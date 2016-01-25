Фото новости:

Эстафета огня 2019

[Индекс номера 32 (05.03.2019)]

 Спортивный интерес 
На пути к Олимпу

Одна из самых титулованных норильских спортсменок, тхэквондистка Полина Никуличева, продолжает набирать рейтинговые баллы, необходимые для попадания в олимпийскую сборную.
После выступления на чемпионате России — 2018, где она проиграла, было важно не потерять место в сборной страны и сохранить олимпийский рейтинг. Это заставило заявиться на несколько турниров, рекомендованных главным тренером сборной России. Первым турниром для Полины Никуличевой стал IV Кубок президента Всемирной федерации тхэквондо. На этих соревнованиях планировалось получить лицензию на чемпионат Европы. Но организаторы изменили правила, и лицензии для взрослых спортсменов не распределяли. Зато по итогам выступления на этом турнире руководство сборной России оценивало состав участников на чемпионат мира.
На турнире были представлены все континенты, почти 60 стран, около 500 клубов из разных стран. В весовой категории Полины (до 67 кг) заявились 35 спортсменок, почти все — основные конкурентки. Для Полины Кубок, по оценке её тренера, прошёл хорошо. Но медаль завоевать всё же не удалось. Пройдя два круга отбора, Полина дошла до 10 места.
— Первый же бой был с сильной россиянкой, он прошёл динамично и жёстко. Полина всё время лидировала и выиграла с преимуществом. Во втором круге вышла на давнюю соперницу украинку, очень опытную, самую высокую в своей весовой категории. И это был один из самых драматичных боёв за всю карьеру Полины. Впервые на моей памяти — и памяти многих судей — бой по итогам четырёх раундов завершился вничью. В итоге решение судьи принимали по своим запискам, и трое отдали победу Украине. Это всегда субъективно, но они имели право. Но мне не за что было упрекнуть Полину, — поделился впечатлениями отец и личный тренер спортсменки, президент норильской Федерации тхэквондо WTF Сергей Никуличев.
Сразу после Кубка президента норильчанка выступила на пятом международном рейтинговом турнире класса G1 «Турция опен», где заняла шестое место.
— Была сложная сетка. Первый бой был с представительницей Турции, второй — с датчанкой. Первую встречу Полина закончила досрочно техническим нокаутом. Второй бой тоже прошёл с её явным преимуществом — 16:3. Я считаю, действия Полинины были безупречны, и мне казалось, она готова к встрече с сильнейшей хорватской спортсменкой Матиа Джелич в четвертьфинале. Но это был единственный бой, в котором Полина явно проиграла. В общей сложности она провела пять боёв, и я оцениваю её выступления очень высоко, — рассказывает Сергей Никуличев.
13 марта Полина отправится в Бельгию на очередной международный рейтинговый турнир G2, если будут выделены дополнительные средства на отделение тхэквондо в спортивной школе. Свою задачу она видит в наборе максимального числа рейтинговых баллов, чтобы продвинуться в мировом и олимпийском рейтинге. А на конец марта запланированы выступления в Болгарии, где турниры за призовое место гарантируют именную лицензию на крупнейшие чемпионаты. Кроме чемпионатов Европы и мира в этом году будет и чемпионат Европы по олимпийским весовым категориям.
— Главный тренер сборной сказал, что на разные соревнования поедут разные составы, так что бороться смысл есть. Надеюсь, мы сможем добыть свои «путёвки». Хотя сказываются травмы, например осенний перелом руки, — не скрывает тренер норильчанки. — Так что важно восстановиться, а морально Полина готова. Не помешает ещё немного удачи. Надеюсь, она с нами.

Татьяна Сергеева
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
В просветительском центре «Белый мишка» отпраздновали Международный день белого медведя – символа Норильска.

ГОРОД 
До конца апреля все жильцы домов Норильска, где были установлены общедомовые приборы учёта (ОДПУ), получат платёжки с указанием их стоимости и расчётом оплаты с каждой квартиры.

Льготы 
По итогам прошлого года социальную помощь на оплату жилья и коммунальных услуг получили более 35 тысяч льготников и 2000 семей, в доходе которых доля расходов на ЖКУ превысила максимально допустимый размер.

Спортивный интерес 
Одна из самых титулованных норильских спортсменок, тхэквондистка Полина Никуличева, продолжает набирать рейтинговые баллы, необходимые для попадания в олимпийскую сборную.

Решительные люди 
В тире Дворца спорта «Арктика» прошёл открытый чемпионат Норильска по практической стрельбе из пистолета среди работников силовых структур и охранных предприятий.

Резонанс 
Новые лифты, которые меняют в Норильске в рамках муниципальной программы, после запуска не всегда работают корректно, а то и вовсе простаивают. Норильчане между собой это обсуждают, но жаловаться в администрацию не спешат. А следовало бы.

Право руля 
«Право руля» — совместный проект «Заполярной правды», Госавтоинспекции и норильских школ. Мы предложили ребятам отразить в рисунках своё видение ситуации на дорогах. Лучшие работы станут основой для флаеров, которые учащиеся и инспекторы ГИБДД будут вручать водителям во время совместных рейдов.

Подробно 
Что делать, когда на работу устроиться невозможно? Открыть своё дело. Опытом организации бизнеса поделился с «Заполярной Правдой» инвалид–колясочник Игорь Филиппов. Ограниченный в движении, он доказал, что его возможности при этом безграничны.

УНИВЕРСИАДА–2019 
В Красноярске стартовала XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Она продлится до 12 марта, более трёх тысяч спортсменов из 59 стран разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Культура 
В Городском центре культуры вновь показали программу «Мы уходим!», посвящённую 30–летию вывода советских войск из Афганистана.

Новости:
 5 марта 2019 
18:16 В норильской детской больнице введён в эксплуатацию новый аппарат УЗИ, который позволяет выполнять весь спектр ультразвуковых обследований.
17:37 Более полумиллиона рублей взыскивает прокуратура Норильска с должников по капитальному ремонту общего имущества.
17:33 Итоги голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили на совещании с руководителями городских структур при главе Норильска.
16:30 Норильчан продолжают «обувать» с помощью IT-технологий - количество преступлений в этой сфере серьёзно увеличилось.
15:44 Из-за закрытия участка дороги на трассе Норильск - Талнах протяжённость маршрута № 22 увеличилась на два километра, пассажиры должны принимать это во внимание.
15:44 С начала зимы 263 тысячи кубометров снега вывезено с придомовых территорий Норильска.
15:20 Кто отвечает за успех российских лыжников? Сборная России по лыжным гонкам завоевала уже 12 наград на зимней Универсиаде - 2019.
14:20 15 марта в «Заполярной правде» пройдёт прямая линия с председателем БФ «Территория добра».
14:02 В Норильске наградили волонтёров «Молодой гвардии» за помощь в проведении голосования по программе "Формирование современной городской среды"
13:37 Две экскурсии музея «Боевого братства» были посвящены событиям на острове Даманский.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх