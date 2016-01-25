[Индекс номера 32 (05.03.2019)]



Льготы

Средства поддержки

По итогам прошлого года социальную помощь на оплату жилья и коммунальных услуг получили более 35 тысяч льготников и 2000 семей, в доходе которых доля расходов на ЖКУ превысила максимально допустимый размер.

Сегодня в Норильске социальная помощь на оплату ЖКУ предоставляются в трёх видах. Первый из них, самый востребованный, — социальная поддержка льготных категорий граждан за счёт средств федерального и краевого бюджетов. В прошлом году ею воспользовались 35 333 норильчанина, что на 1,1 тысячи больше, чем в 2017–м. В среднем на каждого льготополучателя ежемесячная сумма выплаты в прошлом году составила 1036,09 рубля. На данную меру соцподдержки льготников было затрачено почти 440 миллионов федеральных и краевых средств. Второй вид соцпомощи на оплату ЖКУ — субсидия с учётом доходов граждан за счёт средств краевого бюджета. Предоставляется семьям, в совокупном доходе которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размеров региональных стандартов нормативной площади жилья и стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату данных услуг (по Красноярскому краю — 22%). Субсидиями с учётом доходов в 2018 году воспользовались 2042 норильские семьи. Сумма денежных средств, перечисленных гражданам из регионального бюджета, составила 47,4 миллиона рублей, средний размер субсидии — 1934,37 рубля на семью в месяц. В 2017 году субсидия назначалась большему количеству семей — 2240. Кроме этого одиноко проживающим гражданам из числа ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Норильска» за счёт средств местного бюджета выплачивается материальная помощь в размере доплаты до 100% стоимости жилищно–коммунальных услуг в части, не покрываемой действующими льготами. В прошлом году такую материальную помощь получили 24 норильчанина. В среднем по 1927,56 рубля в месяц. На эти цели из городской казны израсходовали более 550 тысяч рублей.

Оксана Кириллова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня в Норильске социальная помощь на оплату ЖКУ предоставляются в трёх видах. Первый из них, самый востребованный, — социальная поддержка льготных категорий граждан за счёт средств федерального и краевого бюджетов. В прошлом году ею воспользовались 35 333 норильчанина, что на 1,1 тысячи больше, чем в 2017–м. В среднем на каждого льготополучателя ежемесячная сумма выплаты в прошлом году составила 1036,09 рубля. На данную меру соцподдержки льготников было затрачено почти 440 миллионов федеральных и краевых средств.Второй вид соцпомощи на оплату ЖКУ — субсидия с учётом доходов граждан за счёт средств краевого бюджета. Предоставляется семьям, в совокупном доходе которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размеров региональных стандартов нормативной площади жилья и стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату данных услуг (по Красноярскому краю — 22%). Субсидиями с учётом доходов в 2018 году воспользовались 2042 норильские семьи. Сумма денежных средств, перечисленных гражданам из регионального бюджета, составила 47,4 миллиона рублей, средний размер субсидии — 1934,37 рубля на семью в месяц. В 2017 году субсидия назначалась большему количеству семей — 2240.Кроме этого одиноко проживающим гражданам из числа ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Норильска» за счёт средств местного бюджета выплачивается материальная помощь в размере доплаты до 100% стоимости жилищно–коммунальных услуг в части, не покрываемой действующими льготами. В прошлом году такую материальную помощь получили 24 норильчанина. В среднем по 1927,56 рубля в месяц. На эти цели из городской казны израсходовали более 550 тысяч рублей.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















