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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 32 (05.03.2019)]

 ГОРОД 
Ресурсы счёт любят

До конца апреля все жильцы домов Норильска, где были установлены общедомовые приборы учёта (ОДПУ), получат платёжки с указанием их стоимости и расчётом оплаты с каждой квартиры.
Установка общедомовых приборов учёта была инициирована 261–ФЗ «Об энергосбережении», согласно которому все собственники жилых и нежилых помещений должны были справиться с этой задачей в срок до 2012 года. Впоследствии закон вменил эту обязанность управляющим компаниям (УК), а затем — ресурсоснабжающим организациям.
Как рассказал Евгений Борисевич, директор предприятия КОС, они провели конкурс на установку ОДПУ в норильских домах, был определён подрядчик, в обязанности которого входило проектное обследование теплоцентров зданий, изготовление и утверждение проектов ОДПУ в «Энергосбыте», УК, КОС, монтаж оборудования и ввод его в коммерческую эксплуатацию. При этом подрядчик делал работу за собственные средства, вернуть которые по договору КОС обязуется в течение трёх лет после введения всех приборов в комучёт.
— В свою очередь КОС взятые на себя затраты предъявляет собственникам помещений, как и гласит закон. В их числе муниципалитет, рядовые граждане, юрлица. Сегодня счётчики установили в 609 домах из 850 жилого фонда города. Средний срок эксплуатации счётчика — 12 лет, но каждые 4–5 лет они должны проходить поверку, — поясняет Евгений Борисевич.
Он также напомнил, что собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество. У граждан есть право оплатить узел учёта в рассрочку (она даётся на пять лет), но с начислением ставки рефинансирования (7,75% годовых). Каждый месяц на остаток долга делается перерасчёт ставки. У людей есть право по своему усмотрению укорачивать срок оплаты или погасить долг полностью (через кассы РКЦ).
Руководитель КОС также прокомментировал, с чём связана разница в стоимости ОДПУ для разных домов. Затраты на монтаж каждого узла учёта зависят от конкретного проекта, причём даже в одинаковых сериях домов набор оборудования (датчики температуры, давления, расходомеры) может быть разным, соответственно, разнится и их стоимость. Техническую документацию (рабочий проект, технический отчёт, акт ввода в коммерческую эксплуатацию, паспорта на оборудование, входящее в ОДПУ, и другое) можно получить в управляющей организации, а также увидеть на официальном сайте КОС (mupkosnorilsk.ru) в профильном разделе, посвящённом общедомовым приборам учёта. Там в виде отсканированных документов размещена информация по каждому многоквартирному дому. Данные пополняются по мере оцифровки всё новых документов.
Евгений Борисевич также коснулся наболевшей сегодня темы перерасчётов за тепло, пояснив, что функция ОДПУ — не просто считать ресурс, но давать коммунальникам и жильцам возможность сократить неразумные его потери, будь то незакрытые дома краны или аварийные сбросы в системе, коммунальные аварии.
— Считать ресурс — норма жизни. Так что УК должны позаботиться о ликвидации теплопотерь путём утепления фасадов зданий, ремонта или реконструкции забитых систем ТВС, чтобы люди не сливали воду часами. А жильцам стоит понимать, что пустая трата ресурса скажется на счетах, которые заплатит ваш дом, — отметил директор КОС.
По мнению Евгения Борисевича, законодательство, возможно, будет ужесточаться, и лишь дело времени — обязать собственников ставить счётчики даже в тех домах, где это технически невозможно без реконструкции (их в городе 153). Такое решение сегодня может принять только собрание собственников жилья большинством голосов.
— Самое интересное, что годовая работа ОДПУ показала, что по факту люди тратят на 20% больше ресурса, чем им рассчитали по нормативу. Но это не корректные показатели — ведь зима зиме рознь. Правильнее будет считать через 3–5 лет использования счётчиков. Вполне возможно, ситуация изменится. Но жильцам тех 153 домов рекомендую не ждать, пока закон их заставит. В конце концов, реконструировать в здании теплопункт можно и в рамках региональной программы капремонта здания. Правда, пока единого технического решения, как это должно быть сделано, нет: в каких–то — надо выкупать одну из квартир и ставить в ней ОДПУ, в других — располагать узел учёта под домом или создавать отдельные тепловые пункты рядом с домом. Со временем и это будет решено конкретно для каждого здания, — резюмировал он.

Татьяна Зачупейко
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