Отечественной войны. Сейчас мы работаем над биографией Николая Урванцева. К нам в студию пришла талантливая девушка Полина Семашко, котора я серьёзно взялась за эту тему. Есть идея издать сборник «История Норильска в комиксах». С наградами от ГИБДД – Я знаю, что вы сотрудничаете с нашей полицией... – Комиксы во всем мире используют как форму социальной рекламы. Инспектор по пропаганде ГИБДД Михаил Назаров предложил нам поучаствовать в конкурсе — сделать необычную рекламу для популяризации портала «Госуслуги». Мы нарисовали три комикса на заданную тему, об этом есть заметка на сайте МВД Красноярского края. Нам очень приятно было получить награды от начальника норильского ГИБДД. Жаль, мы часто не вписываемся в привычный конкурсный формат. В прошлом году с рассказом о Саше Петряеве побывали на фестивале в Дудинке. Заняли первое место, но жюри долго решало — к какой же номинации эту работу отнести. Совместный сборник уральцев и норильчан – А как подружились с уральским Комикс–центром? – Сейчас общению очень помогают соцети. Я открыл группу нашей студии «ВКонтакте». Познакомился с уральцами, стали делиться новостями, они предложили сделать «вдохновляющий сборник комиксов «Объединение». Пока всё печатаю за свой счёт, четыре раза подавал заявки по программе «Норникеля» «Мир новых возможностей», даже попал в финал. Но эта программа не предусматривает издание книг. А комикс, как ни крути, это печатная продукция. – С кем дружите в творческом плане? – Немало проектов реализовали с кинотеатром «Родина». Устраивали развивающе–познавательные встречи перед фильмами, снятыми по комиксам. Организовывали выставки в фойе, проводили мастер– классы, ведь комиксы и кинематограф — очень близкие виды искусства. – Как сейчас обстоят дела в студии? – У нас в четырёх группах занимаются 42 человека от 13 до 18 лет, беру и ребят помладше, если они очень хотят заниматься. Те, кто ходит в студию больше года, уже делают классные книжки. Недавно девятиклассник Витя Лавров создал книжку комиксов, которую подарил своей бабушке. Тему выбрал сам — о правилах выживания в дикой природе. – А что такое «манга»? – Манга — это японские комиксы, а манхва — корейские. На их стилистику сильное влияние оказывает азиатская культура, которая живёт по своим законам. В этих комиксах преимущественно чёрно–белые рисунки, читаются они справа налево. У нас в городе много любителей манги. Хочет ребёнок так рисовать — пусть рисует. Я стремлюсь к тому, чтобы в студии дети могли творчески реализоваться. – Планами поделитесь? – Есть мечта съездить в Москву на большой фестиваль комиксов «КомМиссия» и показать, на что мы способны. Нам уже дважды, увидев работы студии в интернете, предлагали напечатать книжки. Комиксы о Михайличенко и Петряеве, о Норильске начала войны показывали на фестивальных выставках. Конечно, хочется, чтобы вышел наиболее полный сборник. Все, кому я показывал наши работы, хвалят их, но реальной помощи мы пока не получали. Но я всё равно добьюсь своего. – Насколько вообще комиксы популярны в России? – У нас появились издательства, которые выпускают мировые бестселлеры на русском языке. Выходят и произведения российских авторов. Среди авторских комиксов немало биографических — есть даже истории о Карле Марксе и Ленине. Мне интересны документально–исторические, базирующиеся на отечественном материале, «супергероика» уже надоела. Кстати, первый классический комикс «Приключения жёлтого паренька» вышел в конце XIX века в США. Там, понятно, быстро превратили комиксы в доходную нишу поп–культуры. Но и наш русский лубок многие считают протокомиксом, не забудем и о житийных иконах, была и Библия в картинках — для безграмотных. Семья и Норильск – источник вдохновения В революцию немало наших художников эмигрировали в Югославию, где создали свою школу комиксов. А в Советском Союзе такие книги за разлагающую буржуазность критиковал Корней Чуковский. Не дали ход работам талантливого Юрия Лобачёва, которого называют отцом русского комикса. И «Наскальную живопись» Евфросинии Керсновской сравнивают с комиксами, но, думаю, её воспоминания о ГУЛАГе в картинках ближе к лубку. О комиксе у нас в основном судили по картинкам в журнале «Мурзилка», отсюда и пошло мнение о том, что всё это ерунда. Сейчас я пишу материал для конференции «Исследование комиксов». Собираюсь и дальше работать, развиваться. Комикс в России незаслуженно недооценён. А у него безграничный потенциал, который можно и нужно использовать в педагогике. За рубежом издают в такой форме учебники, которые знакомят детей с историей народов и государств, с географией. Очень надеюсь, что и работы нашей студии ещё будут использовать в школах. У нас есть идея сделать серию о норильских воинах–интернационалистах. Надеюсь, что она найдёт понимание и поддержку.

Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Николай Надёжин — выпускник школы № 9, окончил Норильскую художественную школу и педагогический колледж. Получил специальность менеджера социально–культурной деятельности в МГУКи. Работал педагогом дополнительного образования в детской телестудии «Перемена». Отец троих детей.* Комикс (от англ. comic — смешной) — рисованные истории, рассказы в картинках.– Обучал ребят операторскому мастерству и монтажу. Сам учился у наших известных телевизионщиков «Канала 7» Дмитрия и Наталии Дединых, у тележурналиста Виктории Майер. С детьми сделал несколько творческих проектов «Писатели Норильска» как методическое пособие для учителей литературы и краеведения. На студии «Перемена» вышли фильмы о наших поэтах Марке Хасдане, Юрии Бариеве, Эдуарде Нонине. По просьбе администрации города снял фильм о норильском композиторе–любителе Борисе Филоновиче. Все эти работы есть на YouTube в свободном доступе.– Я увлёкся этим искусством ещё в детской художественной школе, где учился у Маргариты Черняевой и Александра Слесарева. В начале 1990–х в нашей стране о комиксах мало кто слышал, а мы с соседским парнишкой изводили на них целые тетрадки. А сейчас это перспективное, популярное направление, интересное детям. Я сам создал программу обучения, меня поддержала Тамара Кондик, директор Дома детского творчества. Мы работаем на базе 13–й школы.– Для меня важно устранить барьер, который люди выстроили по отношению к комиксам. Даже от наших литераторов я слышал, что это нечто низкое. А вы возьмите листок бумаги, вспомните хотя бы простенький анекдот и попробуйте сделать из него комикс. Уверен, что у большинства ничего не получится. Но дети не закомплексованы, они с этим справляются гораздо лучше. Комиксы мне интересны, прежде всего, с точки зрения педагогики. Научить ребёнка рисовать их — сложная задача, хотя я поначалу думал, что это будет просто. Детям, которые умеют придумывать истории, бывает сложно воплотить их в рисунках. Есть ребята, «заточенные» на результат и способные в течение учебного года создать настоящую книжку, а другие рисуют одну страницу полгода и бросают это занятие. Однажды мы с учеником участвовали в научно–практической конференции, где обсуждались мифы о комиксах.Например, многие взрослые уверены, что «истории в картинках» отучают детей от чтения. И нам удалось развенчать это заблуждение, мы даже заняли первое место.Комиксы давно признаны девятым видом искусства во всём мире. В России всплеск интереса к ним идёт последние пятнадцать лет. Моя задача как энтузиаста — преодолеть пропасть между ребятами, увлечёнными созданием графических произведений и миром взрослых, недооценивающих эстетические и воспитательные возможности современных комиксов.– Они с удовольствием берутся за работы по истории Норильска. Я знакомлю их с материалом, мы пишем сценарий, дальше ребёнок рисует, я контролирую, помогаю. У нас есть и история о белой медведице, которую застрелили на руднике «Маяк», я нашёл этот материал в «Заполярной правде». Вышла и документальная книжка комиксов «Норильск. Лето 41– го», — о том, как наш город встретил начало Великой Отечественной войны. Сейчас мы работаем над биографией Николая Урванцева. К нам в студию пришла талантливая девушка Полина Семашко, котора я серьёзно взялась за эту тему. Есть идея издать сборник «История Норильска в комиксах».– Комиксы во всем мире используют как форму социальной рекламы. Инспектор по пропаганде ГИБДД Михаил Назаров предложил нам поучаствовать в конкурсе — сделать необычную рекламу для популяризации портала «Госуслуги». Мы нарисовали три комикса на заданную тему, об этом есть заметка на сайте МВД Красноярского края. Нам очень приятно было получить награды от начальника норильского ГИБДД. Жаль, мы часто не вписываемся в привычный конкурсный формат. В прошлом году с рассказом о Саше Петряеве побывали на фестивале в Дудинке. Заняли первое место, но жюри долго решало — к какой же номинации эту работу отнести.– Сейчас общению очень помогают соцети. Я открыл группу нашей студии «ВКонтакте». Познакомился с уральцами, стали делиться новостями, они предложили сделать «вдохновляющий сборник комиксов «Объединение». Пока всё печатаю за свой счёт, четыре раза подавал заявки по программе «Норникеля» «Мир новых возможностей», даже попал в финал. Но эта программа не предусматривает издание книг. А комикс, как ни крути, это печатная продукция.– Немало проектов реализовали с кинотеатром «Родина». Устраивали развивающе–познавательные встречи перед фильмами, снятыми по комиксам. Организовывали выставки в фойе, проводили мастер– классы, ведь комиксы и кинематограф — очень близкие виды искусства.– У нас в четырёх группах занимаются 42 человека от 13 до 18 лет, беру и ребят помладше, если они очень хотят заниматься. Те, кто ходит в студию больше года, уже делают классные книжки. Недавно девятиклассник Витя Лавров создал книжку комиксов, которую подарил своей бабушке. Тему выбрал сам — о правилах выживания в дикой природе.– Манга — это японские комиксы, а манхва — корейские. На их стилистику сильное влияние оказывает азиатская культура, которая живёт по своим законам. В этих комиксах преимущественно чёрно–белые рисунки, читаются они справа налево. У нас в городе много любителей манги. Хочет ребёнок так рисовать — пусть рисует. Я стремлюсь к тому, чтобы в студии дети могли творчески реализоваться.– Есть мечта съездить в Москву на большой фестиваль комиксов «КомМиссия» и показать, на что мы способны. Нам уже дважды, увидев работы студии в интернете, предлагали напечатать книжки. Комиксы о Михайличенко и Петряеве, о Норильске начала войны показывали на фестивальных выставках. Конечно, хочется, чтобы вышел наиболее полный сборник. Все, кому я показывал наши работы, хвалят их, но реальной помощи мы пока не получали. Но я всё равно добьюсь своего.– У нас появились издательства, которые выпускают мировые бестселлеры на русском языке. Выходят и произведения российских авторов. Среди авторских комиксов немало биографических — есть даже истории о Карле Марксе и Ленине. Мне интересны документально–исторические, базирующиеся на отечественном материале, «супергероика» уже надоела. Кстати, первый классический комикс «Приключения жёлтого паренька» вышел в конце XIX века в США. Там, понятно, быстро превратили комиксы в доходную нишу поп–культуры. Но и наш русский лубок многие считают протокомиксом, не забудем и о житийных иконах, была и Библия в картинках — для безграмотных.В революцию немало наших художников эмигрировали в Югославию, где создали свою школу комиксов. А в Советском Союзе такие книги за разлагающую буржуазность критиковал Корней Чуковский. Не дали ход работам талантливого Юрия Лобачёва, которого называют отцом русского комикса. И «Наскальную живопись» Евфросинии Керсновской сравнивают с комиксами, но, думаю, её воспоминания о ГУЛАГе в картинках ближе к лубку. О комиксе у нас в основном судили по картинкам в журнале «Мурзилка», отсюда и пошло мнение о том, что всё это ерунда.Сейчас я пишу материал для конференции «Исследование комиксов». Собираюсь и дальше работать, развиваться. Комикс в России незаслуженно недооценён. А у него безграничный потенциал, который можно и нужно использовать в педагогике. За рубежом издают в такой форме учебники, которые знакомят детей с историей народов и государств, с географией. Очень надеюсь, что и работы нашей студии ещё будут использовать в школах. У нас есть идея сделать серию о норильских воинах–интернационалистах. Надеюсь, что она найдёт понимание и поддержку.

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