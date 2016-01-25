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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 32 (05.03.2019)]

Символ Арктики

В просветительском центре «Белый мишка» отпраздновали Международный день белого медведя – символа Норильска.
Центр «Белый мишка» был создан в октябре прошлого года. Там норильским школьникам на бесплатных занятиях рассказывают о белых медведях и других обитателях Заполярья и Арктики. Восемь групп первоклашек на творческих занятиях лепят, рисуют и мастерят мишек, учатся делать компьютерные мультики, таким нестандартным способом узнавая об экологии Арктики. Работа просветительского центра — это часть большой программы «Сохраним белого медведя», которую сообща ведут Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и экологический фонд Сибирского федерального университета. В неё входит и исследование учёными трёх российских популяций белого медведя — карско–баренцовоморской, лаптевской и чукотско–аляскинской и антибраконьерская кампания по защите занесённого в Красную книгу хищника.
Белый медведь — символ не только Арктики, но и Норильска, недаром он изображён на гербе нашего города. Именно поэтому Норильск был выбран стартовой площадкой работы центра «Белый мишка», рассказывает координатор проекта из экспертного центра «ПОРА» Олеся Кужель.
— Белый медведь олицетворяет уникальную природу Арктики. Наша учебная программа была разработана специалистами Сибирского федерального университета таким образом, что на уроках мы изучаем не только белого мишку, но и весь арктический животный мир, рассказываем детям, почему важно беречь природу. Также ученики узнают многое о культуре коренных малочисленных народов Севера и истории малой родины. У нас большие планы: расширять наши просветительские программы, охватывая учеников средних и старших классов. Хотим расширить и географию проекта, скоро он начнёт действовать в Мурманске.
На празднике родители и дети посмотрели фильмы о герое дня, увидели фотовыставку «Портрет белого медведя», организованную Объединённой дирекцией заповедников Таймыра, побывали в «виртуальной Арктике» благодаря мобильному приложению, разработанному специально для просветительского центра. Надев очки виртуальной реальности, гости праздника могли «познакомиться» с белым мишкой и его соседями по Арктике, помочь найти медведю пропитание и поплавать с белухами.
Как отмечают организаторы, белый медведь в Норильске не новичок. На гербе города он появился в 1972 году. За основу был взят рисунок художника Виктора Лещука: фигура медведя, держащего над головой ключ, символизировала мощь высоких широт и ключ к богатствам Севера. Но белый медведь в Норильске присутствует не только на гербе. На улицах города, например, в разные годы стояло минимум семь скульптур белых медведей. Первые четыре с середины 1940–х годов украшали фонтан на стадионе «Динамо» в Старом городе. Ещё один мишка — с мячом в лапах — в те же годы стоял у Дома физкультуры, эта скульптура отражала любовь северян к спорту. Шестая фигура — белого медведя, разрывающего нерпу, — летом 1958 года была установлена в центре Гвардейской площади, а затем переехала в Комсомольский парк и обосновалась позади бассейна. С 2008 года скульптура белой медведицы украшает площадь Металлургов. Её авторы — дизайнер Александр Соболев и архитектор Ирина Соболева.
Эта фигура имеет реальный прототип: неподалёку от места её установки, в доме № 17 на площади Металлургов, жил автор фильмов о животных Арктики, кинооператор Юрий Ледин. В 1974 году в его квартире вместе с его семьёй почти год обитала медведица Айка, героиня его фильма «Белый медведь».
И ещё один медведь фигурировал в истории Норильска. Сегодня многие считают эту историю легендой, но в апреле 1979 года в Талнах «своим ходом» из Арктики пришла молодая белая медведица. Это была уникальная ситуация, она сбилась с обычного пути миграции и прошла не менее 500 километров. В поисках пищи медведица зашла на территорию склада взрывчатых веществ рудника «Маяк», напугала охранниц и была застрелена милиционерами. В городе поднялась шумиха, учёные уверяли, что краснокнижного хищника можно было поймать и вернуть на родину. Возможно, если бы в 1970–х годах в Норильске существовал аналогичный нынешнему просветительский центр, редкого зверя не встретили бы градом свинца.

Светлана Гунина
Фото Владимира МАКУШКИНА
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В просветительском центре «Белый мишка» отпраздновали Международный день белого медведя – символа Норильска.

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