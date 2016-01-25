По итогам прошлого года социальную помощь на оплату жилья и коммунальных услуг получили более 35 тысяч льготников и 2000 семей, в доходе которых доля расходов на ЖКУ превысила максимально допустимый размер.
Сегодня в Норильске социальная помощь на оплату ЖКУ предоставляются в трёх видах. Первый из них, самый востребованный, — социальная поддержка льготных категорий граждан за счёт средств федерального и краевого бюджетов. В прошлом году ею воспользовались 35 333 норильчанина, что на 1,1 тысячи больше, чем в 2017–м. В среднем на каждого льготополучателя ежемесячная сумма выплаты в прошлом году составила 1036,09 рубля. На данную меру соцподдержки льготников было затрачено почти 440 миллионов федеральных и краевых средств.
Второй вид соцпомощи на оплату ЖКУ — субсидия с учётом доходов граждан за счёт средств краевого бюджета. Предоставляется семьям, в совокупном доходе которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размеров региональных стандартов нормативной площади жилья и стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату данных услуг (по Красноярскому краю — 22%). Субсидиями с учётом доходов в 2018 году воспользовались 2042 норильские семьи. Сумма денежных средств, перечисленных гражданам из регионального бюджета, составила 47,4 миллиона рублей, средний размер субсидии — 1934,37 рубля на семью в месяц. В 2017 году субсидия назначалась большему количеству семей — 2240.
Кроме этого одиноко проживающим гражданам из числа ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Норильска» за счёт средств местного бюджета выплачивается материальная помощь в размере доплаты до 100% стоимости жилищно–коммунальных услуг в части, не покрываемой действующими льготами. В прошлом году такую материальную помощь получили 24 норильчанина. В среднем по 1927,56 рубля в месяц. На эти цели из городской казны израсходовали более 550 тысяч рублей. Оксана Кирилловаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда