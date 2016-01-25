[Индекс номера 32 (05.03.2019)]



Решительные люди

Силовые стрельбы

В тире Дворца спорта «Арктика» прошёл открытый чемпионат Норильска по практической стрельбе из пистолета среди работников силовых структур и охранных предприятий.

Участникам предстояло выполнить пять заданий В этом году за звание самых метких боролись семь команд до пяти человек: СОБР–1, СОБР–2, департамент безопасности ЗФ «Норникеля», ОИК–30, отдел МВД России по Норильску, Сбербанк и ФССП. Ещё одна команда выступила вне зачёта — ветераны силовых структур объединились в сборную «Полковник и однополчане», чтобы продемонстрировать бывшим коллегам навыки практической стрельбы. По условиям чемпионата участники соревновались не столько в меткости, сколько в способности грамотно использовать огнестрельное оружие в нештатных ситуациях. Каждому бойцу предстояло выполнить пять заданий, имитирующих реальные ситуации, где необходимо применять огнестрельное оружие. Причём задания стрелкам озвучивали только на «боевом рубеже» в ходе чемпионата. Поражать цель участникам приходилось с расстояния от 2 до 15 метров. Примечательно, что впервые в чемпионате участвовала женщина. Сотрудница ОИК–30 Вера Вершинина, хоть и не заняла в личном зачёте призового места, но сумела войти в двадцатку лучших в практической стрельбе силовиков, заняв 16–е. По итогам выполнения всех «боевых» заданий в командном зачёте уверенную победу одержал СОБР–1, серебро завоевала команда департамента безопасности ЗФ, тройку лидеров замкнул СОБР–2. В личном зачёте пальма первенства у Андрея Чебышева (СОБР–1), второе место занял Игорь Анисимов (ОМВД), третье — Александр Лобачевский (СОБР–1). Следующие подобные соревнования для работников силовых структур и охранных предприятий планируется провести в конце марта. Мероприятие организовано Федерацией практической стрельбы Красноярского края.

Марина Васильева Фото организаторов соревнований www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году за звание самых метких боролись семь команд до пяти человек: СОБР–1, СОБР–2, департамент безопасности ЗФ «Норникеля», ОИК–30, отдел МВД России по Норильску, Сбербанк и ФССП. Ещё одна команда выступила вне зачёта — ветераны силовых структур объединились в сборную «Полковник и однополчане», чтобы продемонстрировать бывшим коллегам навыки практической стрельбы.По условиям чемпионата участники соревновались не столько в меткости, сколько в способности грамотно использовать огнестрельное оружие в нештатных ситуациях. Каждому бойцу предстояло выполнить пять заданий, имитирующих реальные ситуации, где необходимо применять огнестрельное оружие. Причём задания стрелкам озвучивали только на «боевом рубеже» в ходе чемпионата. Поражать цель участникам приходилось с расстояния от 2 до 15 метров.Примечательно, что впервые в чемпионате участвовала женщина. Сотрудница ОИК–30 Вера Вершинина, хоть и не заняла в личном зачёте призового места, но сумела войти в двадцатку лучших в практической стрельбе силовиков, заняв 16–е.По итогам выполнения всех «боевых» заданий в командном зачёте уверенную победу одержал СОБР–1, серебро завоевала команда департамента безопасности ЗФ, тройку лидеров замкнул СОБР–2. В личном зачёте пальма первенства у Андрея Чебышева (СОБР–1), второе место занял Игорь Анисимов (ОМВД), третье — Александр Лобачевский (СОБР–1).Следующие подобные соревнования для работников силовых структур и охранных предприятий планируется провести в конце марта. Мероприятие организовано Федерацией практической стрельбы Красноярского края.

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