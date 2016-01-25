В тире Дворца спорта «Арктика» прошёл открытый чемпионат Норильска по практической стрельбе из пистолета среди работников силовых структур и охранных предприятий.
|Участникам предстояло выполнить пять заданий
В этом году за звание самых метких боролись семь команд до пяти человек: СОБР–1, СОБР–2, департамент безопасности ЗФ «Норникеля», ОИК–30, отдел МВД России по Норильску, Сбербанк и ФССП. Ещё одна команда выступила вне зачёта — ветераны силовых структур объединились в сборную «Полковник и однополчане», чтобы продемонстрировать бывшим коллегам навыки практической стрельбы.
По условиям чемпионата участники соревновались не столько в меткости, сколько в способности грамотно использовать огнестрельное оружие в нештатных ситуациях. Каждому бойцу предстояло выполнить пять заданий, имитирующих реальные ситуации, где необходимо применять огнестрельное оружие. Причём задания стрелкам озвучивали только на «боевом рубеже» в ходе чемпионата. Поражать цель участникам приходилось с расстояния от 2 до 15 метров.
Примечательно, что впервые в чемпионате участвовала женщина. Сотрудница ОИК–30 Вера Вершинина, хоть и не заняла в личном зачёте призового места, но сумела войти в двадцатку лучших в практической стрельбе силовиков, заняв 16–е.
По итогам выполнения всех «боевых» заданий в командном зачёте уверенную победу одержал СОБР–1, серебро завоевала команда департамента безопасности ЗФ, тройку лидеров замкнул СОБР–2. В личном зачёте пальма первенства у Андрея Чебышева (СОБР–1), второе место занял Игорь Анисимов (ОМВД), третье — Александр Лобачевский (СОБР–1).
Следующие подобные соревнования для работников силовых структур и охранных предприятий планируется провести в конце марта. Мероприятие организовано Федерацией практической стрельбы Красноярского края.Марина ВасильеваФото организаторов соревнованийwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда