[Индекс номера 32 (05.03.2019)]



Символ Арктики

В просветительском центре «Белый мишка» отпраздновали Международный день белого медведя – символа Норильска.

Центр «Белый мишка» был создан в октябре прошлого года. Там норильским школьникам на бесплатных занятиях рассказывают о белых медведях и других обитателях Заполярья и Арктики. Восемь групп первоклашек на творческих занятиях лепят, рисуют и мастерят мишек, учатся делать компьютерные мультики, таким нестандартным способом узнавая об экологии Арктики. Работа просветительского центра — это часть большой программы «Сохраним белого медведя», которую сообща ведут Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и экологический фонд Сибирского федерального университета. В неё входит и исследование учёными трёх российских популяций белого медведя — карско–баренцовоморской, лаптевской и чукотско–аляскинской и антибраконьерская кампания по защите занесённого в Красную книгу хищника. Белый медведь — символ не только Арктики, но и Норильска, недаром он изображён на гербе нашего города. Именно поэтому Норильск был выбран стартовой площадкой работы центра «Белый мишка», рассказывает координатор проекта из экспертного центра «ПОРА» Олеся Кужель. — Белый медведь олицетворяет уникальную природу Арктики. Наша учебная программа была разработана специалистами Сибирского федерального университета таким образом, что на уроках мы изучаем не только белого мишку, но и весь арктический животный мир, рассказываем детям, почему важно беречь природу. Также ученики узнают многое о культуре коренных малочисленных народов Севера и истории малой родины. У нас большие планы: расширять наши просветительские программы, охватывая учеников средних и старших классов. Хотим расширить и географию проекта, скоро он начнёт действовать в Мурманске. На празднике родители и дети посмотрели фильмы о герое дня, увидели фотовыставку «Портрет белого медведя», организованную Объединённой дирекцией заповедников Таймыра, побывали в «виртуальной Арктике» благодаря мобильному приложению, разработанному специально для просветительского центра. Надев очки виртуальной реальности, гости праздника могли «познакомиться» с белым мишкой и его соседями по Арктике, помочь найти медведю пропитание и поплавать с белухами. Как отмечают организаторы, белый медведь в Норильске не новичок. На гербе города он появился в 1972 году. За основу был взят рисунок художника Виктора Лещука: фигура медведя, держащего над головой ключ, символизировала мощь высоких широт и ключ к богатствам Севера. Но белый медведь в Норильске присутствует не только на гербе. На улицах города, например, в разные годы стояло минимум семь скульптур белых медведей. Первые четыре с середины 1940–х годов украшали фонтан на стадионе «Динамо» в Старом городе. Ещё один мишка — с мячом в лапах — в те же годы стоял у Дома физкультуры, эта скульптура отражала любовь северян к спорту. Шестая фигура — белого медведя, разрывающего нерпу, — летом 1958 года была установлена в центре Гвардейской площади, а затем переехала в Комсомольский парк и обосновалась позади бассейна. С 2008 года скульптура белой медведицы украшает площадь Металлургов. Её авторы — дизайнер Александр Соболев и архитектор Ирина Соболева. Эта фигура имеет реальный прототип: неподалёку от места её установки, в доме № 17 на площади Металлургов, жил автор фильмов о животных Арктики, кинооператор Юрий Ледин. В 1974 году в его квартире вместе с его семьёй почти год обитала медведица Айка, героиня его фильма «Белый медведь». И ещё один медведь фигурировал в истории Норильска. Сегодня многие считают эту историю легендой, но в апреле 1979 года в Талнах «своим ходом» из Арктики пришла молодая белая медведица. Это была уникальная ситуация, она сбилась с обычного пути миграции и прошла не менее 500 километров. В поисках пищи медведица зашла на территорию склада взрывчатых веществ рудника «Маяк», напугала охранниц и была застрелена милиционерами. В городе поднялась шумиха, учёные уверяли, что краснокнижного хищника можно было поймать и вернуть на родину. Возможно, если бы в 1970–х годах в Норильске существовал аналогичный нынешнему просветительский центр, редкого зверя не встретили бы градом свинца.

Светлана Гунина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Центр «Белый мишка» был создан в октябре прошлого года. Там норильским школьникам на бесплатных занятиях рассказывают о белых медведях и других обитателях Заполярья и Арктики. Восемь групп первоклашек на творческих занятиях лепят, рисуют и мастерят мишек, учатся делать компьютерные мультики, таким нестандартным способом узнавая об экологии Арктики. Работа просветительского центра — это часть большой программы «Сохраним белого медведя», которую сообща ведут Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и экологический фонд Сибирского федерального университета. В неё входит и исследование учёными трёх российских популяций белого медведя — карско–баренцовоморской, лаптевской и чукотско–аляскинской и антибраконьерская кампания по защите занесённого в Красную книгу хищника.Белый медведь — символ не только Арктики, но и Норильска, недаром он изображён на гербе нашего города. Именно поэтому Норильск был выбран стартовой площадкой работы центра «Белый мишка», рассказывает координатор проекта из экспертного центра «ПОРА» Олеся Кужель.— Белый медведь олицетворяет уникальную природу Арктики. Наша учебная программа была разработана специалистами Сибирского федерального университета таким образом, что на уроках мы изучаем не только белого мишку, но и весь арктический животный мир, рассказываем детям, почему важно беречь природу. Также ученики узнают многое о культуре коренных малочисленных народов Севера и истории малой родины. У нас большие планы: расширять наши просветительские программы, охватывая учеников средних и старших классов. Хотим расширить и географию проекта, скоро он начнёт действовать в Мурманске.На празднике родители и дети посмотрели фильмы о герое дня, увидели фотовыставку «Портрет белого медведя», организованную Объединённой дирекцией заповедников Таймыра, побывали в «виртуальной Арктике» благодаря мобильному приложению, разработанному специально для просветительского центра. Надев очки виртуальной реальности, гости праздника могли «познакомиться» с белым мишкой и его соседями по Арктике, помочь найти медведю пропитание и поплавать с белухами.Как отмечают организаторы, белый медведь в Норильске не новичок. На гербе города он появился в 1972 году. За основу был взят рисунок художника Виктора Лещука: фигура медведя, держащего над головой ключ, символизировала мощь высоких широт и ключ к богатствам Севера. Но белый медведь в Норильске присутствует не только на гербе. На улицах города, например, в разные годы стояло минимум семь скульптур белых медведей. Первые четыре с середины 1940–х годов украшали фонтан на стадионе «Динамо» в Старом городе. Ещё один мишка — с мячом в лапах — в те же годы стоял у Дома физкультуры, эта скульптура отражала любовь северян к спорту. Шестая фигура — белого медведя, разрывающего нерпу, — летом 1958 года была установлена в центре Гвардейской площади, а затем переехала в Комсомольский парк и обосновалась позади бассейна. С 2008 года скульптура белой медведицы украшает площадь Металлургов. Её авторы — дизайнер Александр Соболев и архитектор Ирина Соболева.Эта фигура имеет реальный прототип: неподалёку от места её установки, в доме № 17 на площади Металлургов, жил автор фильмов о животных Арктики, кинооператор Юрий Ледин. В 1974 году в его квартире вместе с его семьёй почти год обитала медведица Айка, героиня его фильма «Белый медведь».И ещё один медведь фигурировал в истории Норильска. Сегодня многие считают эту историю легендой, но в апреле 1979 года в Талнах «своим ходом» из Арктики пришла молодая белая медведица. Это была уникальная ситуация, она сбилась с обычного пути миграции и прошла не менее 500 километров. В поисках пищи медведица зашла на территорию склада взрывчатых веществ рудника «Маяк», напугала охранниц и была застрелена милиционерами. В городе поднялась шумиха, учёные уверяли, что краснокнижного хищника можно было поймать и вернуть на родину. Возможно, если бы в 1970–х годах в Норильске существовал аналогичный нынешнему просветительский центр, редкого зверя не встретили бы градом свинца.

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