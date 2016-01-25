[Индекс номера 32 (05.03.2019)]



Спортивный интерес

На пути к Олимпу

Одна из самых титулованных норильских спортсменок, тхэквондистка Полина Никуличева, продолжает набирать рейтинговые баллы, необходимые для попадания в олимпийскую сборную.

После выступления на чемпионате России — 2018, где она проиграла, было важно не потерять место в сборной страны и сохранить олимпийский рейтинг. Это заставило заявиться на несколько турниров, рекомендованных главным тренером сборной России. Первым турниром для Полины Никуличевой стал IV Кубок президента Всемирной федерации тхэквондо. На этих соревнованиях планировалось получить лицензию на чемпионат Европы. Но организаторы изменили правила, и лицензии для взрослых спортсменов не распределяли. Зато по итогам выступления на этом турнире руководство сборной России оценивало состав участников на чемпионат мира. На турнире были представлены все континенты, почти 60 стран, около 500 клубов из разных стран. В весовой категории Полины (до 67 кг) заявились 35 спортсменок, почти все — основные конкурентки. Для Полины Кубок, по оценке её тренера, прошёл хорошо. Но медаль завоевать всё же не удалось. Пройдя два круга отбора, Полина дошла до 10 места. — Первый же бой был с сильной россиянкой, он прошёл динамично и жёстко. Полина всё время лидировала и выиграла с преимуществом. Во втором круге вышла на давнюю соперницу украинку, очень опытную, самую высокую в своей весовой категории. И это был один из самых драматичных боёв за всю карьеру Полины. Впервые на моей памяти — и памяти многих судей — бой по итогам четырёх раундов завершился вничью. В итоге решение судьи принимали по своим запискам, и трое отдали победу Украине. Это всегда субъективно, но они имели право. Но мне не за что было упрекнуть Полину, — поделился впечатлениями отец и личный тренер спортсменки, президент норильской Федерации тхэквондо WTF Сергей Никуличев. Сразу после Кубка президента норильчанка выступила на пятом международном рейтинговом турнире класса G1 «Турция опен», где заняла шестое место. — Была сложная сетка. Первый бой был с представительницей Турции, второй — с датчанкой. Первую встречу Полина закончила досрочно техническим нокаутом. Второй бой тоже прошёл с её явным преимуществом — 16:3. Я считаю, действия Полинины были безупречны, и мне казалось, она готова к встрече с сильнейшей хорватской спортсменкой Матиа Джелич в четвертьфинале. Но это был единственный бой, в котором Полина явно проиграла. В общей сложности она провела пять боёв, и я оцениваю её выступления очень высоко, — рассказывает Сергей Никуличев. 13 марта Полина отправится в Бельгию на очередной международный рейтинговый турнир G2, если будут выделены дополнительные средства на отделение тхэквондо в спортивной школе. Свою задачу она видит в наборе максимального числа рейтинговых баллов, чтобы продвинуться в мировом и олимпийском рейтинге. А на конец марта запланированы выступления в Болгарии, где турниры за призовое место гарантируют именную лицензию на крупнейшие чемпионаты. Кроме чемпионатов Европы и мира в этом году будет и чемпионат Европы по олимпийским весовым категориям. — Главный тренер сборной сказал, что на разные соревнования поедут разные составы, так что бороться смысл есть. Надеюсь, мы сможем добыть свои «путёвки». Хотя сказываются травмы, например осенний перелом руки, — не скрывает тренер норильчанки. — Так что важно восстановиться, а морально Полина готова. Не помешает ещё немного удачи. Надеюсь, она с нами.

Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда После выступления на чемпионате России — 2018, где она проиграла, было важно не потерять место в сборной страны и сохранить олимпийский рейтинг. Это заставило заявиться на несколько турниров, рекомендованных главным тренером сборной России. Первым турниром для Полины Никуличевой стал IV Кубок президента Всемирной федерации тхэквондо. На этих соревнованиях планировалось получить лицензию на чемпионат Европы. Но организаторы изменили правила, и лицензии для взрослых спортсменов не распределяли. Зато по итогам выступления на этом турнире руководство сборной России оценивало состав участников на чемпионат мира.На турнире были представлены все континенты, почти 60 стран, около 500 клубов из разных стран. В весовой категории Полины (до 67 кг) заявились 35 спортсменок, почти все — основные конкурентки. Для Полины Кубок, по оценке её тренера, прошёл хорошо. Но медаль завоевать всё же не удалось. Пройдя два круга отбора, Полина дошла до 10 места.— Первый же бой был с сильной россиянкой, он прошёл динамично и жёстко. Полина всё время лидировала и выиграла с преимуществом. Во втором круге вышла на давнюю соперницу украинку, очень опытную, самую высокую в своей весовой категории. И это был один из самых драматичных боёв за всю карьеру Полины. Впервые на моей памяти — и памяти многих судей — бой по итогам четырёх раундов завершился вничью. В итоге решение судьи принимали по своим запискам, и трое отдали победу Украине. Это всегда субъективно, но они имели право. Но мне не за что было упрекнуть Полину, — поделился впечатлениями отец и личный тренер спортсменки, президент норильской Федерации тхэквондо WTF Сергей Никуличев.Сразу после Кубка президента норильчанка выступила на пятом международном рейтинговом турнире класса G1 «Турция опен», где заняла шестое место.— Была сложная сетка. Первый бой был с представительницей Турции, второй — с датчанкой. Первую встречу Полина закончила досрочно техническим нокаутом. Второй бой тоже прошёл с её явным преимуществом — 16:3. Я считаю, действия Полинины были безупречны, и мне казалось, она готова к встрече с сильнейшей хорватской спортсменкой Матиа Джелич в четвертьфинале. Но это был единственный бой, в котором Полина явно проиграла. В общей сложности она провела пять боёв, и я оцениваю её выступления очень высоко, — рассказывает Сергей Никуличев.13 марта Полина отправится в Бельгию на очередной международный рейтинговый турнир G2, если будут выделены дополнительные средства на отделение тхэквондо в спортивной школе. Свою задачу она видит в наборе максимального числа рейтинговых баллов, чтобы продвинуться в мировом и олимпийском рейтинге. А на конец марта запланированы выступления в Болгарии, где турниры за призовое место гарантируют именную лицензию на крупнейшие чемпионаты. Кроме чемпионатов Европы и мира в этом году будет и чемпионат Европы по олимпийским весовым категориям.— Главный тренер сборной сказал, что на разные соревнования поедут разные составы, так что бороться смысл есть. Надеюсь, мы сможем добыть свои «путёвки». Хотя сказываются травмы, например осенний перелом руки, — не скрывает тренер норильчанки. — Так что важно восстановиться, а морально Полина готова. Не помешает ещё немного удачи. Надеюсь, она с нами.

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