[Индекс номера 32 (05.03.2019)]



Культура

Достойно!

В Городском центре культуры вновь показали программу «Мы уходим!», посвящённую 30–летию вывода советских войск из Афганистана.

Композиция «Дождь идёт в горах Афганистана» в исполнении ансамбля «Оганер» Премьера программы прошла в феврале для норильских воинов–интернационалистов. Сами участники войны в Афганистане так высоко оценили музыкально–хореографическую постановку, что лично попросили её создателей показать необычную работу для норильской молодёжи. Идею поддержали и в управлении образования, пригласив на показ старшеклассников из всех норильских школ. Интересно, что создавала программу, которую многие назвали особым достижением в культурной жизни города, именно творческая молодёжь. Автор сценария и режиссёр Евгений Ахмедшин специально консультировался у отца своего друга, прошедшего Афганистан, а также у военнослужащих, чтобы быть абсолютно точным в нюансах. Роли молодых людей в истории про норильчанина, которого любимая так и не дождалась с Афганской войны, исполнили ребята из Норильской лиги КВН. Танцевальные номера «Чёрный лебедь», «Круги на воде», «Не спеши» создала с девушками из ансамбля «Шкода» под руководством Лилии Якуповой хореограф Наталья Ионина. Песню «Афганский вальс» исполнила Екатерина Терентьева, а знаменитая «Группа крови» вошла в душу благодаря великолепному исполнению Анастасии Штыль и Ефима Харитонова из вокальной студии Voices. Специально для вечера хореографическую композицию под песню «Дождь идёт в горах Афганистана» подготовил руководитель ансамбля «Оганер» Владимир Фролочкин. В постановке незабываемого действа, которое норильчане — от ветеранов боевых действий до школьников — смотрели со слезами на глазах, также приняли участие представители танцевальной студии «Норд–Данс», Станции детско–юношеского туризма. ...Когда на экране возникли лица 11 наших земляков, погибших в Афганистане, зрители в едином порыве встали, чтобы почтить их память минутой молчания. Норильчане разных поколений, переполненные увиденным и прочувствованным, молча покидали зал. Наверное, многие ещё долго прокручивали в мыслях эпилог постановки, в котором авторы позволили себе пофантазировать — что было бы с главными героями, если бы советское правительство в декабре 1979 года решило не вводить войска в Афганистан... А была бы долгая и счастливая жизнь в любимом Норильске. По словам одного из зрителей–старшеклассников увиденное помогло ему многое понять об Афганской войне, пережить трагедию воинов–интернационалистов. А ещё он, как и его товарищи, испытал глубокую благодарность героям, которые прошли через горячие точки. Эти люди стали близки душам многих наших ребят, которые всерьёз задумались об истории Отечества и о ценности мирной жизни.

Ирина Даниленко Фото Ирины ДАНИЛЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Премьера программы прошла в феврале для норильских воинов–интернационалистов. Сами участники войны в Афганистане так высоко оценили музыкально–хореографическую постановку, что лично попросили её создателей показать необычную работу для норильской молодёжи. Идею поддержали и в управлении образования, пригласив на показ старшеклассников из всех норильских школ.Интересно, что создавала программу, которую многие назвали особым достижением в культурной жизни города, именно творческая молодёжь. Автор сценария и режиссёр Евгений Ахмедшин специально консультировался у отца своего друга, прошедшего Афганистан, а также у военнослужащих, чтобы быть абсолютно точным в нюансах. Роли молодых людей в истории про норильчанина, которого любимая так и не дождалась с Афганской войны, исполнили ребята из Норильской лиги КВН. Танцевальные номера «Чёрный лебедь», «Круги на воде», «Не спеши» создала с девушками из ансамбля «Шкода» под руководством Лилии Якуповой хореограф Наталья Ионина. Песню «Афганский вальс» исполнила Екатерина Терентьева, а знаменитая «Группа крови» вошла в душу благодаря великолепному исполнению Анастасии Штыль и Ефима Харитонова из вокальной студии Voices.Специально для вечера хореографическую композицию под песню «Дождь идёт в горах Афганистана» подготовил руководитель ансамбля «Оганер» Владимир Фролочкин. В постановке незабываемого действа, которое норильчане — от ветеранов боевых действий до школьников — смотрели со слезами на глазах, также приняли участие представители танцевальной студии «Норд–Данс», Станции детско–юношеского туризма....Когда на экране возникли лица 11 наших земляков, погибших в Афганистане, зрители в едином порыве встали, чтобы почтить их память минутой молчания. Норильчане разных поколений, переполненные увиденным и прочувствованным, молча покидали зал. Наверное, многие ещё долго прокручивали в мыслях эпилог постановки, в котором авторы позволили себе пофантазировать — что было бы с главными героями, если бы советское правительство в декабре 1979 года решило не вводить войска в Афганистан... А была бы долгая и счастливая жизнь в любимом Норильске. По словам одного из зрителей–старшеклассников увиденное помогло ему многое понять об Афганской войне, пережить трагедию воинов–интернационалистов. А ещё он, как и его товарищи, испытал глубокую благодарность героям, которые прошли через горячие точки. Эти люди стали близки душам многих наших ребят, которые всерьёз задумались об истории Отечества и о ценности мирной жизни.

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